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Сегодня один из самых больших христианских праздников – день Рождества Христова.

С Рождеством, дорогие христиане!

Сегодня один из самых больших христианских праздников – день Рождества Христова.

Иногда по радио и телевидению звучат термины «католическое Рождество», «православное Рождество». Возможно, те, которые их применяют, незнакомы с причинами расхождения в календаре этого праздника у разных стран?

Попытаемся разобраться с научной точки зрения – превратившись ненадолго в историков, сдувающих пыль веков с замшелых летописей.

Когда родился Иисус Христос?

«Что за вопрос?» – возмутятся многие. Ведь летоисчисление, применяемое сегодня в мире и называемое «новой эрой», имеет и второе название – «от рождения Христа».

В том, что Иисус является реальной исторической личностью, сомнений нет. Тому существует достаточно много веских доказательств. Но когда конкретно это произошло – твердых свидетельств, к сожалению, не имеется. Поэтому ученые пытаются максимально точно и аргументировано установить год рождения Христа по датам сопутствующих событий – годам правления императоров, царей, консулов и т.п.

Так, в летописях упоминается Вифлеемская звезда, которая возвес- тила о рождении Христа. Согласно исчислениям астрономов, это могла быть только комета Галлея, прохождение которой замечено в 12 г. до н.э.

Второе событие – зафиксированная перепись населения Римской империи. Единственная перепись населения того периода проводилась в 7 г. до н.э. – при императоре Августе. В это время Сирией управлял консул Квириний. Согласно указу императора, для облегчения ведения переписи каждый житель империи должен был явиться «в свой город». Так как Иосиф с Марией были потомками Давида, они направились в Вифлеем.

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелиста Луки: «Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из до-ма и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице».

Третий ориентир – по евангелическим и апокрифическим данным Иисус родился во времена царя Ирода Великого, который умер в 4 г. до н.э.

От этого следует, что Иисус родился не ранее 12 и не позднее 4 года до новой эры. Скорее всего, Иисус родился где-то между 7-5 годами до новой эры (далее – н.э.).

Следовательно, дата отсчета нового летоисчисления, называемого «от Рождества Христова» расходится с датой фактического рождения Христа.

Первое упоминание о дате рождения ученые нашли у Климента Александрийского (ок. 200 г. н.э.): «Некоторые из историков указывают не только год, но и день рождения Спасителя, утверждая, что он родился на 28-м году царствования Августа в 25-й день месяца Пахона (20 мая)... Иные из них говорят, что он родился 24-го или 25-го дня месяца Фармуфи (20 или 21 апреля)».

Дата 25 декабря впервые указана Секстом Юлием Африканом в его летописи, написанной в 221 году.

Как отмечает исследователь Роберт Д. Майерс: «Библейское описание Рождества Иисуса не содержит указания на дату события. Но сообщение Луки «были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего» указывает на то, что Иисус родился летом или ранней осенью. Дело в том, что декабрь в Иудее холодный и дождливый, пастухи, по всей вероятности, ночью искали бы убежища для своего стада».

В христианской церкви с конца II века вплоть до IV века события Рождества вспоминались в день Богоявления, т.е. 6 января. Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании его 25 декабря относятся к середине IV века. Как известно, 22 декабря – это самый короткий день в году, а с 25 декабря день начинает расти, т.е. начинается новый год – символ рождения новой жизни (праздник Непобедимого Солнца).

Вполне вероятно, что христианская церковь, объявив 25 декабря одним из своих важнейших праздников – Рождения Христа, пыталась (и ус-пешно) вытеснить широко распространенный в Римской империи культ древнеиранского бога Митры, чье рождение отмечали 25 декабря.

Что-то подобное произошло несколько лет назад, когда в России стали отмечать День народного единства в память о событиях 4 ноября 1612 года. Тогда народное ополчение под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от интервентов. Эта дата считается в официальной истории началом конца Смутного времени.

Была и другая цель – отодвинуть в тень 7 ноября, дня Великой Октябрьской Социалистической революции. Вроде бы, потихоньку получается.

Когда праздновать Рождества Христово – 25 декабря или 7 января?

Все христианские церкви, и Русская православная церковь в том не исключение, отмечают Рождество Христово 25 декабря. Да-да, я не оговорился. Дело в том, что в разных христианских церквях применяются три разных календаря: юлианский, новоюлианский и григорианский.

Русская православная церковь и другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют Рождество 7 января по григорианскому календарю.

Поводом для введения нового календаря стало постепенное смещение по отношению к юлианскому календарю дня весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи. Подготовку реформы по указанию па-пы Григория XIII осуществляли астрономыХристофор Клавиус и Луиджи Лилио. Результаты их труда были зафиксированы в папской булле, названной по первой строке – «Среди важнейших».

