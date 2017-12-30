Мы прожили этот год как одна дружная и сплоченная семья!

Остаются считанные дни до всеми любимого, самого яркого, веселого и, несомненно, семейного праздника. В эти дни мы собираемся в кругу родных и близких, строим планы на будущее и непременно подводим итоги.

Уходящий 2017-й был насыщенным и разным, непростым и вместе с тем значимым для Сургута. Я очень рад, что мы прожили этот год как одна семья – дружно и сплоченно. Совместными усилиями нам удалось преодолеть трудности и создать серьезный задел на будущее.

Нынешний год был ознаменован юбилеями градообразующих предприятий, стабильная работа которых на протяжении уже четырех десятков лет определяет благосостояние Сургута. Уважаемые газовики и нефтяники, убежден, что, опираясь на многолетний опыт, профессионализм и трудовые традиции, вы и впредь будете вносить неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашей земли, а Сургут благодаря вам сохранит статус одного из самых благополучных городов!

С гордостью хочу отметить, что Сургут идет в ногу с мировыми трендами по организации общественного пространства, формированию комфортной городской среды. Весь год в городе проводилась масштабная кампания по ремонту дорог, озеленению, созданию новых зон отдыха. Сургут стал лидером в Югре в сфере благоустройства дворов, которое, что немаловажно, ведется с активным участием жителей как в разработке проектов, так и в их финансировании.

И это далеко не все успехи города! Построены сразу несколько социально-значимых объектов: здание сургутской поликлиники № 4, операционно-реанимационный корпус Окружного кардиологического диспансера, детский сад «Волчок»,многофункциональные игровые площадки, ледовая арена «Титан», спортивный комплекс с бассейном олимпийского уровня. Не сбавляет темпов жилищное строительство.

Дорогие земляки, мы с вами много и честно трудились, вершили добрые дела. Пусть достижения уходящего года станут точкой отчета для новых свершений и побед! Пусть благополучие и достаток, любовь и радость придут в каждый дом, а рядом с вами всегда будут близкие и родные люди!

Будьте счастливы в новом году!