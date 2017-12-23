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В Сургуте продолжается реализация проекта по художественному освещению городских объектов

За последние 10 лет, благодаря усилиям местных меценатов – руководителей крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также жителей нашего родного города - в Сургуте динамично строятся новые и реконструируются существующие объекты культового наследия. Многие из этих сооружений уже стали яркими акцентами в панораме нашего города, даря ощущение доброты и тепла облику вечернего Сургута.

Недавно этот список пополнил еще один самобытный объект православной архитектуры – Часовня святой Троицы. По случаю официального включения архитектурно-художественного освещения Часовни на территории мемориального комплекса состоялся брифинг при участии всех сопричастных к реализации этого проекта представителей духовенства, городской Администрации, Думы г. Сургута и исполнителя работ – компании «СветоДизайн-Югра».

«Это историческое место служит памяти всем соотечественникам, которые отдали свои жизни за Родину в Великой Отечественной войне. Мы смогли выделить часовню светом на фоне города. С учетом климатических особенностей территории и короткого светового дня работа в данном направлении будет продолжена», - поделился заместитель Главы города Алексей Жердев.

Весной этого года специалисты «Светодизайн-Югра» разработали концепцию освещения объектов религиозного назначения, в рамках которой помимо Часовни св. Троицы на сегодняшний день уже проведена реконструкция освещения арочных пролетов на Храме в честь святого Николая Чудотворца, и произведено архитектурно-художественное освещение храма в честь Святой великомученицы Татианы. Разработку эскизной и рабочей документации, а также монтаж оборудования компания «СветоДизайн-Югра» реализует собственными силами.

«Наша задача-то как раз, чтобы храмовые комплексы – православные и мусульманские –радовали наши души. Когда храм красиво подсвечен, украшен - происходит настоящее ожидание чуда. Собственно говоря, на этом, быть может, во многом и строится наша вера. – поделилась Галина Резяпова, заместитель председателя Тюменской областной Думы. – Я думаю, что это дело, на самом деле, божье, правильное. Потому что это не просто бизнес, это социальный, духовный проект.»

На этом реализация проектов освещения культовых сургутских сооружений не заканчивается - планы, на самом деле, достаточно грандиозные.

«В следующем году мы планируем запустить освещение православного комплекса «Умиление» на ж/д вокзале – полностью с подсветкой зданий и территорий. Следом за ними - Храм Веры, Надежды и Любви в НГДУ и Храм святого Луки. - рассказал Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра». - Эскизы и рабочая документация также уже готовы по Преображенскому собору и Мечети. Получено благословение от Владыки на разработцу эскизного проекта освещения строящегося Троицкого храма. Совместно с Администрацией города, меценатами и жителями города мы приложим все усилия, чтобы в перспективе все храмовые ансамбли и сооружения Сургута будут подсвечены на достойном уровне».

На фото: Алексей Жердев, Галина Резяпова, Антоний Исаков, Рустем Юсупов и Владислав Бронников

Настоятель храма великомученика Георгия Победоносца Протоирей Антоний Исаков добавил: «Художественная подсветка зданий для компании «СветоДизайн-Югра» – это не новое дело. Самый первый полноценный проект был посвящен комплексу Георгия Победоносца, где, собственно, компания отточила свое мастерство. Впереди разработка проекта художественной подсветки для Троицкого храма на проспекте Мира, который отличается своей масштабностью и размером».

Справка:

Часовня в честь Святой Троицы имеет особое значение для города и сургутян. На месте ее размещения в конце XVI века располагался Сургутский острог с небольшой церковью. В 1781-1801 годах была построена кирпичная Троицкая церковь. В 1930 году здание было разрушено. В 1995 году построена часовня во имя Святой Троицы, которая вошла в состав Мемориала воинской славы.


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23 декабря в 10:47, просмотров: 282, комментариев: 0


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