Подытожили. ​Надо держаться

В этом году глава Сургута Вадим Шувалов дал итоговую пресс-конференцию после того, как новогодний выпуск «НГ» был отправлен в печать, поэтому подытожить 2017 год в жизни города нам пришлось самим. Для этого мы изучили официальный прогноз социально-экономического развития Сургута до 2020 года, опубликованный на сайте администрации в конце ноября.

В Сургуте происходит смена поколений. Именно такой вывод можно сделать из прогнозов администрации. Ожидается падение естественного прироста населения — с нынешних 4,6 тысячи до 3-3,5 тысячи в год. Вместе с этим медленно, но верно будет снижаться доля трудоспособных жителей (из-за увеличения количества пожилых людей и детей): через буквально три года у нас будет 100 тысяч пенсионеров и 100 тысяч несовершеннолетних сургутян. Ситуацию не спасают миграционные процессы, которые в Сургуте традиционно интенсивны. Такое положение уже влияет на рынок труда — доля населения, задействованного в экономике, снижается.

Вместе со снижением трудовых ресурсов в городе падает покупательская способность населения, что вызвано опережением роста цен по сравнению с ростом доходов жителей Сургута — по этим показателям горожане, несмотря на номинально зафиксированный рост доходов, по сути стали беднее на четыре процента. При этом рост промышленного производства в 2017 году составил 16 процентов по сравнению с 2016-м — прыжок произошел с 400 до 485 млрд рублей, что впечатляет. Однако, несмотря на эту, казалось бы, положительную тенденцию, инвестиционная активность в Сургуте остается низкой и даже падает — финансовые вложения и строительство в 2017-м уменьшатся на 18 процентов к уровню 2016 года. В этом году ожидается ввод жилья на уровне 270 тысяч квадратов, что на десять процентов больше, чем годом ранее.

Решением экономических проблем авторы прогноза видят в дальнейшей поддержке малого и среднего бизнеса. Благо, в этой области у городской власти есть повод для маленького, но оптимизма. Так, доля занятых в бизнесе по итогам года увеличилась до 26,9 процента, а оборот малого предпринимательства увеличился на 1,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

Подводя итог, следует отметить, что общая картина развития Сургута, изложенная в прогнозе СЭР, оставляет желать лучшего. Причем отмечают это и авторы документа, которые прямо называют основные проблемы для города. Главной же продолжает оставаться высокая зависимость благополучия Сургута от системообразующих предприятий, а те, в свою очередь, — от мировых цен на углеводороды. И пока положение не изменится, экономика города так и будет уязвимой.

Справка:

Средняя зарплата сургутян, работающих в крупных и средних компаниях — 82 тысячи рублей в месяц. Среднедушевой доход — 51,3 тысячи рублей, а если вычесть из них налоги и сборы — останется 45 тысяч рублей.