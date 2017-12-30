Дорогие земляки, жители Сургутского района, пусть Новый год принесет вам благополучие и успех!

Поздравляю Вас с новогодними и рождественскими праздниками. Можно много говорить о том, что прошедший год был не простым, но главное, несмотря не на что, нам удалось добиться определённых успехов. Это, например, самая масштабная в истории района программа по переселению из приспособленного жилья, строительство очистных сооружений и спорткомплексов – чего тоже не было долгие годы, кампания по ремонту дорог и благоустройству. Для того, чтобы Сургутский район стал по настоящему современным муниципалитетом, этого недостаточно. Так что в 2018 году нас ждёт ещё очень много работы. В решении новых задач и новых вызовов рассчитываем на активное участие жителей района.

Безусловно, основная задача для всех нас - создание комфортных, во всех отношениях, условий для жизни на территории Сургутского района. Поэтому, в том числе, мы продолжим активную работу по созданию условий для привлечения инвесторов и увеличению количества людей, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Дорогие друзья, пусть новый год принесёт всем нам благополучие и успех, и у нас с вами всё получится!