Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен // ВИДЕО, ТЕКСТ

Выступление на пленарном заседании XVII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия»

В.Путин: Дорогие друзья, коллеги!

Со многими, очень многими в этом зале мы вместе создавали партию «Единая Россия». Делали это на сложном, крайне ответственном этапе в жизни нашего государства, когда стране для её уверенного развития, укрепления государственности, решения масштабных задач нужна была мощная, объединяющая политическая сила. И «Единая Россия» выполнила и продолжает выполнять эту задачу. Мне очень приятно это отметить, хочу вас за это поблагодарить. (Аплодисменты.)

«Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо всей страны. Народ России, мы все вместе прошли трудный, но грандиозный путь развития. Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали на вызовы сложнейших испытаний и кризисов, в том числе глобального масштаба, часто абсолютно от нас не зависящих. Были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплочённость, решая судьбу Крыма и Севастополя.

Мы переломили, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере. Обеспечили укрепление безопасности России, усиление её обороноспособности и повышение влияния в мире. Мы доказали, что умеем решать задачи развития. Масштабные инфраструктурные проекты и крупные стройки, новые предприятия и передовые отрасли – это результаты нашей общей работы.

И конечно, если что-то у нас и получалось, если есть какие-то достижения, то это, прежде всего, заслуга граждан России, их воля, труд, вера в себя, порой самопожертвование, вера в патриотизм как в главную идею, вера в свою Родину. Это всё – решающая сила нашего движения вперёд.

Да, мы понимаем, что, наверно, могли бы добиться большего. Так всегда бывает, когда берёшься за сложнейшие задачи, когда ставишь перед собой амбициозные цели. И понятно, что если такие сверхзадачи, сверхамбициозные цели формулируются, то можно заранее быть уверенным в том, что чего-то, может быть, и не удастся сделать. Но ещё хуже – не ставить перед собой этих амбициозных целей. Тогда уж точно ничего не получится.

При этом, конечно, надо честно обозначить нерешённые проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперёд, ставить перед собой ещё более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательств дел. А всё, что удалось сделать – это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен, сберечь и преумножить уже достигнутое за последние годы.

Хочу особо отметить, привлечь ваше внимание: необратимость достижений и перемен – это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста благополучия граждан.

Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека. В том, чтобы обеспечить такую преемственность, устойчивость и непрерывность развития страны, – наша главная ответственность перед народом России, историческая задача для всех конструктивных, созидательных политических и общественных сил.

Это означает, что при всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений по развитию страны ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности. Только в условиях общенационального согласия мы можем добиться реализации намеченных планов.

Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей. Это патриотизм, взаимопонимание, согласие между народами нашей многонациональной страны, уважение к своей истории, культуре, традициям, к свободам, правам и достоинству человека.

Опора на эти ценности умножает стремление работать ради общего блага, питает энергию добровольческой, волонтёрской деятельности. Неравнодушные, самоотверженные люди вносят бесценный вклад в решение конкретных задач. Они не ждут, когда кто-то сделает что-то за них и без них.

Такая ответственность граждан, их участие в формировании и реализации повестки развития – основа сильного, зрелого гражданского общества и, безусловно, устойчивой политической и государственной системы.

Устойчивость – это, конечно же, не косность, не окостенелость, не застывшая, «забронзовевшая», отстающая от требований времени конструкция. Если это так, то всё может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушения и распада, как это и было в нашей недавней истории.

Мы помним эти исторические уроки и потому постоянно развиваем государственную и политическую систему, делаем её более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира. Способность отвечать на запросы общества, граждан, на их растущее стремление активно участвовать в жизни страны – вот на что мы должны ориентироваться.

Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстранённость от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили – от политиков, чиновников, бизнеса или от тех, кто называет себя элитой.

Всё это ослабляет и размывает устойчивость развития, нашу общественную солидарность и стабильность. Подчеркну: именно это, а вовсе не справедливые требования людей решать наболевшие проблемы.

Убеждён, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать потенциал гражданской активности, который заложен в нашей Конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития.

С уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции. А быть такой оппозицией – значит не только желание, готовность спорить с властью или обвинять её во всех смертных грехах. Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Быть ответственным – значит иметь ясную программу позитивных действий.

Подчеркну, вижу в сильном, ответственном, свободном гражданском обществе ключевую гарантию необратимости перемен. Ведь его структуры работают ради созидания, ради пользы людям и стране, участвуют в решении сложнейших социальных проблем.

Такое общество отторгает популизм и пустую болтовню. Такое общество устойчиво к любым попыткам дестабилизации. Оно никогда не даст погрузить страну в хаос, сбить её с пути, сделать слабой и зависимой. А мы с вами знаем – такие примеры вокруг нас есть во многих странах. Это может очень быстро произойти, если не стремиться к стабильности в обществе.

