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​Следующий год на рынках обещает быть интересным // АУДИО, ТЕКСТ

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Добрый день, уважаемые инвесторы. Я Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала совместно с СИА Пресс продолжаем еженедельный обзор итогов недели и года на фондовом рынке, вероятных движениях курса доллара и евро в 2018 году и умеренно-оптимистичном взгляде на перспективы российского рынка акций.

Предстоящая торговая неделя будет малоактивной. Уже в прошлую пятницу объемы торгов акциями индекса Мосбиржи составил всего лишь 20 млрд рублей. Кроме того, не торгуются ключевые западные площадки из-за празднования католического Рождества. И у нас повышенных оборотов ждать не стоит.

Несмотря на то, что в этом году на рынке не случилось предновогоднего ралли, можно говорить о том, что год завершается на мажорной ноте, индекс Мосбиржи выше 2100 пунктов. Как благодаря благополучному внешнему фону, так и на фоне внутреннего позитива.

Внешний фон – это, во-первых, растущие цены на нефть. Подъем фьючерсов на североморскую смесь Brent продолжается уже пять сессий подряд. За это время котировки успели преодолеть отметку $65, технические цели роста сместились в сторону $67. Поддержку ценам оказали сделанные вчера министрами энергетики России и Саудовской Аравии заявления о том, что выход из сделки ОПЕК+ должен быть постепенным и зависеть в первую очередь от ситуации с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке.

Во-вторых, в пятницу президент США подписал долгожданный закон о самой масштабной за последние 30 лет налоговой реформе. Сам факт подписания был, скорее, чисто техническим и ожидаемым событием, но выступил определенным позитивным символическим сигналом.

Говоря о «внутреннем позитиве», я имел в виду информацию о заключении мирового соглашения между всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков с Системы в связи с реорганизацией Башнефти. Данное решение, безусловно, является не только драйвером будущего значительного роста акций Системы и МТС, но и общим позитивом для всего российского фондового рынка.

Рубль в 2018 году продолжит оставаться валютой, достаточно сильно зависимой от средних значений цены на нефть. Также в 2018 году немаловажную роль будет играть поведение нерезидентов на фоне рисков, связанных с возможным введением санкций в отношении российского госдолга. Кульминационный момент будет в феврале, в преддверие объявления решения США по санкциям рубль может находиться под давлением.

Кроме того, в 2018 году разница в ставках в России и в США продолжит сокращаться, что формально снижает привлекательность национальной валюты для крупных спекулянтов – процесс сarry trade становится все менее привлекательным. При среднегодовой цене на нефть в $65 средний курс доллара в 2018 году составит 56,3, евро – 68,5.

Это был весьма удачный год для нашей компании. БКС удалось выйти на чистое второе место по количеству зарегистрированных клиентов на Московской бирже, оставив позади многих серьезных конкурентов – количество клиентов перевалило за четверть миллиона, за год прирост составил 39%!

Нестабильность валютных курсов, отзывы банковских лицензий, падение депозитных ставок и прочие факторы способствовали тому, что к нам пришли тысячи новых людей – кто-то ищет альтернативу вкладам, и выбирает, скажем, структурный продукт с полной защитой капитала или облигации, кто-то покупает акции и облигации на ИИС, кто-то с мизерными издержками конвертирует валюту на бирже и так далее.

Что касается нашего взгляда на будущий год, то он умеренно-оптимистичный. Несмотря на то, что в данный момент наш рынок торгуется около своих исторических максимумов, на нем все равно остается достаточно большое количество инвестиционных идей, которые позволяют зарабатывать. Следующий год на рынках в любом случае обещает быть интересным.

В канун праздников хочу пожелать – пусть ваши личные индексы весь 2017 год будут в зеленой зоне, а дивиденды от ваших усилий минувшего года окажутся небывало щедрыми! Пусть наступающий год станет для вас годом блестящих идей и мудрых решений!


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Сегодня в 11:44, просмотров: 102, комментариев: 0


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