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​Казанская компания объяснила, почему сургутяне не увидели теплых остановок 1 сентября, и кто в этом виноват // ДОКУМЕНТ

Более того, установленные ныне павильоны могут оказаться опасными для жизни

В редакцию siapress.ru поступило письмо от казанской компании «Лариса Сайн», которая выиграла первый конкурс на поставку четырех теплых остановок в Сургут. В нем рассказывается история о том, как сложились их отношения с заказчиком – сургутским МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», почему первые подобные остановки мы так и не увидели 1 сентября, и почему в этом виноват не поставщик, которому администрация города навесила ярлык «недобросовестного». В подтверждение своих слов представители компании приложили к письму всю переписку с сургутским МКУ. Как выяснилось, с теплыми остановочными павильонами все не так просто и радужно.

Предлагаем вам ознакомиться с текстом от «Лариса Сайн»:

«Когда претензии безосновательны

Согласно действующему законодательству, исполнение всех пунктов государственного или муниципального контракта, заключенного после проведения электронных торгов – дело строго обязательное. Причем как для исполнителя, так и для заказчика. А подготовка к проведению торгов в части продуманного и грамотно написанного технического задания, а также своевременное исполнение всех его пунктов помогает достичь взаимопонимания сторон, продуктивно и в срок исполнить контракт, соблюсти взятые на себя обязательства и получить взаимную выгоду. Однако получается так, к сожалению, не всегда.

В июле 2017 года между ООО «РПФ «Лариса Сайн» и сургутским МКУ «ДДТиЖКК» (Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса – прим. ред.) был заключен муниципальный контракт № 41-ГХ на изготовление серии остановочных павильонов закрытого типа. Уже с первых дней после его подписания в ходе двустороннего обсуждения и на протяжении месяца обе стороны пытались привести техническое задание в приемлемый для работы вид. Только к середине сентября предприятия смогли согласовать ряд существенных изменений, которые былиобусловлены допущенными в ТЗ ошибками (противоречащимиФЗ №123 от 22.07.2008 статья 89.п.7., а также ГОСТам и требованиям СНИП). Из-за них эксплуатация павильона была бы попросту опасна для жизни и здоровья граждан.

Что было исправлено:

1. Конструкцию дверей остановочного павильона изменили, поскольку изначальное решение противоречило требованиям противопожарной безопасности, установленным ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как указанные в техническом задании заказчика раздвижные двери небезопасны для эксплуатации;

2. Удлинили фасадную часть, поскольку изначальное конструктивное решение не обеспечивало защиту внутренней части павильона от осадков, как требовало то же самое техзадание в другой своей части;

3. Заменены материалы покрытия крыши в целях исключения образования конденсата;

4. Заменены типы болтов и шайб в узлах крепления на типы в соответствии с ГОСТ 6402-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ ISO4032;

5. Изменены технические требования к профильным металлическим трубам в части размера их сечения для обеспечения необходимого уровня конструктивной целостности, при эксплуатации в условиях севера.

Для того чтобы сделать павильоны максимально безопасными, несмотря на удорожание проекта, подрядчиком были внесены изменения в конструкцию остановок даже без изменения суммы контракта! При этом исправления ТЗ были согласованы только 14 сентября, то есть, уже за пределами определенных контрактом сроков. Таким образом, подрядчик был лишен какой-либо реальной возможности исполнить свои обязательства в установленный срок до 31 августа 2017 года.

Эти обстоятельства говорят о том, что изначально согласованный срок выполнения работ был пропущен в большей степени по вине МКУ «ДДТиЖКК». Более того, о недобросовестных действиях этого заказчика свидетельствуют и другие юридически значимые факты.

Согласно п. 2 ТЗ установка автопавильонов должна была проводиться на автобусных остановках, определенных заказчиком. Точные адреса установки автопавильонов подрядчик запрашивал неоднократно с первых дней работ, однако руководители муниципального предприятия попросту оставили эти письма без внимания. Адреса остановок были определены только 6 сентября – опять за пределами сроков выполнения работ. То есть подрядчик был лишен возможности своевременно исполнить обязательства по контракту.

