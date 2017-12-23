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Из-за 16 квадратных метров разворачивается борьба двух бизнесменов

Ко мне обратились горожане, обеспокоенные судьбой ледовой арены «Титан» — безусловно, значимого для города объекта. Объекта, где тренируются, прежде всего, десятки детей. История не новая, и Администрации известна.

Обеспокоенность горожан вызвала дальнейшая работа арены из-за спора двух арендаторов муниципальной земли — владельца «Титана» и его соседа, который на своем участке планирует построить гостиницу. Спор заключается в гараже «Титана», который по кадастровой карте расположен на соседнем участке. Вот из-за этих 16 квадратных метров и разворачивается борьба двух бизнесменов.

Ситуация с «Титаном» — это спор двух предпринимателей. Только один просит в этом споре встать на его сторону, защитить его как бизнесмена, выполняющего социальные функции, второй требует, чтобы Администрация защитила его законные требования.

Главное в этом одно — Закон необходимо соблюдать. Но дети, их родители, и вообще все сургутяне, к этому спору отношения не имеющие, пострадать не должны. В ближайшее время постараемся пригласить участников земельного спора и выработать компромиссное решение.


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23 декабря в 11:21, просмотров: 783, комментариев: 8


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Комментарии:
Альберт Леонов
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23 декабря в 12:14
Хочет как "орел" над "спором двух хозяйствующих субъектов" парить.
Но не орел, факт! На "арбирта" тоже не тянет...
Вот кто точно затупился за детей, так это: Александр Васильевич, Александр Леонидович...
Они бы сказали: Это же не правильно, так не должно быть, лишить детей занятий спортом....
Чем отличает руководителя , которого избрал народ от того кого назначили "от имени народа"?
Да тем что избранный от народа, за народ и печется! Будь то глава поселка, мэр города, глава региона .. Он знает что за ним стоит народ. А вот кого назначат, тот зависит от воли начальника...
Мы это видим сейчас. Каждый может представить что сказал бы избранный глава города, и как бы он поступил в этой ситуации...
6xz34e
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23 декабря в 13:04
Возможно и нынешний мэр станет на сторону жителей,детей и родителей!Он может!
Швондер
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23 декабря в 13:07
Сделай уже хоть чёто
boris78
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23 декабря в 15:11
Палка в двух концах... или произошёл самозахват земли под гараж (более реальный вариант) или партак в к землеотводе...и вопрос интересный назревает, если бизнес связан с социальными функциями то можно и понаглеть?????
shpargalo@gk.ru Альберт Леонов
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23 декабря в 16:57
Что-то везде самозахват земли да Вадим Николаевич, а Рябинушка стихийно строиться,представляю что будет весной на нашем пяточке базар, ларьки ,4 полосы дороги во дворы...как вам...
prostak
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23 декабря в 22:47
Молчит глава - плохо. Сказал, что пригласит спорщиков и разберется - опять плохо.
Жучка
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Сегодня в 00:09
Как такое может быть? Земля принадлежит муниципалитету, а спор должен решится между предпринимателями?
Жучка
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Сегодня в 00:16
Почему арендатор, которому земля принадлежит на праве аренды, может решить вопрос в пользу Титана с этими 16-ю кв метрами за н-ную сумму, а Администрация, которой этот участок принадлежит на праве собственности не может?

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