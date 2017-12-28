Статья дня. Парк За Саймой рассматривался всегда как место тихого отдыха, место для релаксации — какие аттракционы там могут быть?

«Русское радио» в Сургуте провело большой опрос известных жителей города о судьбе парка «За Саймой» и расположившегося там ботанического сада СурГУ. Мы публикуем все эти мнения, которые могут стать основой для большой и продуктивной дискуссии об этом городском вопросе.

Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры:

– 50 гектров парка За Саймой ! Из них 5, 10, 15 гектаров Ботаническому саду огородить , и – если есть альтруисты и желающие, которые возьмут этот проект и будут вести его до победного конца – ради Бога! Поэтому очень важно сейчас, чтобы инициативная группа во главе с учеными совершенно четко себе представляла картинку Ботанического сада, имела смету, и – вперед, финансируем, занимаемся уже конкретно!

Алексей Воробев, директор центра адаптивного спорта Югры:

– Мое мнение как простого обывателя – конечно, Ботанический сад нужен! В наших суровых климатических Западной Сибири, особенно , в зимний период, такой Ботанический сад никому не промешал бы! То, какие формы там будут формы финансирования, еще какие-то моменты, это надо, конечно, всем заинтересованным сторонам – администрации, общественности– садиться и обсуждать! И обязательно прийти к какому-то решению, которое бы устроило всех. Это стоящее дело.

Валерий Галкин, профессор, Директор политехнического института Сургутского государственного университета, доктор физико-математических наук:

– Во многих городах мира принято, что при университетах есть то, что является хранилищем жизни. В Ботаническом саду собираются редчайшие растения, собирается технология по поддержанию угасающих видов жизни. И вот это принципиально важно: либо мы сохраним окружающий мир, либо мы, либо мы попросту все разбазарим: появятся там или пивная, или карусель, все это, конечно, с точки зрения инфраструктуры городской важно, но это можно сделать в любом месте! А вот Ботанический сад, который Георгий Иванович Назин начинал со своими коллегами, – это уже сложившаяся структура. И вот просто перенести из одного места в другое – это нереально, потому что вырастить все – это десятки лет требует. Это труд не одного десятилетия. Поэтому для города и для университета принципиально важно сохранить то, что было сделано. А если не относиться к сделанной работе по сохранению экоструктуры серьезно, то можем потерять и память, и, самое страшное, мы можем потерять те виды, которые здесь были возделаны. А в другом месте они могут и не прижиться.

Вообще-то, по-глобальному, это еще и философский вопрос…Вот есть термин, введенный академиком Вернадским, -ноосфера. Это взаимодействие биосферы, живой, неживой природы, и сознания. И вот эта цепочка подразумевает:

А) либо человечество сохраняет себя таким, каким оно должно быть,

Б) либо оно начинает неконтролируемо трансформироваться.

Что значит трансформироваться? Вот есть раковые процессы, упаси Господь, в человеческом организме… То же самое может быть и в человеческом обществе. И вот вопросы гомеостаза– сохранения структуры, это вопросы, на самом деле, взгляда в будущее, когда человечество себя сохраняет здоровым. Так вот, вопросы духовного здоровья и экологического здоровья – это принципиально!

Я еще раз подчеркиваю – это вопрос культуры. Либо мы заботимся о культуре в широком смысле, либо мы, попросту говоря – временщики. Которые разрушают окружающий мир!

Евгений Гололобов, доктор исторических наук, доцент, проректор по научной работе Сургутского государственного педагогического университета, заместитель председателя экспертного Совета по вопросам издательской деятельности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, действительный член Русского географического общества, Европейского общества экологической истории (ESEH). Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации:

– Ботанический сад в Сургуте есть. Это один из самых северных Ботанических садов в мире. И самый северный в России. Сургутский Ботанический сад – это изюминка города Сургута. Это важнейшая часть его научной, просветительской, учебной инфраструктуры. В рамках Ботанического сада проводятся и научные исследования, очень важные для Севера, связанные с интродукцией растений и движения их на Север. Просветительская деятельность, учебная…для целых направлений подготовки в Сургутском государственном университете. И это возможность экологического образования просвещения для широких слоев населения города Сургута – и для детей, и для взрослых.

Алексей Кучин, депутат городской думы, председатель сургутского «Интеллектуального клуба»:

В парке За Саймой ничего, даже социально значимого строить нельзя!

Здесь должно быть место полной рекреации: тишина, покой, никаких ресторанов, музыки громкой и каруселей. Для каруселей должно быть другое место. Полно таких мест в городе! А то кафе построим, потом ресторан – и потянет за собой.

В администрации постоянно звучит: денег нет и не будет. Поэтому мы сейчас все благоустройства максимально будем делать за счет спонсоров. А спонсоры деньги вложат туда, куда им максимально выгодно.

