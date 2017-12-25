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​Еще про парк «Энергетик»

То, как администрация города умудрилась опростоволоситься на пустом месте, там, где, казалось бы, невозможно опростоволоситься, – на вполне благородной идее увековечить память одного из почетных граждан Сургута, вряд ли кого-то удивило. Вызывать недоуменную и ироничную реакцию едва ли не на каждое свое действие сургутско-костромская «новая команда» умеет превосходно, и вряд ли в этом потешном искусстве ей найдутся достойные конкуренты. И как бы нелепо в очередной раз не показали себя чиновники, неожиданно и в тайне от общественности установившие памятник бывшему директору ГРЭС-1 Владимиру Губачеву и переименовавшие парк его именем, хотелось бы – от лица многих изумленных горожан и коренных сургутян – задать властям несколько вопросов, ответы на которые (если они последуют) позволят найти в действиях этих самых властей хоть что-то рациональное.

Почему именно Губачев? Не Голиков, первый директор электростанции, не Нечушкин, первый ее главный инженер, слава богу, живой и здравствующий, не Викулов, руководитель крупнейшего треста «Сургутэнергострой», да мало еще можно назвать имен легендарных сургутских энергетиков? Каким критерием руководствовался нынешний глава города – надеюсь, не единственно тем, что какое-то время вместе поработал с Владимиром Губачевым? Нисколько не умаляя профессиональных и человеческих достоинств Губачева (энергетики до сих пор рассказывают, что каждый рабочий день он неизменно начинал с обхода станции и обязательно здоровался с каждым сотрудником – достойный пример для сегодняшних закрытых чиновников, руководимых его преемником Вадимом Шуваловым), и не сомневаясь, что имя Губачева обязательно надо тем или иным способом увековечить, интересно все же знать: уважение к памяти иных достойных сургутян входит в планы сургутской власти, или на экспромте с Губачевым они и остановятся?

Второй вопрос: почему именно парк «Энергетик»? Какое к нему имел отношение Владимир Губачев? Если уж на то пошло, парк этот возник в начале 1970-х годов при строительстве микрорайона энергетиков, и заслуга в его появлении принадлежит тем специалистам, которые почти 50 лет назад проектировали объекты социальной инфраструктуры для строящейся ГРЭС. В частности, проектировщику В.Г. Золотареву и тому же Анатолию Нечушкину, главному инженеру ГРЭС. При строительстве двух школ – восьмой и девятой – необходимо было предусмотреть по отдельному стадиону у каждой, для чего пришлось бы вырубить лес. Чтобы спасти его, Нечушкин, Золотарев и директор 8-й школы Андрей Сибирцев пошли на хитрость (и протащили это в министерстве): по бумагам выходило, как будто строится одна школа с двумя корпусами. Ну, а «одной» школе достаточно одного стадиона…

Но дело даже не в этом. В принципе – зачем устоявшемуся за многие десятилетия названию «Парк Энергетик» (вообще-то он изначально был просто «Детский парк») добавлять имя отдельного – одного из огромной плеяды не менее достойных героев – человека? Само название парка – «Энергетик» – несет более чем понятный и топографический, и исторический смыслы.

Может быть, не нужно ломать топонимические правила и традиции и устраивать подобные междусобойчики? Не правильнее ли потратить некоторое время на обсуждение совершенно нормальной, благородной идеи увековечить имена достойных граждан Сургута (не только энергетиков!) с общественностью? Может, не нужно трогать сложившиеся названия Сургута, а давать имена безымянным объектам? Почему бы не назвать именем Губачева одну из улиц, ведущих к сургутским электростанциям? Или сквер, который есть возле ГРЭС-1?

