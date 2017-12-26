​Ларчик просто открывался

Позвольте еще пару слов о страшно секретных обстоятельствах, в которых открывался памятник бывшему директору ГРЭС-1 Владимиру Губачеву. Пока общественность гадала: почему так? зачем было скрывать? ведь понятно – чем больше людей знает и поддерживает, тем лучше это решение, почему же все засекретили? – возникла версия.

Не секрет, что у Вадима Шувалова крайне напряженные отношения с легендарным, и при этом очень въедливым и принципиальным энергетиком – Анатолием Нечушкиным. По слухам, на Дне энергетика в городской филармонии того вне плана вызвал на сцену один из ветеранов отрасли, и он сорвал продолжительные овации.

Вот и представьте себе: что бы случилось, если бы весть об открытии памятника Губачеву раструбили на весь город? А если бы, не дай бог, еще и объявили какое-то общественное обсуждение – как должен выглядеть этот монумент, где он должен стоять, кому еще нужно поставить памятники? Тогда Анатолий Федорович устроил бы на этих собраниях настоящий бенефис, читай – разнос.

Так что здесь мотивация городского руководства понятна и абсолютно объяснима.