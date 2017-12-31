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Наезд года. ​Хлебозавод попал в замес

фото А. Андронова
фото А. Андронова

Городской хлебозавод в 2017 году попал под мощный административный и силовой прессинг. Во внешнюю информационную среду поначалу прорвалось только самое громкое событие этого дела — приход на завод полиции с ОМОНом для изъятия документов. Уже тогда общественность всколыхнулась и выразила недоумение — зачем так жестко поступать с муниципальным предприятием, которое вроде как не отличается задором и попытками нарушения порядка. Однако позже выяснилось, что ОМОН — это лишь горькая вишенка на торте страданий, выпавших на долю работников и директора хлебозавода.

Оказывается, предприятие переживает уже пятую внеплановую проверку контрольно-ревизионного управления за год, а силовые выемки документов иногда продолжались до глубокой ночи — с условием пребывания всех работников на своих местах. Интерес к хлебозаводу проявляли и ОБЭП, и налоговая, и проверяльщики из администрации города — и все потому, что кто-то заподозрил руководство предприятия в краже двух вагонов муки в 2013 году. Примечательно, что ни одна из проверок с 2013 по 2016 год никаких нарушений не нашла, а вот в 2017 «вскрылись» новые обстоятельства дела, на основании которых расследования посыпались на хлебозавод как из рога изобилия, а его директор Сергей Пустозеров уже получил дисциплинарное взыскание.

Многие полагают, что «вскрывшиеся» обстоятельства — это порядка 100 млн рублей амортизационных отчислений, которые предприятие направило на модернизацию оборудования. Об этом в конце 2016 года стало известно заместителям главы — Николаю Кривцову и Алексею Жердеву, и тут же у хлебозавода начались проблемы. Возможно, кто-то осознал, что на амортизации хлебозавода можно неплохо заработать, но с его принципиальным директором каши не сваришь, и все завертелось. Впрочем, это тоже может быть совпадением. Их у нас в последнее время крайне много.


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31 декабря 2017 в 12:09, просмотров: 1134, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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31 декабря 2017 в 13:32
В рамках расследования этого уголовного дела следователь дал отдельное поручение администрации города Сургута провести ряд проверок, контроль-ревизионному управлению, что они и сделали. И акты направлены были следователю для дальнейшего рассмотрения и приобщения к материалам уголовного дела по 159 части четвертой — это мошенничество в особо крупных размерах, и использование служебного положения по фактам хищения имущества на хлебозаводе», — доложил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Сургуту Владимир Бабушкин

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