А что мешает вести с бизнесом такой диалог: устраивайте бизнес за территории парка, у входов! Вот, скажем, где набережная Кайдалова. На генплане она есть, но в действительности там дороги то нету! Ты там идешь через какие-то гаражи, балки , где собаки и странные личности, буераки и мост разваливается. Давайте сделаем хотя бы два нормальных входа с двух сторон парка и прилегающую территорию очистим!

А в самом парке ни одного капстроительства быть не должно!

Идея экологического центра была бы правильной для ядра города. И эту роль хорошо бы выполнил Ботанический сад. Думаю, разум возобладает и мы найдем общий консенсус, как эту территорию развивать. Недавно вернулся из Москвы, и там, в Совете Федераций мы разбирали тему системного благоустройства. То есть и федеральные деньги будут тут закладываться ! И, если будет стоящий проект, почему бы не подключить федеральное финансирование?

Любовь Малышкина, депутат Думы ХМАО-Югры, начальник управления экологической безопасности и природопользования аппарата управления ОАО «Сургутнефтегаз» :

– Я – за сохранение Ботанического сада в составе парка За Саймой. Это позволит сохранить традиционную экосистему и внесенную, адаптированную культуру деревьев иных, более южных широт. И тогда мы сможем гордиться своим городом, единственным, имеющим такой северный Ботанический сад.

По сути, должно быть всего два варианта. Вариант развития участка парка под Ботанический сад, и вариант парка аттракционов ( тогда Ботанический сад, или уже высаженные деревья просто погибнут).

Нам же предлагается проголосовать за три варианта. Тем самым, размывается понятие — Ботанический сад. Кто будет его защитником? Кто за него проголосует? Я считаю не совсем корректными условия голосования.

Я с 1979 года наблюдала эту территорию. Это был просто дикий участок тайги, по которому мы ездили на лыжах. Без всяких тропинок, единственное, что было на этой территории – два качающихся деревянных мостка через рукава Саймы и тропинка для прохода в микрорайон, как мы говорили, Геолога. За это время столько вложено сил и средств в создание именно настоящего парка, с сохранением тех деревьев и той растительности, до создания вот этого уголка редких, даже можно сказать, редчайших растений для нашей территории. Эта территория не погибла в лихие 90-е, развивалась семимильными шагами особенно после двухтысячного года… Для парка аттракционов можно найти место и вне выделенного участка под Ботанический сад! Для этого не нужно рубить деревья, выхоженные с таким трудом.

Валерий Салахов, депутат Думы ХМАО-Югры:

– Давайте вернёмся к истокам создания Ботанического сада в Сургуте. Администрация Сургута и университет определили около 15 гектаров под Ботанических сад, из 56 гектаров всего парка За Саймой. И начали работать. Занялись проектом, высадкой деревьев…

И теперь, когда мы слышим о том, что вот, оттуда можно взять и пересадить растения в какое-то другое место, это как раз то, что и нельзя делать! Потому что пересаживать нельзя, все придется заново начинать! Десятилетия потребуются снова!

Теперь второе. Чтобы узаконить территорию Ботанического сада, было принято постановление Правительства ХМАО от 2013 года. А без обсуждения, без предложений, без согласия муниципалитета, без всех документов, регламентирующих работу Ботнического сада, не принимаются такие решения.

Это Постановление четко указывает площадь Ботанического Сада 13.6 гектаров. И решение этого вопроса определено 17-м годом.

Я естественно задаю вопрос, как представитель законодательной власти: как выполнено Постановление? И, когда мне начинают говорить, что там земли не отвели, кто тогда ответственен за невыполнение постановления правительства Югры, подписанное Губернатором? Кто виноват? Кто ответственен? Как законодатель, я намерен предъявить претензии Сургутской мэрии.

Тем более стали приходить письма в адрес Губернатора от научных сообществ в защиту Сургутского ботанического сада. Это стыд!

Алексей Сеитов, кардиохирург, заведующий отделением кардиотерапии окружного Кардиоцентра:

— Меня не устраивает тенденция точечной застройки, когда из любого места, любой свободной площадки хотят извлечь максимум прибыли. У меня есть дети. Я с ним гуляю. Они хотят сесть на скамейки. Посмотреть на природу. Я и сам хочу отвлечься от суеты в тихом месте. Я категорически против застройки парка За Саймой – сердца и легких Сургута. Мы же с вами специально не будем засорять сосуды, чтобы наше сердце в конце концов остановилось?

