Дума года. ​Не место для дискуссий

Для шестого созыва сургутской думы 2017-й оказался первым полноценным годом в законотворческой деятельности, и его итоги следует подводить без скидок на новый состав депутатов, как это было в 2016 году. Учитывая это, результаты работы шестого созыва довольно противоречивы.

В первой половине года главной темой думских заседаний и кулуарных разговоров стало сопротивление депутатов приватизации муниципальных предприятий, которую затеяла администрация. И если поначалу казалось, что дума готова жестко противостоять сомнительной инициативе чиновников, то к концу года эта уверенность пропала. Возникло впечатление, что парламент старается уклониться от откровенного обсуждения этого острого вопроса с руководством администрации. Причем это касалось не только публичных заседаний, где присутствовали СМИ, но и закрытых встреч депутатов (на одной из которых, Шувалов со своей командой безуспешно попытались взять думу под контроль по партийной линии). Такая нерешительность удивляет, поскольку все ждали, что этот состав думы будет действовать увереннее и напористее.

Тем не менее, есть положительные стороны в работе депутатов в этом году, а некоторые решения думы вообще стали судьбоносными. В частности, появление в Сургуте первых обустроенных, а главное, официальных зон отдыха у воды, чего в городе еще не было (подробнее читайте на стр. 10). Пусть они и являются только «зародышем» настоящего пляжа. Одобрила дума и установку многострадальных теплых остановок (об этом — на стр. 12). Успели депутаты принять участие в спасении ботсада СурГУ, правда, не совсем понятно, сделали они это по своей воле или после просьб университета и под давлением общественности.

Определенный кредит доверия к депутатам, вроде и желающим показать себя с лучшей стороны и не вступающим в конфронтацию с исполнительной властью, пока есть, но если в 2018 году их молчаливое нежелание вмешиваться в острые городские процессы сохранится, весь имидж думы может посыпаться.