Уважаемые коллеги! Необратимость нашего развития в огромной степени обеспечивают незыблемость суверенитета России, боеспособность Армии и Флота. Наша сила направлена на защиту от внешних угроз, от терроризма. Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было. Продолжим открытую и честную внешнюю политику, вместе с партнёрами будем укреплять Евразийский экономический союз, продвигать нашу инициативу по формированию нового, широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнёрства. Готовы работать со всеми странами – и на Западе, и на Востоке – на принципах доверия и равноправия. Но никогда не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа. (Аплодисменты.)

А чтобы наш народ, чтобы Россия продолжались, мы должны преодолеть тяжёлые последствия демографических провалов, с которыми столкнулась страна в прошлом веке. Сохранить, а в перспективе добиться роста численности населения страны. Именно на это направлены и наши новые, дополнительные меры по поддержке материнства и детства, семей с детьми. Скажу больше: вся политика, вся наша работа – в экономике, социальной сфере, других областях – должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задач демографического развития.

Это современное здравоохранение и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни в предстоящие годы. Это новые школы, ясли и детские сады. Формирование современной среды для жизни в городах и посёлках. Хорошая экология, современная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги. Удобное, качественное жильё, доступное для миллионов наших граждан. И наконец, это просто благополучие и благосостояние людей – он из этого всего и состоит. Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан. Увеличить пенсии и социальную поддержку.

Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, ее уровень и массовость, масштаб которой представляют угрозу для стабильности и единства нашего общества, это просто унижает людей. Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами.

Напомню и скажу в этой связи, что мы, безусловно, не должны действовать популистски, просто давать несбыточные обещания или деньги разбрасывать, как это было в начале 90-х годов. Мы помним, когда под давлением обстоятельств парламент и правительство часто принимали абсолютно неисполнимые решения, потом ничего не делали и принимали на себя новые обязательства, которые также не исполнялись.

По этому пути совершенно точно идти нельзя. Мы помним, к чему это привело. Это привело к тому, что в 2000 году у нас за чертой бедности оказалось свыше 40 миллионов человек, на тот период – почти одна треть населения; сегодня это почти 20 миллионов человек, но и это недопустимо много.

У нас был период, когда мы вышли на 15 миллионов, но, к сожалению, кризисные явления, внешние ограничения, спад на мировых рынках спроса на продукцию нашего традиционного экспорта сделали своё чёрное дело. Но сейчас Россия вышла из рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, на рост производительности труда, мы должны таргетировать бедность. Делать это так, как мы таргетировали инфляцию, и, как вы знаете, в целом добились положительных результатов. В этом отношении мы должны делать то же самое.

Кардинально изменить такое положение дел крайне важно. Ведь благополучие граждан, их детей и семей, их социальное самочувствие, уверенность в будущем – залог устойчивого, прогрессивного развития страны. Убеждён: мы способны и должны обеспечить условия для того, чтобы каждый человек независимо от возраста, каких-либо ограничений мог повышать квалификацию, открывать своё дело, иметь хорошую работу.

Что для этого необходимо сделать? Нужно создать новый рынок труда, гибкую современную систему профессионального образования.

Экономические кризисы, как я уже говорил, внешние ограничения не позволили нам выйти на задачу роста экономики выше мирового. Но мы обязательно должны это сделать, и мы сделаем это. Причём Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к уровню передовых стран по ВВП на душу населения. Именно этот показатель говорит о качестве, технологичности экономики, уровне производительности труда и в коне концов о благосостоянии людей.

Для этого нам предстоит кардинальным образом обновить инфраструктуру страны – одна из главнейших задач на ближайшее будущее. Повысить эффективность и производительность труда во всех традиционных отраслях экономики, добиться здесь такого же прорыва, который уже идёт в сельском хозяйстве, в сфере транспорта, связи, телекоммуникаций, фарминдустрии и оборонно-промышленном комплексе России.

Наши успешные крупные и растущие компании должны выходить на мировой рынок, становиться глобальными чемпионами. При этом важнейшей политической, экономической, социальной задачей предстоящих лет остаётся развитие малого и среднего бизнеса.

Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведёт своё дело, для десятков тысяч новых стартапов, небольших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. И это тоже гарантия необратимости, устойчивости нашего развития. Надо создавать самые благоприятные условия для эффективного труда, инвестиций, деловой инициативы, снимать искусственные барьеры и необоснованные ограничения. Обязательно будем настойчиво вести такую работу и дальше.

Считаю важным продолжить курс на совершенствование и либерализацию законодательства, в том числе нужно убрать все нечёткие, двусмысленные, размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для «наезда» на бизнес, чтобы собирать дань, отнимать собственность.

И конечно, нам нужно развивать принципиально новые отрасли – чрезвычайно важно, без этого нет вообще никакого будущего. Отрасли, связанные с внедрением передовых цифровых и промышленных технологий, биоинженерией, роботизацией. Эти направления уже определяют будущее всей современной цивилизации и должны обеспечить устойчивость, прогресс и позицию нашей страны в мире завтрашнего дня.

