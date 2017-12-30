16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,6002   EUR  68,8668  

Что такое хорошо и что такое плохо

Каждый раз редакционное задание кратко подвести итоги года ставит в тупик. Живы? Здоровы? Слава богу. Чего еще подводить? Но такой текст не устроит редакторов, так что давайте попробуем подытожить. Частенько от журналистов просят не только новостей, но и оценок — есть даже такой термин «журналистика мнений». Пробежимся по уходящему году и зафиксируем важное с попыткой легкой оценки.

Санкции против России. Это плохо, хоть официальное ТВ пытается убедить в обратном — мол, внутренние резервы экономики наконец-то задействованы. Заходим в любой супермаркет, сравниваем с тем, что было три года назад. Прослезившись, уходим.

Выборы президента. (Заметили — не в президенты, а президента. То есть выборы президента В.В. Путина.) Как сказал мне один близкий человек, «хоть все и воры, но за кого ж еще голосовать, кроме как не за Путина?». Напоминаю: в выборах хотят участвовать 26 человек. Выбор, как видите, есть. Хоть за Путина, хоть за Собчак (слышу, слышу, как вы хватаетесь за сердце), хоть за Навального (конечно же, «он вор», но если все воры — не все ли равно, за кого?), хоть за директора совхоза. Поверьте — выбор есть всегда, даже если вам кажется, что Путина на переправе не меняют. Короче: выборы это всегда хорошо. Псевдовыборы — это плохо.

Отношения округа с Сургутом. Так себе. Губернатор старается, в Сургуте бывает чаще, чем где-либо. Просыпается с ним, засыпает с ним (это ее цитата, я сам слышал). Все значимые социальные объекты в городе вводятся на окружные деньги. Пиар себе на этом делают местные чиновники, которые до сих пор (за полтора года) не сформулировали направления развития города на хоть какую-то перспективу (пресловутая «Стратегия-2030» не в счет, это общий документ; мы говорим о нынешней команде и ее собственных стратегиях).

Собственно, о сургутской власти. Все очень печально. Так стремительно, как у нынешней так называемой команды, авторитет местной власти никогда не падал. Несмотря на активный самопиар в социальных сетях, дальше этого руководители города не идут и имеют репутацию закрывшихся от горожан, к чему сургутяне непривычны. Главные претензии к администрации Шувалова-Жердева: неумение вести диалог с обществом, элитами, прессой, бизнесом; отсутствие ясных и одобренных обществом задач для пребывания у власти; высокий уровень подозрения со стороны общественности в корпоративных бизнес-интересах; рост коррупциогенных ожиданий по отношению к власти; отсутствие реальных проектов развития; чрезмерно высокий уровень конфликтности и агрессивности; низкий уровень профессиональной подготовки для задач, стоящих перед муниципальным управлением. Возможно, по­этому все чаще возникают разговоры о скорой смене власти в Сургуте (подробнее об этом читайте на стр. 12).

Сургутянам же хочется пожелать большей гражданской активности. Чем строже общество спрашивает местную власть за ее действия, тем прозрачнее и эффективнее ее работа.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:10, просмотров: 267, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:17
А чё, по итогам года показатели по количеству на душу населения вполне.
Количество санкций – план выполнен.
Количество кандидатов в президенты – план выполнен.
Количество отношений округа с Сургутом – план выполнен.
Количество приколов от сургутской власти – план выполнен.
Количество видео блогов от главы района – план перевыполнен.
Коммунистический привет, вам граждане Сургута, шлют капиталистические чиновники: правительства РФ, округа, города и района, с заботой о вас и вашем процветании.
«Рулите тыщу лет, товарищ Путин,
и пусть в тайге придется сдохнуть мне,
я верю: будет лохотрон в Сургуте
на душу населения вполне.»

Ура, товарищи!
С Новым годом и старым счастьем!..