Я слышал мнение, что для того, чтобы парк содержать, чтобы было хорошее освещение, чтобы приводить в порядок дорожки, может быть, строить новые, нужны инвестиции. Но если это будет происходить за счет постройки в парке, скажем, гостиницы, или парка аттракционов, кафе, – это недопустимо! Я – против! И, думаю, абсолютное большинство сургутян со мной согласится.

Ирина Сердюкова, руководитель центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа:

– В нашем Сургуте, в наших условиях, где, собственно, и родные и березы, и елки, и сосны растут долго, и сложно, мне кажется, все сургутяне должны поддержать людей, которые пытаются здесь, в ботаническом уникальном саду высадить уникальные деревья. И я думаю, что парк от этого только выиграет, если это будет еще и одной из площадок , куда будут водить детей, куда будут ходить сургутяне… Смотрите. У нас не бывает весны. У нас мало цветущих деревьев. Я так думаю, что в этом уникальном ботаническом саду мы можем приходить и смотреть на цветущие яблони, на цветущие деревья, которые у нас здесь, собственно не должны расти! А трудами вот этих людей они вдруг зацвели. Это же чудо ! Это должно быть частью парка!

Александр Сидоров, депутат Государственной Думы:

– Никак не пойму, в чем смысл размещать там какие-то аттракционы, учитывая нашу климатическую зону. На Сайме уже был какой-то уголок с аттракционами, ну нерентабельный! Ну не пользуется он спросом!

Парк За Саймой рассматривался всегда как место тихого отдыха, место для релаксации. Нам удалось сохранить эти природные зеленые участки. Из всех трех представленных концепций мне видится все-таки ближе концепция, которую предложили проектировщики – Парк экзотических растений. Они действительно занимались предметно : изучали мнение жителей города, изучали историю этого парка, изучали историю Ботанического сада в Сургуте. – Речь идет именно о том, чтобы сохранить, вписать этот Ботанический сад в территорию парка. Вписать органично, чтобы Ботанический сад служил и жителям города и под те цели, под которые он создавался. Тем более, что и большой путь по созданию сада, высаживанию растений уже проделан.

Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры, главный врач окружного кардиоцентра:

– Я считаю, что ботанический сад там, где он первоначально был разбит, он там должен и остаться.. Немногие города могут в свое портфолио включить то, что называется Ботанический сад. У нас такая возможность есть.

Детям , да и взрослым нашего большого, развитого, социокультурного города нужны не только игровые площадки. Ботанический сад – это перспектива .

Сергей Нестеров, организатор культурных мероприятий:

– В моем окружении людей, которые предпочли бы Ботаническому саду или парку детскую площадку с массовыми горками просто нет, я не знаю таких людей! Совершенно однозначно, на мой взгляд: наличием Ботанического сада город Сургут не проиграет. Наоборот! Потому что в результате определенной научной работы, и, если мы, в итоге, через десятилетия, может быть, получим какие-то новые виды растений, которые приживаются на нашей суровой земле, которые будут расти в городских парках, в том же Ботаническом саду, мне кажется, это, совершенно понятно, нужно городу.

Владислав Острейковский, профессор Сургутского государственного университета, доктор технических наук, 85 лет, Человек года по версии Русского радио:

– Я видел много мест в мире. И как там устроены парки, и все остальное. Если мы на Сайме будем делать лыже-ройлерные трассы, велосипедные дорожки, и так далее, то нигде никогда не получим того, что желаем. Парк на Сайме нужно оставить в том виде, в котором он есть сейчас. Чуть-чуть его подправив. Немножко совсем! Как только мы там сделаем полупромышленный парк, то мы потеряем очень-очень много, поверьте мне! У нас в городе много мест, где можно сделать и лыжные трассы, и беговые дорожки, и прочее. Оставьте природу такой, какая она есть! Иначе она вам отплатить совсем другими способами. Нельзя относиться к природе как к промышленному объекту. Ну нельзя так все городить в одном месте. Ну чем плох там наш старый стадион, и там большой лесной массив. Ну сделайте там все дорожки! Там есть, где бегать и на лыжах ходить. Ведь самое– то страшное что? Вот, слышал я, что в парке За Саймой будет даже кафе… Да, это для бизнеса удачно будет. А для приличных людей – нет. Оставьте в покое природу – и она останется вам благодарна.

Марина Селянина, директор Сургутского краеведческого музея :

– Экспериментальный участок на Сайме невидим глазу. Почему? Да потому что он экспериментальный! Естественно, туда могут входить только специалисты. Многие растения уже готовы для высадки, чтобы сургутяне их увидели. И порадовались, и насладились. Получили эмоции. И Ботанический сад был бы таким удивительным продолжением этого парка За Саймой, который любят все. И удивительным таким местом не только для сургутян, но и для всех гостей. А также для тех туристов, которые бы удивлялись еще: как в таком северном городе существует Ботанический сад?!