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Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее

Дорогие земляки!

Наступает Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее.

2017 год наполнен делами, яркими событиями. Оглядываясь, мы отмечаем достижения наших спортсменов, врачей, учителей, нефтяников, строителей – всех, кто работал, учился, всех, кто неравнодушен к судьбе родного края.

Предстоящий год в России будет наполнен важными смыслами. Это Год народного выбора Президента, Год добровольца и волонтера. В Югре также Год гражданского согласия.

Президент России Владимир Путин сказал: «Это будет год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России».

Тысячи рек наполняют Великую Обь, из миллионов судеб складывается многовековая история Югры. Югра – наша большая семья, её благополучие складывается из успеха каждого из нас. Мы не боимся смелых планов, доверяем друг другу, что важно, учимся доверять себе. Без осознания личной ответственности нельзя идти вперед.

На днях я получила письмо. Процитирую нашу землячку, жительницу Сургута, ветерана Великой Отечественной войны Нину Семеновну Панову: «Наш округ, - пишет она, - округ мечты, надежды, радости всех людей, проживающих в нем. Все, кто побывал в нашем округе, говорят: «Это сказка».

Дорогие друзья! Желаю каждому из нас, каждой семье счастья, здоровья, добра. Нашей Югре – свершившихся планов, реализованных целей. С Новым Годом дорогие земляки, любимая Югра!


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30 декабря 2017 в 12:00, просмотров: 633, комментариев: 1


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Комментарии:
serg
не нравится
30 декабря 2017 в 22:53
Может все таки стоит Н.В. предварительно отдавать свои заявления на проверку в соответствующие компетентные структуры?
Ну вот при всем желании, не существует тысяча притоков у Оби, тем более на территории ХМАО.
И орфографию не забывайте, пожалуйста.

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