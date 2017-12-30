Что такое хорошо и что такое плохо

Каждый раз редакционное задание кратко подвести итоги года ставит в тупик. Живы? Здоровы? Слава богу. Чего еще подводить? Но такой текст не устроит редакторов, так что давайте попробуем подытожить. Частенько от журналистов просят не только новостей, но и оценок — есть даже такой термин «журналистика мнений». Пробежимся по уходящему году и зафиксируем важное с попыткой легкой оценки.

Санкции против России. Это плохо, хоть официальное ТВ пытается убедить в обратном — мол, внутренние резервы экономики наконец-то задействованы. Заходим в любой супермаркет, сравниваем с тем, что было три года назад. Прослезившись, уходим.

Выборы президента. (Заметили — не в президенты, а президента. То есть выборы президента В.В. Путина.) Как сказал мне один близкий человек, «хоть все и воры, но за кого ж еще голосовать, кроме как не за Путина?». Напоминаю: в выборах хотят участвовать 26 человек. Выбор, как видите, есть. Хоть за Путина, хоть за Собчак (слышу, слышу, как вы хватаетесь за сердце), хоть за Навального (конечно же, «он вор», но если все воры — не все ли равно, за кого?), хоть за директора совхоза. Поверьте — выбор есть всегда, даже если вам кажется, что Путина на переправе не меняют. Короче: выборы это всегда хорошо. Псевдовыборы — это плохо.

Отношения округа с Сургутом. Так себе. Губернатор старается, в Сургуте бывает чаще, чем где-либо. Просыпается с ним, засыпает с ним (это ее цитата, я сам слышал). Все значимые социальные объекты в городе вводятся на окружные деньги. Пиар себе на этом делают местные чиновники, которые до сих пор (за полтора года) не сформулировали направления развития города на хоть какую-то перспективу (пресловутая «Стратегия-2030» не в счет, это общий документ; мы говорим о нынешней команде и ее собственных стратегиях).

Собственно, о сургутской власти. Все очень печально. Так стремительно, как у нынешней так называемой команды, авторитет местной власти никогда не падал. Несмотря на активный самопиар в социальных сетях, дальше этого руководители города не идут и имеют репутацию закрывшихся от горожан, к чему сургутяне непривычны. Главные претензии к администрации Шувалова-Жердева: неумение вести диалог с обществом, элитами, прессой, бизнесом; отсутствие ясных и одобренных обществом задач для пребывания у власти; высокий уровень подозрения со стороны общественности в корпоративных бизнес-интересах; рост коррупциогенных ожиданий по отношению к власти; отсутствие реальных проектов развития; чрезмерно высокий уровень конфликтности и агрессивности; низкий уровень профессиональной подготовки для задач, стоящих перед муниципальным управлением. Возможно, по­этому все чаще возникают разговоры о скорой смене власти в Сургуте (подробнее об этом читайте на стр. 12).

Сургутянам же хочется пожелать большей гражданской активности. Чем строже общество спрашивает местную власть за ее действия, тем прозрачнее и эффективнее ее работа.