Власти Сургута должны научиться слышать горожан

Уважаемые мои сограждане! Сургутяне!

Последние несколько месяцев поднимаю на сайте газеты «Новый го-род» (siapress.ru) вопросы и проблемы, которые, на мой взгляд, актуальны для вас, моих сограждан. Надеялся, что эти публикации подтолкнут вас и начнется публичная дискуссия, обсуждение, по поднятым вопросам.

К сожалению, ничего подобного не последовало. Только несколько «человек», а пишу это слово в кавычках, потому что писать о них без кавычек они не заслуживают, тренируются в словоблудии и хамстве к вам, гражданам Сургута. И эти «человеки» пишут практически после каждой публикации. Это «писаки», скрывающиеся под разными вымышленными именами: Швондер, сэнсей, tanatos49… Ума написать свою статью не хватает, хватает только на дурацкие комментарии. Господин главный редактор, у вас имеется человек, которому поручено следить за то, что печатается. Кажется, его называют модератором. Поручите этому своему сотруднику отправлять в корзину все писания, которые не имеют отношения к поднятой тематике. Только так можно превратить вашу газету и ее сайт в площадку для умного и плодотворного обсуждения.

За полгода я не встречал ни разу отклик кого-нибудь из городских чиновников или депутатов городской, окружной, областной дум, которые высказались бы по поднимаемым вопросам. Писал о том, где и каким быть городской автовокзал (статья «Семь раз отмерь…»), про точечную застройку («СТОП!...»). Первую отправил главному архитектору Алексею Усову, главе города Вадиму Шувалову, губернатору Наталье Комаровой. От аппарата губернатора получил хоть отписку, от остальных – и это даже не последовало. Разговаривал с тремя городскими депутатами. Один из них сказал, что они уже проголосовали об этом. И все. Что они непогрешимы, и никто ничего умнее их не сможет предложить?

Господа Тарас Самборский (газета «Новый город») и Владимир Меркушев (газета «Сургутская трибуна»), предлагаю вам и всем сургутянам организовать на страницах ваших газет и сайтов дискуссионную площадку, на которую граждане города, чиновники муниципалитета и законодательной власти обсуждали те или другие вопросы нашей жизни. Мы уже не раз сталкивались с тем, что принимаются и реализуются решения, против которых горожане возражают. При этом последствия таких решений сказываются на развитии города десятилетиями наперед.

Думаю, что наподобие начала девяностых, можно поочередно проводить встречи сургутян по той или иной теме или проблеме, где чиновники и депутаты получали бы вопросы в лоб и отвечали на них, а если необходимо – давали аргументированные ответы на следующей встречи.

Не должно быть ситуаций, когда сургутяне по телефону или в лицо задают вопросы, а власть предержащие отвечали им по телевизору. Мы хорошо знаем, что такие «прямые линии» не что иное, как напёрстничество.

На следующих выборах в городскую, окружную и областную думу не должны пройти больше те, кто являются посланцами разных структур, которые в думах защищают интересы делегирующих их корпораций.

Недавно депутат Эдуард Иваницкий на siapress.ru написал о ботаническом саде: «Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки? И кто из сургутян вообще знал, где он находится?».

Эдуард, Вы лукавите! Чтобы не сказать более жестко. Вы прекрасно знаете, где находится ботанический сад Сургутского госуниверситета. Он находится рядом с храмом на улице Университетской. И прекрасно знаете, что строительство этого храма было в нарушении нормативных документов без согласования с руководством университета.

Только беда в том, что вы, Эдуард, являетесь выдвиженцем строительной фирмы, которая этот храм строила, а не сургутян, которых якобы избран защищать.

Очень жаль, что нас надули, обманули и мы стали жертвами средств массовой дезинформации. То ли от 25-го кадра, то ли от повторения сотни раз слово «халва» мы уже облизываемся, как будь то она у нас во рту. К сожалению, нам придется снова пройти путь, который мы не прошли до конца в девяностых. Тогда мы позволили, чтобы нас обманули и обокрали.

И смотреть, чтобы не проспали снова свой шанс. Наш город сегодня находится на распутье. Помните, как в начале правления губернатора Натальи Комаровой ее первый заместитель Илья Петров приезжал в Сургут как на работу, давил на городских и районных депутатов, чтобы они ввели в своих подопечных муниципалитетах систему сити-менеджмента. Но общественность города уже тогда выражала сомнения в правильности выбора такой модели управления муниципалитетом. Тогда наши депутаты проявили мужество и отстояли свою позицию. Прошло время и на печальном опыте тех муниципалитетов округа, где были применены сити-менеджеров, окружная власть была вынуждена признать неудачным этот эксперимент. Сургуту и Сургутскому району повезло. Повезло благодаря упрямству наших депутатов.

Может быть, власти округа и города, все-таки, научатся прислушиваться к голосу общественности. Тогда и ошибок будут совершать меньше. И это в наших общих интересах.

Новый год – год выборов президента России. Вероятность, что он о-танется на своем посту большая. Но вероятность главы Сургута остаться в своем кресле тает с каждым днем…