​Проверки продолжатся. В сургутской думе наконец-то обсудили ситуацию на хлебозаводе. Выяснились новые подробности

Сегодня в сургутской думе состоялись депутатские слушания, главной темой которых стала работа двух муниципальных предприятий: хлебозавода и РКЦ ЖКХ. В ходе встречи выяснились неожиданные подробности ситуации сложившейся на хлебозаводе.

Так заместитель главы города Алексей Жердев сообщил, что первая проверка на хлебозаводе прошла еще в марте и тогда, по словам чиновника, была выявлена масса нарушений.

«Были нарушения, в частности, в области закупок: неверно указывалась информация и суммы закупок. Также возникли претензии к системе премирования и, по нашей информации, уничтожалась бухгалтерская документация, – рассказал Алексей Жердев. – Эта проверка была внеплановая, ее провели по распоряжению главы, чтобы узнать, как обстоят дела на предприятии. По ее результатам нарушений выявлено на 60 миллионов рублей, причем большинство из них имели место в период 2012-2015 годов. Уже после этого к нам обратились правоохранительные органы с просьбой содействовать в расследовании случаев хищения на хлебозаводе. Все последующие проверки, а сейчас заканчивается уже пятая, проводятся на предприятии силами следователей».

Однако такой ответ депутатов не устроил. По мнению Владимира Болотова, ситуация, когда муниципальные службы действуют по заданию правоохранительных органов, выглядит, по меньшей мере, странной. Возникли серьезные вопросы и заместителя председателя думы Артем Кириленко по поводу обоснованности проверки проведенной администраций в марте.

«Согласно юридическим нормам, внеплановая проверка может быть проведена на основании четырех пунктов: в случае поступлении информации о нарушениях, по заявлению правоохранительных органов, при ликвидации или реорганизации предприятия, при условии истечении срока давности предыдущего постановления о нарушении, если такое было. В случае с хлебозаводом, ни один из этих пунктов не фигурирует», – заметил Артем Кириленко.

Недоумение у депутатов вызвал и тот факт, что плановые проверки в период 2012-2015 годов не выявили нарушения, указанные администрации, однако в этом году они почему-то появились.

«Может быть, речь идет о недолжном исполнении своих обязанностей некоторыми сотрудниками администрации, раз они не увидели нарушений в тот период. Я смотрел списки - в контрольно-ревизионном управлении работают, по большей части все те же люди. Может с ними пообщаться?» – указал Артем Кириленко.

На протяжении встречи представители всячески подчеркивали, что результаты проверок теперь целиком зависят от работы следователей.

«Я хочу подчеркнуть, что, пока нет результатов расследования, мы не можем делать никаких выводов. Кроме того, мы не имеем права разглашать некоторую информацию, иначе можем повредить следствию. Я предлагаю дождаться результатов расследования», – заметил Алексей Жердев.

По словам заместителя начальника УМВД России по Сургуту, полковника Владимира Бабушкина предварительные результаты следствия появятся в феврале, и с ними ознакомятся депутаты. Тогда и станет понятно, что дальше будет с сургутским хлебозаводом и его руководством.