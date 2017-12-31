Наезд года. ​Хлебозавод попал в замес

Городской хлебозавод в 2017 году попал под мощный административный и силовой прессинг. Во внешнюю информационную среду поначалу прорвалось только самое громкое событие этого дела — приход на завод полиции с ОМОНом для изъятия документов. Уже тогда общественность всколыхнулась и выразила недоумение — зачем так жестко поступать с муниципальным предприятием, которое вроде как не отличается задором и попытками нарушения порядка. Однако позже выяснилось, что ОМОН — это лишь горькая вишенка на торте страданий, выпавших на долю работников и директора хлебозавода.

Оказывается, предприятие переживает уже пятую внеплановую проверку контрольно-ревизионного управления за год, а силовые выемки документов иногда продолжались до глубокой ночи — с условием пребывания всех работников на своих местах. Интерес к хлебозаводу проявляли и ОБЭП, и налоговая, и проверяльщики из администрации города — и все потому, что кто-то заподозрил руководство предприятия в краже двух вагонов муки в 2013 году. Примечательно, что ни одна из проверок с 2013 по 2016 год никаких нарушений не нашла, а вот в 2017 «вскрылись» новые обстоятельства дела, на основании которых расследования посыпались на хлебозавод как из рога изобилия, а его директор Сергей Пустозеров уже получил дисциплинарное взыскание.

Многие полагают, что «вскрывшиеся» обстоятельства — это порядка 100 млн рублей амортизационных отчислений, которые предприятие направило на модернизацию оборудования. Об этом в конце 2016 года стало известно заместителям главы — Николаю Кривцову и Алексею Жердеву, и тут же у хлебозавода начались проблемы. Возможно, кто-то осознал, что на амортизации хлебозавода можно неплохо заработать, но с его принципиальным директором каши не сваришь, и все завертелось. Впрочем, это тоже может быть совпадением. Их у нас в последнее время крайне много.