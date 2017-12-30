Звонок года. ​Во избежание

Волна анонимных звонков об одновременном минировании массы общественных пространств прошла по городам России после 11 сентября. Сургут и Нижневартовск также попали в список телефонных и «почтовых» террористов — 7 ноября сначала некоторые учреждения столицы Самотлора получили письма о заминировании «неустановленного общественного места», а затем людей из крупных торговых центров и школ стали эвакуировать и в Сургуте.

Спецслужбы тогда попросили горожан покинуть «Сургут Сити Молл», «Агору», «Союз», «Богатырь», «Ленту», Центральный рынок. Возле «заминированных» зданий дежурили кареты скорой помощи. По некоторым данным, эвакуации в Сургуте могли быть учебными, но ни в эти дни, ни в последующие месяцы, официальных заявлений так никто и не услышал — глава города лишь сообщил, что бомбы нигде не нашли.

Всего от действий телефонных террористов осенью этого года были подняты «на уши» силовики более чем 120 российских городов. Госдума не оставила ситуацию без внимания, в декабре приняв закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет тюрьмы за такой вид преступления.