​Еще про парк «Энергетик»

То, как администрация города умудрилась опростоволоситься на пустом месте, там, где, казалось бы, невозможно опростоволоситься, – на вполне благородной идее увековечить память одного из почетных граждан Сургута, вряд ли кого-то удивило. Вызывать недоуменную и ироничную реакцию едва ли не на каждое свое действие сургутско-костромская «новая команда» умеет превосходно, и вряд ли в этом потешном искусстве ей найдутся достойные конкуренты. И как бы нелепо в очередной раз не показали себя чиновники, неожиданно и в тайне от общественности установившие памятник бывшему директору ГРЭС-1 Владимиру Губачеву и переименовавшие парк его именем, хотелось бы – от лица многих изумленных горожан и коренных сургутян – задать властям несколько вопросов, ответы на которые (если они последуют) позволят найти в действиях этих самых властей хоть что-то рациональное.

Почему именно Губачев? Не Голиков, первый директор электростанции, не Нечушкин, первый ее главный инженер, слава богу, живой и здравствующий, не Викулов, руководитель крупнейшего треста «Сургутэнергострой», да мало еще можно назвать имен легендарных сургутских энергетиков? Каким критерием руководствовался нынешний глава города – надеюсь, не единственно тем, что какое-то время вместе поработал с Владимиром Губачевым? Нисколько не умаляя профессиональных и человеческих достоинств Губачева (энергетики до сих пор рассказывают, что каждый рабочий день он неизменно начинал с обхода станции и обязательно здоровался с каждым сотрудником – достойный пример для сегодняшних закрытых чиновников, руководимых его преемником Вадимом Шуваловым), и не сомневаясь, что имя Губачева обязательно надо тем или иным способом увековечить, интересно все же знать: уважение к памяти иных достойных сургутян входит в планы сургутской власти, или на экспромте с Губачевым они и остановятся?

Второй вопрос: почему именно парк «Энергетик»? Какое к нему имел отношение Владимир Губачев? Если уж на то пошло, парк этот возник в начале 1970-х годов при строительстве микрорайона энергетиков, и заслуга в его появлении принадлежит тем специалистам, которые почти 50 лет назад проектировали объекты социальной инфраструктуры для строящейся ГРЭС. В частности, проектировщику В.Г. Золотареву и тому же Анатолию Нечушкину, главному инженеру ГРЭС. При строительстве двух школ – восьмой и девятой – необходимо было предусмотреть по отдельному стадиону у каждой, для чего пришлось бы вырубить лес. Чтобы спасти его, Нечушкин, Золотарев и директор 8-й школы Андрей Сибирцев пошли на хитрость (и протащили это в министерстве): по бумагам выходило, как будто строится одна школа с двумя корпусами. Ну, а «одной» школе достаточно одного стадиона…

Но дело даже не в этом. В принципе – зачем устоявшемуся за многие десятилетия названию «Парк Энергетик» (вообще-то он изначально был просто «Детский парк») добавлять имя отдельного – одного из огромной плеяды не менее достойных героев – человека? Само название парка – «Энергетик» – несет более чем понятный и топографический, и исторический смыслы.

Может быть, не нужно ломать топонимические правила и традиции и устраивать подобные междусобойчики? Не правильнее ли потратить некоторое время на обсуждение совершенно нормальной, благородной идеи увековечить имена достойных граждан Сургута (не только энергетиков!) с общественностью? Может, не нужно трогать сложившиеся названия Сургута, а давать имена безымянным объектам? Почему бы не назвать именем Губачева одну из улиц, ведущих к сургутским электростанциям? Или сквер, который есть возле ГРЭС-1?

И о самом «памятнике». Увы, но вряд ли он станет украшением как парка «Энергетик», так и всего города. Все-таки это скорее надгробная плита, а не «памятный знак», как его деликатно именуют официальные лица. Если уж увековечивать имя уважаемого человека, то неплохо бы потратить на это и времени, и ума. Примитивно, наспех, вероятно, без соблюдения положенных нормативных процедур, да еще и с нарушением элементарных требований к надписи: инициалы имени и отчества (а лучше полное их указание) ставятся перед фамилией, а не после. Это, конечно, мелочь – но ее бы не было, если бы проектированием памятника занимались профессионально.

Наконец. Вернемся к пункту первому. Не правильнее ли было спроектировать аллею почетных энергетиков в одноименном парке, где нашлось бы место и Губачеву, и многим другим? Установить вдоль центральной аллеи парка бюсты с краткой информацией о героях – это было бы и логично для парка и микрорайона, эстетично и выполняло бы важную просветительскую и патриотическую функцию. Почему такая простая правильная мысль не пришла в голову руководству города?

Потому что количество ошибочных решений растет пропорционально размеру отрыва власти от общества.