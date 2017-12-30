Пусть в Новом году все намеченные планы достигаются!

Ожидание праздника всегда волнующе, а наступление Нового года мы связываем с надеждами на исполнение планов, реализацию задуманных идей, удачи в делах и личной жизни.

То, каким будет наступающий год, во многом зависит от нас самих, наших усилий, активной жизненной позиции, стремлении стать лучше и сделать краше и привлекательнее ту территорию, на которой мы с вами живём.

Уходящий год для Сургутского района был насыщенным и плодотворным. Произошло немало важных событий, повлиявших на экономическое и социальное развитие муниципалитета.

2018-й обещает быть не менее продуктивным и несёт важные перемены. Нам всем стоит настроится на созидательный труд, который непременно будет вознаграждён. И не забывать о тех, кто рядом – родных, знакомых, соседей, коллег по работе. Наше уважительное отношение друг к другу станет залогом достижения всех намеченных планов.

Желаю, чтобы в новом году успех и благополучие сопутствовали всем жителям Сургутского района! Счастья вам, веры в себя, здоровья и удачи!