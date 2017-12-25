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Статья дня. Это неправильное токсичное решение

Считал и считаю, что отказ в регистрации Алексея Навального юридически сомнителен и политически недальновиден.

Выборы мэра Москвы в 2013 году показали, что Алексей Анатольевич пользуется значительной поддержкой избирателей.

Решение Европейского суда по правам человека, а затем и Верховного суда РФ показали, что уголовные дела и приговоры против него возбуждены и проведены в судах с большим количеством отклонений от УК и УПК, содержат политические мотивы и, вследствие этого должны быть отменены.

Любой беспристрастный наблюдатель, не являющийся избирателем Алексея Навального, увидит невооруженным взглядом политическую подоплеку недопуска его к президентской избирательной кампании.

Это неправильное токсичное решение.

И, цитируя великого Талейрана, отмечу – «Это хуже чем преступление. Это Ошибка».

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25 декабря в 20:40, просмотров: 494, комментариев: 11


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 05:30
Уголовники к выборам не допускаются.
"Тебя посодют, а ты не воруй!"(с)
PS
То, что Навального не допустят до выборов было известно очень давно. Кто мешал оппозиции объединиться и подготовить достойную смену? Родина в опасности, нужно спасать ее. Значит можно отложить в сторону свои амбиции и поработать на общее благо.
Или... Победа в выборах изначально не планировалась, а нужна была "токсичная"(c) спам-атака на власти?
Roks tanatos49
не нравится
Сегодня в 07:33
ЦИК допустил историческую ошибку, не имея духа и совести..... к чему это приведёт? никто не знает
Roks tanatos49
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Сегодня в 07:37
Тарантас, ещё один вариант.... допускают Навального .... Побеждает на выборах Путин с 80% поддержкой..... это более честно
tanatos49 Roks
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Сегодня в 07:54
>>ещё один вариант.... допускают Навального .... Побеждает на выборах Путин с 80% поддержкой..... это более честно <<
не побеждает... набирает 2%... вопит на всех углах... о кремлёвском заговоре...
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 07:55
Гридин наберет меньше голосов и победит ....
tanatos49 Roks
не нравится
Сегодня в 07:57
>>ЦИК допустил историческую ошибку, не имея духа и совести..... к чему это приведёт? никто не знает <<
Не допустив на выборы жулика и вора? Который трусливо закрывает Крым на карте России? О да, чудовищная ошибка
К чему приведёт? Майдана не будет, все расходимся.
Roks tanatos49
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Сегодня в 08:02
Тарантас, какой Крым, какой Майдан? у тебя чё, трусы на голове, несёшь какой-то бред
tanatos49
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Сегодня в 08:36
>>Тарантас, <<
Опять у вас приступ?

>>какой Крым, <<
Который является частью РФ. И вопросы о котором вводят "кандидатов" от оппозиции в ступор или заставляют нести бред.

>>какой Майдан?<<
Да уже никакой. Разгонят онижедетей к чёртовой матери. Чай не Украина.

>>у тебя чё, трусы на голове, несёшь какой-то бред<<
Понято, почему вы пишите, то что пишите
Roks tanatos49
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Сегодня в 09:05
Тарантас, какое отношение имеет Крым и Майдан к выборам Президента в России? ты иди трусы сними или крестик надень
tanatos49 Roks
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Сегодня в 09:35
Вообще-то прямое. Допустим, побеждает Навальный/Собчак/неважно кто, из оппов - один из вопросов который сразу же всплывёт - статус Крыма. Что сделают уважаемые оппозиционеры?
Roks tanatos49
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Сегодня в 09:46
Тарантас, какая разница этот Крым? допуск всех желающих к выборам... интересная конкуренция, а то живём скучно

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Статья дня. Это неправильное токсичное решение
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