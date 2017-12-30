Стройки года. ​Точечная достройка

В 2017 году в Сургуте наконец-то завершилось строительство нескольких долгожданных объектов — поликлиники «Нефтяник», Регионального центра адаптивного спорта, 50-метрового бассейна и ледовой арены «Титан».

Строительство нового здания поликлиники «Нефтяник» началось еще в 2005 году. В 2016 открытие учреждения переносилось несколько раз по разным причинам, и только в марте минувшего года учреждение наконец заработало. Стоимость здания вместе с оснащением необходимой техникой превышает 1,7 млрд рублей, поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену и предназначена для оказания медпомощи более чем 85 тысячам человек в год.

Ледовая арена «Титан» — это частный центр, возведенный буквально за полгода и заработавший в начале 2017-го. Сейчас там занимаются более тысячи детей и взрослых. Однако, несмотря на то, что предприниматель, владеющий ареной, занимается социально значимой работой в городе, например заливает уличные катки, в середине декабря стало известно, что объект может быть закрыт из-за споров с соседями по участку. В конфликт вмешалась администрация, мэр города пообещал «пригласить участников земельного спора и выработать компромиссное решение».

В этом году в городе заработал Региональный центр адаптивного спорта, расположенный в бывшем гипермаркете «Рост» на Нефтеюганском шоссе. Изначально ожидалось, что учреждение откроют в начале уходящего года, но не вышло. В итоге он открыл свои двери летом. На почти десяти тысячах квадратных метров располагаются легкоатлетический манеж, который включает в себя шесть дорожек по 60 м, четыре по 200 м, сектор для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту с шестом, сектор для метания диска и молота. Также в здании имеются залы адаптивной физкультуры и тренажерный, медцентр с гидромассажными ваннами, гостиница и кафе.

Долгожданный 50-метровый бассейн, который больше двух лет пытались достроить городские власти, прошел общественную приемку 25 декабря. На этот спорткомплекс власти города и Югры дали 700 млн рублей. Строительство бассейна на пересечении улицы Университетской и Пролетарского проспекта началось в августе 2014 года, затем он прошел через массу проблем, включая банкротство подрядчика, но общими усилиями к концу этого года его все-таки «добили». Ура.