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​Три вопроса про «Титан»

Глава Сургута Вадим Шувалов дал характеристику конфликту, который развивается вокруг ледовой арены «Титан». По его словам, это «спор двух бизнесменов», в котором «один просит в этом споре встать на его сторону, защитить его как бизнесмена, выполняющего социальные функции, второй требует, чтобы Администрация защитила его законные требования».

Тут есть три вопроса.

Первый. С каких пор исполнительная власть в Сургуте стала исполнять судебные функции? Что значит: «второй требует, чтобы администрация защитила его законные требования»? По-моему с такими требованиями люди/бизнес ходят в суд, и там их вопросы решаются согласно закону.

Второй. Почему наша власть, зачем-то включившаяся в этот спор предпринимателей, изначально заняла сторону именно «не социального» бизнеса? Ведь, напомню, не потенциальный строитель гостиницы, а именно администрация города подала в суд на снос этого несчастного гаража арены «Титан».

Было бы понятно, если бы администрация вступилась за хоккейный корт – там занимаются дети, это чуть ли не первый в Югре частный инвестор, который по своей дурости вложился в спортивный объект. Это была бы нормальная реакция власти, которая защищает то, что считает правильным, то есть то, что приносит пользу городу. Но почему она включилась за тех, кто еще даже не начал строить какую-то там гостиницу? Значит, она этот тип бизнеса считает более правильным? И разве нельзя было, как минимум, занять нейтральную позицию (если уж не хочется явно помогать социальному бизнесу) и сказать: «Ребят, разбирайтесь сами? Мы уж точно не будем содействовать в разрушении ледовой арены, в то время как президент делает установки на поддержку хоккея как национального вида спорта».

Но нет. Сначала власть вмешалась на стороне «агрессора» (гостиничный бизнес, выживающий с места хоккейную арену, даже если он в этой ситуации тысячу раз прав по закону, все равно будет восприниматься общественностью как агрессор), а теперь, после придания конфликту широкой огласки, собирается сажать бизнесменов за стол переговоров. И тут третий вопрос: а сразу этого сделать было нельзя?

Ну да ладно. Не мытьем так катанием, но ситуация внешне приближается хоть к какому-то приличному разрешению.


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23 декабря в 11:30, просмотров: 587, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
23 декабря в 12:44
Найти ответ на вопросы поставленные Дмитрием, надо прежде всего изжить, изгнать из головы "вахтовика", в широком смысле этого слова. Возьму к примеру Трофимыча, сколько он вложил и продолжает вкладывать в город? Да он деловой человек, его цель как предпринимателя: извлечение прибыли, но сколько он сделал для города? Пересчитать не берусь, в ущерб своему бизнесу, просто брал и делал, плевал на прибыль, на личное - делал, передал на генном уровне сыну, он тоже многое делает. У них нет в голове "вахтовика"! Ну нет и все! Им изживать нечего. Возьмем бывших ответственных работников администрации города: кому мы все обязаны "объездной дорогой"? Кто нить помнит? Она есть, тысячи горожан пользуется ей... Примеров масса!
И мы видим что происходит сейчас, на каждому углу ищем инвесторов и социальных предпринимателей, втираем уши, о том как все хорошо "прекрасная маркиза" а результат другой! Кто захочет вкалывать деньги, если видит что 16 кв/в могут покончить со всем и сразу! Не вижу больше (может не там смотрю) строительство школ по ГЧП...Да и вобще строительства школ не вижу...
6xz34e
не нравится
23 декабря в 13:01
Присоединяюсь к мнению Альберта!Школы не будут строить,есть вариант третьей смены.В этом году она неизбежна.А что касается "Хоккея",его необходимо РАЗВИВАТЬ,а Не ЗАКРЫВАТЬ.А администрация знает,что Иван Быкос,тоже строит для спортивную арену для детей?С уважением и восхищением отношусь к таким бизнесменам "ПАТРИОТАМ" своего города.
boris78
не нравится
23 декабря в 15:35
так почему никто не скажет это самозахват земельного участка или ошибки при землеотводе???
Будулай Алмазов
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23 декабря в 16:31
Когда у городских властей есть желание, то они всегда могут сделать бизнесмену предложение, от которого невозможно отказаться, учитывая, что им и дальше в одном городе жить и работать. Ведь договорились же о выделении другого земельного участка, когда жители выступили против строительства гостиницы у них прямо перед домом. Тоже ведь можно было умыть руки. Осталось только понять логику властей, когда они хотят, а когда отходят в сторону.
prostak
не нравится
23 декабря в 22:54
Ну, точно - опять городская власть не угодила.

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