Далее, согласно условиям технического задания, в состав работ подрядчика не входила подготовка и возведение бетонного фундамента. Павильоны должны были монтироваться на уже готовое основание, а само бетонирование в состав работ, предусмотренных ТЗ, не входило. При этом в силу положений ст. 740 ГК РФ заказчику была вменена обязанность создания условий, необходимых для выполнения работ. Подготовка основания под остановки по условиям договора и в силу п. 1 ст. 743 ГК РФ являлось его обязанностью.

С целью обеспечения надлежащего исполнения контракта подрядчик был вынужден обратиться к заказчику с просьбой подготовить фундамент. На что тот письменно ответил отказом и требованием забетонировать все самостоятельно.

Так и не дождавшись какой-либо адекватной реакции на свои требования, подрядчик был вынужден приостановить выполнение работ. Неисполнение заказчиком обязательств по контракту привело к срыву всех сроков и поставило под угрозу выполнение контракта. Поэтому 27 сентября, руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации, ООО «РПФ «Лариса Сайн» в одностороннем порядке отказалось от исполнения Муниципального контракта № 41-ГХ от 28 июля 2017 г.

Решение было направлено в адрес муниципального заказчика, который в установленный законом 10-дневный срок так и не устранил обстоятельства, послужившие основанием для принятия этого решения. Таким образом, 9 октября 2017 года муниципальный контракт прекратил свое действие.

По всей видимости, для того, чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие, 7 октября 2017 года МКУ «ДДТиЖКК» направил поставщику письмо об одностороннем отказе от исполнения того же самого контракта ввиду якобы неисполнения последним своих обязательств. При этом информацию о прекращения действия контракта в единой информационной системе заказчик так и не разместил. Хотя в соответствии с п. 26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» он обязан был сделать это в течение суток.

Зато он обратился в УФАС России по ХМАО с заявлением о включении сведений об ООО «РПФ «Лариса Сайн» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако комиссия УФАС установила, что подрядчик не мог выполнить работы в установленные контрактом сроки, поскольку сторонами шло согласование существенных условий договора.

В результате решением УФАС России по ХМАО от 17.11.2017 г. № РНП-86-151 просьбе руководства МКУ «ДДТиЖКК» о включении ООО «РПФ «Лариса Сайн» в реестр недобросовестных поставщиков, было отказано. Соответственно, утверждения представителей МКУ «ДДТиЖКК» о том, что ООО «РПФ «Лариса Сайн» виновато в срыве заказа – мягко говоря, неправда.

Остается только пожалеть жителей Сургута, которые из-за ничем не оправданных действий своего муниципального предприятия остались без теплых остановочных павильонов. А всем прочим – пожелать адекватных и ответственных заказчиков».

От редакции. Разумеется, самый главный вопрос, который следует из прочитанного: какой проект теплых остановок был в итоге реализован? Тот самый, который не соответствует противопожарным нормам? Судя по тому, что в установленной на улице Университетской остановке двери раздвижные, эту правку в окончательный проект не внесли. Этот вопрос мы зададим администрации Сургута и опубликуем ответ, судя по всему, уже в начале следующего года. Мы также спросим, почему сургутское МКУ, отвечающее за проект теплых остановок, допустило действия, отраженные в этом материале, что привело к затягиванию всего процесса на несколько месяцев. Так или иначе, редакция СИА-ПРЕСС будет следить за этой темой в наступающем году.


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26 декабря в 16:53, просмотров: 844, комментариев: 5


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
26 декабря в 17:36
ну что за люди пришли в руководство городом? За что не возьмутся, всё выходит боком. Горожанам. Задолбали эти пришлые во главе с чудом в бороде.
сэнсей
не нравится
26 декабря в 18:02
По всему видно- как далеки они от народа никакого спроса с них нет Конечно когда приходят к руководству люди.которые свой город Кострому довели до ручки я специально звониол туда родственникам.Ч то ответила прокуратура что за люди пршли с чем Ответов пока нет и вряд ли будут.
Швондер
не нравится
26 декабря в 18:11
Короче ДДТ мютаки.
Мютаки это печенье такое
Альберт Леонов
не нравится
26 декабря в 18:18
Пчела, вонзив стальное жало,
Не знает, что она пропала….
Так и глупцы, пуская яд,
Не понимают, что творят.
Dochimacho
не нравится
26 декабря в 19:19
Только что на остановку Аврора подвезли остановку. К утру, вероятно, установят.
Швондер
не нравится
26 декабря в 19:34
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Мнения

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