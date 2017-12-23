Из-за 16 квадратных метров разворачивается борьба двух бизнесменов

Ко мне обратились горожане, обеспокоенные судьбой ледовой арены «Титан» — безусловно, значимого для города объекта. Объекта, где тренируются, прежде всего, десятки детей. История не новая, и Администрации известна.

Обеспокоенность горожан вызвала дальнейшая работа арены из-за спора двух арендаторов муниципальной земли — владельца «Титана» и его соседа, который на своем участке планирует построить гостиницу. Спор заключается в гараже «Титана», который по кадастровой карте расположен на соседнем участке. Вот из-за этих 16 квадратных метров и разворачивается борьба двух бизнесменов.

Ситуация с «Титаном» — это спор двух предпринимателей. Только один просит в этом споре встать на его сторону, защитить его как бизнесмена, выполняющего социальные функции, второй требует, чтобы Администрация защитила его законные требования.

Главное в этом одно — Закон необходимо соблюдать. Но дети, их родители, и вообще все сургутяне, к этому спору отношения не имеющие, пострадать не должны. В ближайшее время постараемся пригласить участников земельного спора и выработать компромиссное решение.