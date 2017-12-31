Благоустройство года. ​Включили преображение

В Сургуте в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 14 дворов (в них появились новые детские площадки, отремонтированы проезды, тротуары и так далее). На эти цели было выделено порядка 115 млн рублей из бюджетов разного уровня, однако скидывались на работы и собственники жилья.

Обновились и некоторые парки Сургута. Так, например, сквер в 31-м микрорайоне, работы в котором начались в сентябре 2016-го, в этом году обзавелся тропинками из брусчатки и освещением. В парке «За Саймой» появилась большая детская игровая площадка (правда, все это прошло не без скандала — подробнее об этом читайте на стр. 10), открытие которой состоялось 2 декабря, а в городском парке культуры и отдыха «Нефтяник» реконструировали пешеходный мост.

Есть и перспективы: жители 45-го микрорайона в своем парке в течение пяти лет получат детские площадки, спортплощадки, аттракционы, столярные мастерские, объекты общественного питания, контактный зоопарк и веревочный парк — глава города подписал соответствующее концессионное соглашение с компанией «Агроинвест».

Неожиданностью для горожан стало возобновление работы фонтана у администрации — в начале июня его «расконсервировали». Напомним, ранее конструкцию переделали в клумбу, и на протяжении нескольких лет вместо воды в нем росли цветы.

Справка:

В ходе «Марафона благоустройства» в Югре за первый год удалось привести в порядок больше 100 общественных мест. В их числе в основном дворы, а также парки, скверы и площади. Всего на эти цели было потрачено более 600 млн рублей. Как обещают чиновники, все дворы округа отремонтируют к 2022 году.