И о самом «памятнике». Увы, но вряд ли он станет украшением как парка «Энергетик», так и всего города. Все-таки это скорее надгробная плита, а не «памятный знак», как его деликатно именуют официальные лица. Если уж увековечивать имя уважаемого человека, то неплохо бы потратить на это и времени, и ума. Примитивно, наспех, вероятно, без соблюдения положенных нормативных процедур, да еще и с нарушением элементарных требований к надписи: инициалы имени и отчества (а лучше полное их указание) ставятся перед фамилией, а не после. Это, конечно, мелочь – но ее бы не было, если бы проектированием памятника занимались профессионально.

Наконец. Вернемся к пункту первому. Не правильнее ли было спроектировать аллею почетных энергетиков в одноименном парке, где нашлось бы место и Губачеву, и многим другим? Установить вдоль центральной аллеи парка бюсты с краткой информацией о героях – это было бы и логично для парка и микрорайона, эстетично и выполняло бы важную просветительскую и патриотическую функцию. Почему такая простая правильная мысль не пришла в голову руководству города?

Потому что количество ошибочных решений растет пропорционально размеру отрыва власти от общества.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 595, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:16
Вопросы правильные, но кто на них ответит?!
Не барское дело с чернью общаться, еще не правильно поймут ...
йося Альберт Леонов
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Сегодня в 14:34
Альбэ, а можно обратится к тебе с предложением, вот нашего дорогого Иосифа Виссарионыча, тебе и твоим единомышленникам установить недали, мабуть не соблюли процедуру, токма об ентой затее город бурлил полгоода, а по сему ты лицо заинтересованное, да и опыт публикаций на сиа имеется, так вот гне мог бы ты обратится с открытым письмом к адме с вопросами типа кем, когда было инициировано предложение про сей памятник, когда это вопрос рассматривался на топонимичекой комиссии(протокол), кто ваятель, сколько забашляли, из чьёго кошелька ну и типа того, А?
Ну ежели нет, так нет, как грица вольному воля., а если ОК, то народец думаю будет весьма благодарен, да и хотя бы ясность кака никака будет
Бугаева
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Сегодня в 15:00
А вы заметили, что любое мероприятие возглавляемое Шуваловым, превращается в засекреченный фотосет для Оверчука (точнее для его инстаграма)?
Саша Алексеев
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Сегодня в 16:31
При всей правильности и закономерности очередных сургутских топонимических и мемориальных вопросов, ответ на них один. Подавляющему числу горожан фиолетово, как именуются скверы и какие там установлены бюсты.
Крайне небольшое число сургутян смогли узнать о подробностях неожиданного новшества, благодаря стараниям редакции. Некоторые высказали своё пространное мнение, сошлись на том, что власти города, в предполагаемых заботах о наживе, не ведают, что творят, и не способны ни к какой систематической деятельности, кроме отгораживания себя от населения.
Таким образом складывается картина - некая доля процента горожан принимает управленческое решение, "по воле и на благо общества". Примерно такой же доле процента горожан это решение не понравилось, по ряду конкретных, но слегка личных причин.
Остальные же 99%, повторюсь, если и заметили что либо неладное в вопросе поименования скверов, то вида никак не подали. Потому, быть может, что искренне не считают этот вопрос насущным, и имеют более основательные поводы для беспокойства. Тем более, что акт переименования свершился, ни на что, кроме редакторской повестки дня, не повлияв, и вырубать подписанное пером теперь вряд ли кто-то возмется.



йося Саша Алексеев
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Сегодня в 17:11
Ой, Саня, если б ты знал как ты прав, на самом деле реально выйди на улицу спроси чё почём, а ни кто даже и слыхом не слыхивал, кто где кого и кем назвал, вот этой несведомленностью (в этом слове ошибки нет) то и пользуются Эти.
Дохрена у нас на общественные слушания в думочную народу ходит когда таковые случаются, даже те кого это непосредственно касается мало или вообще не ходють ( ну кроме особо активных городских сумасшедших).
Давно известно основной массе нужен пивас, телик с дом два, ну сити молл с аурой по выходным.

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