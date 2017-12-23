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​Звездные войны VIII Последние Джедаи. Большой обзор

Для меня в мире нет киновселенной ближе и роднее, чем сказания о Star Wars. Помню, как в детстве, мы с братом Эдом устраивали воображаемые баталии на световых мечах, держа в руках тюбики от клея карандаша и делая ВЖЖ, ВЖЖ. Побеждал обычно тот, кто первый кинет свой меч и попадет во врага. Такой вот VR нулевых.

Поэтому каждый фильм о противостоянии ситхов и джедаев, повстанцев и империи был для меня важным событием, которое никак нельзя пропустить, а смотреть нужно обязательно в кинотеатре. Такой вот личный ритуал.

Два года назад седьмой эпизод собрал поистине космическую кассу, и тотальное разочарование фанатов. Год назад «Изгой Один» я назвал едва-ли не лучшим фильмом всей серии, читайте тут: https://vk.com/wall-109466095_796

Что же в этот раз нам показали #Disney ?

Все то, за что мы так любим Звездные Воины, и немного того, от чего совсем старые фанаты потеряли дар речи и стали плевать на землю.

С первой и до последней минуты фильм держит в напряжении, а после выхода из зала я переживаю за героев даже спустя неделю. Могу честно сказать: весь фильм - один большой космический бой с интересными ответвлениями, которые показывают нам раскрытие персонажей. Которые, кстати, очень круто себя показали, все, кроме одного.

Альянс повержен, в безумной спешке последние бойцы покидают базу сопротивления, оставляя на земле технику и боеприпасы. Лишь бы людей увезти. Но флот Первого Ордена настигает их снова большие пушки говорят «здравствуйте, мы вас всех убьем». Как и положено в Звездных войнах, одному из героев приходится сесть в звездолет и что-нибудь взорвать. Главный крейсер врага, например.

Если кто не забыл или не знает, в седьмом эпизоде Хан Соло был убит собственным сыном, поэтому теперь шутить со смертью и дерзко ее подкалывать, приходится другим персонажам. Всем. От чего фильм только выиграл, ведь такие шутки возможны только в момент максимального напряжения, на грани отчаяния.

Радуют и персонажи. Их мотивация теперь ясна и понятна, они как на ладони. Даже второстепенные персонажи раскрываются по-особенному, одна короткая история про родную планету, сестру и рабство и зритель четко понимает, почему эта невзрачная азиатская девочка решила посвятить свою жизнь сопротивлению и подпольной борьбе.

Очень сильно построена идеология воющих сторон, режиссер дает понять, что на войне нет хороших и плохих, есть только боль, потери и надежда, что когда-нибудь это закончится. Ради одной только сцены с Бенисио Дель Торо стоит сходить на этот фильм. Ее можно разобрать по кусочкам и показывать в школах.

Подводя итог я могу смело рекомендовать этот фильм к просмотру абсолютно всем и каждому. Даже, если вы никогда не смотрели STAR WARS и не знаете кто такой магистр Йода, вам понравится.

Поставлю фильму 8 из 10, ведь были и недочеты, которые меня откровенно разочаровали, например громкий слив главного злодея и чудесное спасение Принцессы Леи, хотя, возможно, это дань памяти Кэри Фишер, но все же.


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23 декабря в 15:03, просмотров: 269, комментариев: 1


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
23 декабря в 16:18
Хорошая попытка #Disney, но.. Нет. Просто нет.

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Мнения

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