Здесь огромная роль принадлежит науке и системе образования. Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения. А наши колледжи, техникумы, университеты – создать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей и специалистов нового технологического уклада.

Мы уделяем самое пристальное внимание развитию способностей и талантов, которые есть у каждого ребёнка, у каждого молодого человека. Конкурсы рабочих профессий и гранты для молодых учёных, поддержка одарённых школьников и студентов, образовательный центр «Сириус» и целое созвездие детских технопарков, творческих кружков – все эти проекты объединены общей целью. Безусловно, эта сеть должна расширяться. Сегодня она ещё слишком мала.

Это – успешное будущее страны, её развитие, которое обеспечит сильное, творческое, талантливое и яркое молодое поколение России. Главное, чтобы молодые люди в крупных и малых городах, на селе, в посёлках имели равные возможности для самореализации.

Только тогда мы обеспечим приход в политику и бизнес, во власть, в науку, на производства, во все сферы жизни сильных молодых профессионалов. Патриотов, честных, смелых, целеустремлённых, деятельных людей, которые понимают и разделяют повестку развития страны и участвуют в её реализации, считают её своей собственной, отвечающей их мечтам и чаяниям. Мы должны всё сделать для обеспечения такой преемственности. Молодёжь – это люди наступающей эпохи. Уверен, они будут твёрдо отстаивать интересы России, вести страну по пути прогресса, лидерства и благополучия.

Уважаемые друзья! Россия – это миллионы очень разных людей со своими радостями, трудностями, проблемами. Они работают, трудятся, создают семьи, воспитывают детей. А значит, и наша тысячелетняя история продолжается. Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России – это самая надёжная гарантия её достойного, прорывного, необратимого развития.

Я уверен в нашем успехе, потому что с нами – миллионы граждан России. Мы вместе, мы идём вперёд. И конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперёд. Мы будем идти от победы к победе – так и будет!



<...>



Дорогие друзья! Уважаемый Дмитрий Анатольевич [Медведев]! Коллеги! Не могу не сказать несколько слов, буквально несколько слов.

Россия – это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет!

Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперёд, и с каждым новым поколением она такой и становится. Но для того, чтобы этого добиться, нам нужно решить те задачи, о которых мы сейчас говорили. Нам нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры, потому что без здравоохранения и образования нам не решить другой ключевой задачи – придать нашей экономике инновационный характер, цифровизацию развивать, биотехнологии и так далее, о чем только что, выступая, говорил Дмитрий Анатольевич. Не могут это сделать больные, необразованные люди. Это все в современном мире напрямую связано между собой.

Здесь, в этом зале – и те, кого нет в этом зале, но кто нас поддерживает, – очень много людей, выполняющих конкретную работу, работающих на местах, «на земле», как у нас говорят. И они знают, что для того, чтобы решить эти задачи, невозможно использовать только одни лозунги, призывы или просто кому-то на каком-то политическом этапе давать деньги, не заботясь о том, что будет завтра. Это дорога в никуда. «Единая Россия» всегда была очень ответственной политической силой, всегда профессионально подходила к решению задач, которые стоят перед страной.

А что это значит? Это значит – и я сейчас хочу обратиться к тем, от кого зависит принятие конкретных решений и в парламенте, и на местах, – это значит, что, определяя задачи развития, мы должны принимать своевременные решения, какими бы спорными они на момент их принятия ни казались.

Нужно отбросить всё, что мешает обновлению в России – у нас много всего накопилось, – что мешает снова её сделать молодой, перспективной и целеустремленной. Это всё должно быть вычленено и отброшено в сторону. Нужно создавать такие инструменты, которые позволяли бы двигаться вперед.

Все знают, чтобы решить каждую из тех задач, о которых мы сейчас говорили, нужны источники финансирования. Где их взять? Они есть или нет? Они есть, но для этого нам нужно перестроить многое в налоговой системе, для этого нам нужно и абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, с тем чтобы и действующие пенсионеры – те, кто сегодня уже вышел на пенсию, – и те, кто еще будет выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно.

Нам нужно дальше обеспечивать обороноспособность страны. У нас много-много задач, и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня.

При этом самое главное – это уметь объяснить людям, что и для чего делается, и на что мы рассчитываем. И тогда люди точно нас будут поддерживать, и совершенно точно можно будет на них опираться. А если чего-то не получается, надо ясно, откровенно и честно сказать: «Да, мы хотели так, получилось иначе; мы видим это и будем исправлять при вашей поддержке, с вашей помощью».

И только так мы сможем добиться того, о чем я говорил в завершение своего выступления. Только в этом случае мы будем идти от победы к победе. Очень рассчитываю на вашу поддержку, спасибо вам большое за нее.

Благодарю вас!

Оригинал