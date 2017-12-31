Случайность года. Я не нарочно, просто совпало...

В течение всего 2017 года Сургут наблюдал за необычайными совпадениями, которые то и дело фиксировали журналисты и общественность города. Удивительно, что все эти совпадения были связаны с Костромой, откуда к нам прибыл замглавы города Алексей Жердев.

Так, подряд на проектировку нескольких школ внезапно выиграла костромская компания, которая никогда не участвовала в подобных конкурсах в нашем городе. Что поделать — рынок у нас открытый, торги — честные, а на географические совпадения обращать внимание — значит, ставить под сомнение честность наших муниципальных служащих.

Дальше стало еще интереснее. Зимой стало известно о том, что еще в начале года сургутский «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» заключил соглашение о создании акционерного общества с компанией «Единый информационный расчетно-кассовый центр» из Костромы. Более того, эту фирму учредила компания УК «Русэнергокапитал», где еще в августе 2016 года работал наш замглавы Алексей Жердев. Злые языки вещали, что так бизнес-сообщество, пришедшее в наш город из Костромы, хочет сесть на многомиллиардные финансовые потоки и снимать с них свой скромный гешефт.

Но потом Жердев всех успокоил: ведь муниципальный РКЦ ЖКХ не имеет к нему отношения — сферу коммуналки у нас в администрации курирует другой зам — Николай Кривцов. Да и сам Жердев уже не работает в этом «Русэнергокапитале» и, следовательно, отношения к нему не имеет, следовательно, углядеть в этом совпадении корыстный интерес — то же, что искать черную кошку в темной комнате. После таких убедительных объяснений общественность выдохнула и успокоилась — слава богу, что у нас такие честные чиновники, которые все откровенно объяснили, а то мы уж сомневались.

После этого наличие в Костроме некоего А.А. Жердева, который руководит коммерческой структурой, вообще было воспринято как поклеп на сургутского замглавы. Ведь не может муниципальный служащий заниматься бизнесом — это противозаконно. Так что и это совпадение было опровергнуто. Город может спать спокойно.