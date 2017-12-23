​Три вопроса про «Титан»

Глава Сургута Вадим Шувалов дал характеристику конфликту, который развивается вокруг ледовой арены «Титан». По его словам, это «спор двух бизнесменов», в котором «один просит в этом споре встать на его сторону, защитить его как бизнесмена, выполняющего социальные функции, второй требует, чтобы Администрация защитила его законные требования».

Тут есть три вопроса.

Первый. С каких пор исполнительная власть в Сургуте стала исполнять судебные функции? Что значит: «второй требует, чтобы администрация защитила его законные требования»? По-моему с такими требованиями люди/бизнес ходят в суд, и там их вопросы решаются согласно закону.

Второй. Почему наша власть, зачем-то включившаяся в этот спор предпринимателей, изначально заняла сторону именно «не социального» бизнеса? Ведь, напомню, не потенциальный строитель гостиницы, а именно администрация города подала в суд на снос этого несчастного гаража арены «Титан».

Было бы понятно, если бы администрация вступилась за хоккейный корт – там занимаются дети, это чуть ли не первый в Югре частный инвестор, который по своей дурости вложился в спортивный объект. Это была бы нормальная реакция власти, которая защищает то, что считает правильным, то есть то, что приносит пользу городу. Но почему она включилась за тех, кто еще даже не начал строить какую-то там гостиницу? Значит, она этот тип бизнеса считает более правильным? И разве нельзя было, как минимум, занять нейтральную позицию (если уж не хочется явно помогать социальному бизнесу) и сказать: «Ребят, разбирайтесь сами? Мы уж точно не будем содействовать в разрушении ледовой арены, в то время как президент делает установки на поддержку хоккея как национального вида спорта».

Но нет. Сначала власть вмешалась на стороне «агрессора» (гостиничный бизнес, выживающий с места хоккейную арену, даже если он в этой ситуации тысячу раз прав по закону, все равно будет восприниматься общественностью как агрессор), а теперь, после придания конфликту широкой огласки, собирается сажать бизнесменов за стол переговоров. И тут третий вопрос: а сразу этого сделать было нельзя?

Ну да ладно. Не мытьем так катанием, но ситуация внешне приближается хоть к какому-то приличному разрешению.