Григориа́нскийкаленда́рь в католических странах был введён 4 ок-тября1582 годапапойГригорием XIII взамен старого юлианского: следующим днём после четверга 4 октября стала пятница15 октября.

Во-первых, новый календарь сразу же, на момент принятия, сдвигал на 10 дней текущую дату, исправляя последствия накопившихся ошибок.

Во-вторых, в нём стало действовать новое, более точное правило о високосном годе. Год високосен – то есть, содержит 366 дней – если номер года кратен 4 и не кратен 100 (за исключением того случая, когда номер года кратен 400).

Таким образом, с течением времени юлианский и григорианский календари начали расходиться всё более: на 1 сутки в столетие, если номер предыдущего столетия не делился на 4. И именно григорианский календарь намного точнее юлианского календаря.

В 1583 году папа Григорий XIII направил вселенскому Константинопольскому патриархуИеремию II посольство с предложением перейти на новый календарь. В конце 1583 года, на соборе в Константинополе предложение было отвергнуто как не соответствующее каноническим правилам празднования Пасхи.

Реформы Петра I превратили Церковь в одно из государственных учреждений под руководством светского чиновника – обер-прокурора, которого назначал лично император. Структура, навязанная Петром, была чужда Церкви. Начало ХХ века с его революционными настроениями и резкими изменениями во всех сферах жизни общества поставило перед Церковью множество острых и болезненных вопросов. Необходимость созыва Собора, который мог бы в духе традиции реформировать церковную жизнь и дать ей правильные ориентиры, обсуждался еще в 1906 году. Но император не дал разрешения на его проведение, да и потом еще неоднократно признавал его созыв несвоевременным. Лишь отречение Николая II и крах монархии дали возможность незамедлительно созвать Поместный Собор. Он открылся в Москве 28 августа 1917 года, в Праздник Успения Пресвятой Богородицы. И первые его заседания проходили в стенах Успенского Собора Московского Кремля.

10 ноября 1917 года Собор проголосовал за восстановление патриаршества. Патриархом был избран Тихон. Отношения между Церковью и новой большевистской властью обострялись и Собор, так и не исчерпав все вопросы повестки дня, был закрыт 20 сентября 1918 года – Патриарха пре-дупредили, что большевики собираются арестовать делегатов Собора. До решения вопроса о переходе на новый календарь так и не дошли.

С 1923 года большинство поместныхправославныхцерквей, за исключением Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, а также монастырей Афона, приняло похожий на григорианский новоюлианский календарь, совпадающий с ним до 2800 года. Он также был формально введён патриархом Тихоном для употребления в Русской православной церкви 15 октября1923 года.

Однако это нововведение, хотя и было принято практически всеми московскими приходами, в общем вызвало несогласие в Церкви, поэтому уже 8 ноября1923 года патриарх Тихон распорядился «повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить». Таким образом, новый стиль действовал в РПЦ только 24 дня.

Доказывая, видимо, светский характер Советской России, 26 января 1918 года Совет народных комиссаров принял решение ввести в гражданский обиход новый календарь. Согласно декрету, подписанному Владимиром Лениным, первый день после 31 января было указано считать не 1-ое февраля, а 14-ое февраля.

Кто когда чествует Рождество?

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон, а также древне-восточные и восточно-католические церкви праз-днуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (т.н. «старому стилю»), что соответствует 7 января современного григорианского календаря.

Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская (Греческая) и некоторые другие православные церкви чествуют этот праздник 25 декабря по новоюлианскому календарю, который совпадает с современным григорианским календарем – то есть, одновременно с другими христианскими конфессиями, отмечающими Рождество по «новому стилю».

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря – по современному григорианскому календарю.

В Армянской церкви Рождество, как и в древней Церкви, празднуется 6 января – в один день с Крещением Господним, под общим именем Богоявления.

Возможно, новый патриарх доведет дело покойного (по некоторым све-дениям, отравленного большевиками по приказу Сталина) патриарха Тихона – и Русская православная церковь восстановит введение новоюлианского календаря, а значит практически перейдет на григорианский. Прав-да, когда именно это произойдет – одному Богу известно.

Ну а пока мы, россияне, полностью доказывая собственные толерант-ность и здоровое чувство юмора, закономерно присущие жителям самой богатой на сюрпризы страны, с огромнейшим удовольствием отмечаем Рождество… дважды. Как и Новый год. И, собираясь с друзьями под елочкой и по «новому», и по «старому» стилю, нимало не задумываемся над тем, какая запутанная историческая подоплека из целого шлейфа фактов, событий и дат к данному «раздвоению» привела.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 261, комментариев: 0


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