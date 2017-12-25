​Будьте добры, помедленнее!

Вы никогда не замечали, как уникальны столбы вдоль железной дороги. Каждый столб – это почти личность. Вы скажете, что он просто серый. Многие дилетанты тоже считают квадрат Малевича просто мазней, а люди искусства скажут, что надо заглянуть в душу картины, присмотреться к мельчайшим трещинкам, за которыми вы увидите целый мир. Вот и столб вдоль железки – это такой вот серый цилиндр, присмотревшись в который можно познать вечность… Вечность, которую, блин (извините за грубость), идет поезд из Сургута в Тобольск, Тюмень, Екатеринбург и далее со всеми остановками.

Каждый раз, когда я еду из Сургута в отпуск или по делам в доблестных поездах РЖД, мне хочется высказать всю огромную кипу благодарности за качество, удобство и скорость наших дорог. Поэтому решил поделиться своими мыслями и предложениями с вами.

Путешествие по железной дороге, как обычно, начинается с нашего бесценного сургутского вокзала, нашей гордости, нашей городской жемчужины (конечно же, держу большую табличку «САРКАЗМ»). Годами, десятилетиями в нем ничего не меняется. Ну, как не меняется – отваливается последняя убитая плитка, ветшает фасад. А несколько лет назад я вообще чуть не поседел в нашем вокзале. Пока стоял возле билетных касс, увидел какую-то надпись на огромных окнах. Так как я плохо вижу, подошел поближе, потом еще поближе и обомлел – надпись гласила примерно следующее: «Осторожно. Не походите к окнам. Они могут выпасть». Ну, в общем, как-то так.

Кроме самого здания достопримечательностью является и наш мост для перехода на путь №3. Я всегда радуюсь, что переходить мне его выпадает в теплое время года, а не зимой когда пурга, буран, мороз. Ну и конечно, в довершение всех радостей, это скорость, кою в XXI веке развивают наши паровозы, особенно на линии до Тюмени.

В этой связи, поставил перед собой задачу разузнать, насколько комфортны вокзалы и поезда в других регионах страны и, конечно, за рубежом. Так как езжу по железной дороге часто, было несложно собрать фактический материал. Разделю все на две части – вокзалы и сами железные дороги.

Что касается вокзалов, то наш вокзал – самый убогий из самых убогих, какой я только видел на всем пути следования от Сургута до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Анапы. Я извиняюсь, но даже на микростанции Ингаир, что находится в 50 километрах к северу от Тобольска, стоит новый вокзал (правда, маленький) – но НОВЫЙ. Вокзал Тобольска – и тот отремонтировали. И так далее по пути следования.

Но поедем дальше, очень далеко. Оставим позади образцово-показательные (ну, может, слишком громко сказано и все же) вокзалы Москвы, Ленинграда и Сочи и махнем за границу. Где бы мы не проезжали по линии Москва – Берлин – Париж, Москва – Вена – Рим, почти все железнодорожные вокзалы построены мягко скажем задолго до советского освоения западно-сибирского Севера, но выглядят всегда на отлично.

Вокзалы же столиц и крупных городов вообще представляют собой огромные гипермакеты (типа Сити-Молла), в которых можно и закупиться, и отдохнуть, и поесть. В общем, туда приятно идти задолго до отправления поезда. Но, что меня поразило больше всего, так это наличие у вокзалов огромных дебаркадеров. Для информации, дебаркадер – это, в основном, прозрачное полукруглое перекрытие – крыша, расположенное над железнодорожными путями. Ну, то есть, какая бы погода не была за окном, под дебаркадером тепло, светло и мухи не кусают.

У нас в стране таких дебаркадеров, стыдно сказать, три штуки: Москва (Киевский вокзал), Санкт-Петербург (Витебский вокзал) и Калининград (доставшийся «по наследству» от прежних хозяев). А в одном Берлине их не меньше пяти. В Берлине (!), от которого в недалеком прошлом мокрого места не осталось. Кроме того в Берлине есть городская надземка, над станциями которой частенько тоже есть, хоть и небольшой, но дебаркадер. Ну, хорошо, в Берлине даже зима какая-никакая есть. Но такая же ситуация в Париже, Лондоне и в других крупных городах этих стран. И конечно не на одном вокзале. Да что там, на Французском вокзале Барселоны тоже огромный дебаркадер. Там-то от чего защищаются, ведь в Испании почти круглый год лето. На такой мой вопрос, работники вокзала многозначительно посмотрели и молвили: «От солнца!». А что касается вокзалов – гипермаркетов? Ситуация та же.

В общем, к чему все это я рассказываю. Я предлагаю доработать проект реконструкции нашего железнодорожного вокзала и пристроить к нему дебаркадер, закрыть народ от бед и несчастий нашей природы. Ведь, например, пассажиры самолетов уже не морозят, мягко скажем, себя любимых и проходят в лайнер по телескопическому трапу. Чем пассажиры поездов хуже? И, разумеется, превратить наш вокзал в большой гипермаркет. Приезжие смогут даже не заезжать в город, не толпиться на Югорском и иных трактах. Все, что нужно, купить, отдохнуть и поехать назад. Нет, если хотят ехать в сам Сургут – милости просим, просто у разных людей разные цели. Кто-то едет только за покупками и им для этого не нужен весь город.

Вторая проблема – эта сама дорога, а конкретно скорость, с которой поезда идут из Сургута в Тюмень. Сравнивать здесь наши дороги с европейскими смысла нет. И не потому, что европейские ночные (спальные) поезда ходят быстрее наших раза в два, а потому, что у них нет такого количества пассажирских спальных поездов курсирующих по несколько дней через половину континента. Здесь, все же, надо сказать спасибо РЖД, который строит вторую линию от Тобольска в Сургут и помаленьку ускоряет поезда на местной линии.

Однако же, как ездили в Москву за двое суток, так и ездим. Уже и дорога позволяет и скорости на ней, а все плетемся как черепахи. Иногда мне кажется, что специально. Как решение этого вопроса я предлагаю написать петиции – запросы на сайт РЖД от неравнодушных жителей Сургута и других городов Югры и Ямала. Однотипные петиции будут состоять в предложении пересмотреть расписание одного из поездов в Москву и предложении «прогнать» его от Сургута до столицы нашей Родины за 1,5 суток. Обязуюсь написать такую петицию и разослать всем желающим и неравнодушным (моя электронная почта – sergei.antonov@mail.ru). Надеюсь на Вашу поддержку.

Подводя итог моему публицистическому творчеству, скажу, что именно сейчас активная позиция жителей города и округа способна повлиять на принятие высоких решений по реконструкции сургутского вокзала, а быть может не только по нему.

P.S. Написал эту статью на одном дыхании, пока ехал летом на поезде из Сургута в Сочи. Разумеется, творческий порыв возник сразу после пробежки на третий путь по нашему мосту на железнодорожном вокзале. Но то было лето, а сейчас, зимой, статья еще более актуальна.