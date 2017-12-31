Монумент года. ​Операция «Памятник»

В этом году Сургут приобрел всего один памятник, да и то довольно посредственный (не по масштабу личности, которой посвящен) и появившийся при загадочных обстоятельствах. В конце декабря глава Сургута Вадим Шувалов открыл памятную доску бывшему директору ГРЭС-1 Владимиру Губачеву в сквере Энергетиков, который администрация, не посоветовавшись ни с кем, переименовала в «сквер Энергетиков им. Губачева».

Общественность удивилась тому, что все произошло крайне стремительно и в обстановке строжайшей секретности. Казалось бы, любой новый памятник в городе – это событие, которое приобретает вес благодаря людям, которые на нем присутствуют и его поддерживают. А если бы администрация и руководители ГРЭС-1 посоветовались с общественностью, то, во-первых, сам памятник Губачеву мог быть более эстетичным и интересным (а не банальной плитой с портретом и именем), и, во-вторых, сургутяне бы «проголосовали ногами» за новый монумент, то есть пришли бы на его открытие, дабы почтить память великого земляка.

Кстати:

В городском бюджете нашлось 4,5 млн рублей на памятник жертвам политических репрессий. Его должны открыть осенью 2018 года.