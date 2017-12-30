Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю вам хорошего настроения, побольше радости и света в душе, ярких впечатлений, жизненных и профессиональных успехов! Пусть все ваши мечты сбудутся, а родные и близкие будут здоровы, и счастливы.
Хочу пожелать, чтобы 2018-й год принес вам удачу и радость, доброту и тепло, благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
С Новым годом! Счастливого и светлого праздника в кругу друзей и любимых!
Как живет муниципальная пресса? Главный редактор газеты «Вестник» Ирина Ленькина // ONLINE 27 марта в 15:00