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Звонок года. ​Во избежание

Звонок года. ​Во избежание
Вся страна массово эвакуировалась
Полина Амирова Сегодня в 16:20
163 1
Стройки года. ​Точечная достройка

Стройки года. ​Точечная достройка
В Сургуте завершили нескольких долгожданных объектов
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:12
245 2
Дума года. ​Не место для дискуссий

Дума года. ​Не место для дискуссий
Сургутская дума в 2017 году удивила своей мягкостью по отношению к чиновникам
Артем Мазнев Сегодня в 14:05
238 3
Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее

Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее
Желаю каждому из нас, каждой семье счастья, здоровья, добра. Нашей Югре – свершившихся планов, реализованных целей
Наталья Комарова, губернатор Югры Сегодня в 12:00
168 0
Уважаемые сургутяне, дорогие земляки!

Уважаемые сургутяне, дорогие земляки!

Пусть все задуманное с легкостью воплотится в 2018 году!
Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО – Югры Сегодня в 12:38
169 0
На благо людей, во благо здоровья!

На благо людей, во благо здоровья!
В 2018 году Сургутская окружная клиническая больница будет продолжать проводить работы по улучшению качества, доступности оказания медицинской помощи населению Югры и безопасности медицинской деятельности.
Галина Шестакова, главный врач БУ "Сургутская окружная клиническая больница" Сегодня в 12:40
197 0
​Мы прожили этот год как одна дружная и сплоченная семья!

​Мы прожили этот год как одна дружная и сплоченная семья!
Пусть достижения уходящего года станут точкой отчета для новых свершений и побед!
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 11:45
167 0
Можно много говорить о том, что прошедший год был не простым, но главное, несмотря не на что, нам удалось добиться определённых успехов

Можно много говорить о том, что прошедший год был не простым, но главное, несмотря не на что, нам удалось добиться определённых успехов
Пусть Новый год принесет вам благополучие и успех
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 11:30
169 0
Новый год – это возможность сделать что-то новое в своей жизни, изменить ее к лучшему.

Новый год – это возможность сделать что-то новое в своей жизни, изменить ее к лучшему.
Желаю, чтобы в наступающем году у Вас было больше хороших и радостных дней, чтобы в новом году для Вас открылись новые горизонты
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута Сегодня в 11:15
171 0

Подытожили. ​Надо держаться
Сургут пока движется вперёд, но всё медленнее
Артем Мазнев Сегодня в 11:05
196 0
Ожидание праздника всегда волнующе, а наступление Нового года мы связываем с надеждами на исполнение планов

Ожидание праздника всегда волнующе, а наступление Нового года мы связываем с надеждами на исполнение планов
Желаю, чтобы в новом году успех и благополучие сопутствовали всем жителям Сургутского района
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 10:55
151 0
Желаю вам хорошего настроения, побольше радости и света в душе

Желаю вам хорошего настроения, побольше радости и света в душе
С Новым годом! Счастливого и светлого праздника в кругу друзей и любимых!
Валерий Светушков, директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Сегодня в 10:35
148 0
Эти праздники особенные, они дарят надежду на лучшее, несут в себе радость предвкушения новых побед

Эти праздники особенные, они дарят надежду на лучшее, несут в себе радость предвкушения новых побед
От всей души желаю, чтобы в Новом году ваши самые смелые замыслы и мечты исполнились
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» Сегодня в 10:15
156 0
​Конец года — время подводить итоги // ВИДЕО

​Конец года — время подводить итоги // ВИДЕО
В небольшом ролике — изменения и новшества, появившиеся в Сургуте в 2017 году
Вадим Шувалов, глава города Сургута 29 декабря в 14:15
554 1
​Рустем Юсупов: «Совместными силами мы сможем сформировать новый бренд территории»

​Рустем Юсупов: «Совместными силами мы сможем сформировать новый бренд территории»
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 29 декабря в 11:17
555 1
Власти Сургута должны научиться слышать горожан

Власти Сургута должны научиться слышать горожан
Новый год – год выборов президента России. Вероятность, что он о-танется на своем посту большая. Но вероятность главы Сургута остаться в своем кресле тает с каждым днем…
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 28 декабря в 16:42
888 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика