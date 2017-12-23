​Болгары ли украинцы?

Уважаемые читатели, я понимаю, что для подавляющего, если не абсолютного большинства из вас название статьи вызовет шок. Большинство из того, что прочитаете для вас новость и вызовет недоверие. Наберитесь терпения и дочитайте до конца. Сделайте паузу и, через какое-то время, прочитайте заново. Сразу воспринять эту информацию нелегко. Но это правда. Эта информация подкреплена достоверными источниками – армянскими, арабскими, китайскими, византийскими, британскими, болгарскими. Многие из них хранятся в Санкт-Петербургском Ермитаже и в библиотеках Москвы.

Тюркутский каганат

Начну издалека. К середине VI века, точнее в 552 году во Внутренней Азии возникло тюркское племенное объединение во главе с гьоктюрками во главе с Бумын-ханом из рода Ашина. Это одно из крупнейших государств в истории человечества. В конце VI века, в период наибольшего расширения оно контролировало территории от Тихого океана до Днепра: Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного Туркестана(Средней Азии), Казахстана и Северного Кавказа.

От середины V века до середины VI века гьоктюрки предпринимают ряд успешных походов против своих соседей и соперников, племен жоужан и тиель. Успешные войны привлекают на их сторону новые племена и народы, которые получают равные с ними права в их конфедерации. К 520 году тюрки располагают уже внушительной армии, что позволяет им организовать военные походы на восток, запад и юг. Этому способствует и то, что Китайская империя ослаблена непрерывными войнами с соседями и внутренними конфликтами за власть. На запад Персия непрестанно воюет с Византией

Это позволяет Бумын-хану победить жоужан, тиель и огузов и в 552 году объявить себя ил-каганом (царем царей).

Отношение Боумын-кагана с завоеванными странами и народами во многом напоминает полтысячелетия спустя отношение монгол Чингиз-хана с завоеванными русскими княжествами – он собирал дань, размещал за их счет гарнизоны, но не вмешивался в их внутреннюю жизнь. При этом он жестко контролировал и обеспечивал безопасность существующим торговым путям. Это был период расцвета древнего шелкового пути.

В этой межплеменной конфедерации входили кыргызи и … болгары. Часть из них заселились в Персии, откуда позднее перешли в Европу и стали в основе башкирской нации. Другие ушли на север Западной Сибири, откуда позднее с ордой четвертого сына Кубрат-кагана, Кубера, дошли до нынешней Венгрии и таким образом обские угры оказались в Центральной Европы, в долине Дуная.

Хан Кубрат, его дядя, брат и его сыновья

В борьбе за власть в период расцеплении Западнотюркского каганата погиб один из претендентов Аскал-хан. Его сын, Кубрат-хан был неполнолетним ребенком и его регентом стал его дядя, брат его матери хан Органа, который отвел его в Константинополе и передал на воспитание и обучение византийскому императору. Так Кубрат-хан вырос и обучался с его сыном, будущим императором Ираклием, который считал его братом. В Константинополе Кубрат-хан принял христианство и сан патриция, о чем свидетельствует его перстень-печать, найденный на месте его захоронения в селе Малая Перещепина, Полтавской области Украины. Нахождение Кубрата в Константинополе было результатом (и гарантией) договоренности между Органа и Византией – болгары охраняют с севера территорию Византии, а Византия обеспечивает охрану границ болгар с юга и запада. В 628 году уногундуры и утигуры (два из трех болгарских племен, третье – кутригуры) под предводительством Органа (по другим источникам – Моходу Хей) поднинают путч и берут власть в Западном каганате в свои руки. Моходу Хей, под именем Сибир-хан становится каганом. В том же году в западной части каганата во главе болгар кутригуров становится Кубрат-хан. В 632 году, после смерти Моходу Хей Кубрат-хан отделяет от Западнотюркского каганата земли, где проживают болгарские племена и создает Старую Великую Болгарию. В остальной части Западнотюркского каганата хазары создают свой, Хазарский каганат. Между этими двумя частями Западнотюркского каганата, ставшими самостоятельными каганатами завелась борьба не на жизнь, а на смерть.

Кубрат-хан, создает Великую Болгарию («Magna Bulgaria») на территории нынешней Украины и Южной России. Первоначально его столицей был город Фанагория, который строился под руководством византийских архитекторов в районе, где сейчас Керченский мост «ступает» на берег Краснодарского края. В результате землетрясения город ушел под воду и Кубрат вынужден был перенести свою столицу в районе нынешнего областного центра Украины город Полтава. Там он и был похоронен после его смерти. Летом 1912 года два пастушонка случайно нашли на берегу реки Ворскла, на смытый водой берег реки его захоронение. Так названный Перещепинский клад, самый большой клад, когда-либо найденный на территории Российской империи (и Советского Союза), сегодня хранится в Ермитаже Санкт-Петербурга.

После смерти кана Кубрата его старший сын, Бат-Баян, который оставался во главе государства, проиграл после трехлетней войны хазарам и был вынужден ими поселиться на Кавказе. Это нынешние балкарцы (Кабардино-Балкария).

Остальные болгары не подчинились хазарам и на северном Причерномории создали свои государства: Второй сын, Котраг, позднее двинул в район слияния Камы в Волгу и его государство, известное в истории как Камско-Волжская Болгария (Булгария), просуществовало до падении под власти Чингис-хана в 1239 году.. Позднее, чтобы получить поддержку арабов против хазар, он принял мусульманство. Это нынешние татары. При этом часть из них, которые были от правящей династии Дуло остались христианами, поскольку в детстве Кубрат-хан принял христианство.

Третий сын, кан Аспарух, со своими отрядами, в основном состоявших из племени унокунгуры, отошел в 665 году на территории нынешней Южной Украины и Бесарабии и создал свою Болгарию, а в 679 году, пе-рейдя через Дунай, отвоевал у Византии нынешнюю Северную Болгарию и перенес свою столицу в Плиску.

Четвертый сын кана Кубрата, Кубер, двинул со своими ордами еще западнее и остановился на территорию нынешней Венгрии, де находилось государство аваров, родственные болгарам племена. При попытке взять власть в свои руки был вынужден бежать со своими людьми на территорию Византии, где с разрешением византийского императора, в качестве федерата, в районе нынешней Македонии создал автономное болгарское государство. Оно просуществовало до 837 года, когда при правления дунайского болгарского кана Пресияна (Персияна) соединились эти обе Болгарии.

Пятый, самый младший сын (по утверждении некоторых византийских летописцев, – усыновленный сын Кубрата, Алцек) дошел до Южной Франции, а позже, с разрешением итальянского короля, заселился в Южной Италии. Впоследствии об этих болгар в Италии постепенно информация исчезает, а надпись в столице Плиска говорит: «Наши дядИ…» с района Македонии… От этой надписи археологи делают вывод, что скорее всего люди Алцека переехали через Адриатического моря (максимум три дня плавания) и присоединились к куберовским болгарам.

Кто, когда и как создал Киев и почему его так назвали?

Кстати, существовала в это время, с 623 по 658 года, еще одна Болгария – Дулоба (или Дулеба). Она занимала территорию между Днестра и Прута с запада и восточнее земли, прилегающие к реке Днепр. В 619 году кан Кубрат поручил своему младшему брату Шамбату создать в районе нынешнего города Киева укрепленный город-крепость (предположительно в районе Старокиевской горы, где находился торговый поселок-фактория Аскал, названный так по имени отца Кубрата).

Дело в том, что там находился брод через реку, специально расширенным, чтобы река была неглубокой. Дно реки в районе брода был покрыт каменным настилом (брусчаткой), что позволяло торговцам переходить через реку, сохраняя товар сухим. Там было и углубление реки для перехода речных судов, над котором был проложен мост для сухопутных караванов. Через этого брода и этого канала, при прохождении, торговцы платили сбор.

Торговый поселок Аскал стал городом и получил название Башту, т.е. Город-голова, другими словами – главный город, столицы, а строитель крепости Шамбат – первым ее «градоначальником».

В это время Кубрат разгромил аваров Паннонии (ныне на территории Венгрии) и отодвинул юго-восточную границу до Дуная. Шамбату кан Кубрат поручил закрепить завоеванные на западе территории, на которых он основал Царство Дулоба (от слова Дуло, название рода, к которому относились великий Аттила, а по материнской линии и болгарские ханы Кубрат и Шамбат. Решив, что Шамбат свои обязанности выполнил, Кубрат велел, чтобы Шамбат вернулся в Башту к выполнению своих обязанностей градоначальника. Шамбат, почувствовав себя полноправным царем Дулобы, отказался подчиниться старшему брату. Разгневанный Кубрат назвал брата изгоем, отщепенцем, отрезанным от рода, что по тюркском звучало как «Кый». Чтобы получить международное признание Шамбат ездил в Константинополь к императору Ираклию, но Ираклий, который вырос в детстве вместе с Кубратом и считал его братом, в поддержку Шамбату отказал. К тому же Шамбат потерпел поражение – его дружина наголо была разбита франками, в боях погибли три его сына, а сам Шамбат еле спасться бегством. Кубрат-хан оказался незлопамятным и разрешил Шамбату вернуться в Башту, где он руководил города до своей смерти в 680 году. За городом закрепилось имя Киоба (от прозвыще Шамбата – «Кый»).

Разлетелись как птички, на все стороны света

По всему видно, что сыновья Кубрат-хана Бат-Баян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек проживали по-соседски, хотя и не по-дружески до примерно 680 года, когда Котраг уехал на север, Аспарух, Кубер и Алцек – на запад.

О старшем брате, оставшемся под хазар, Бат-Баяне, почти ничего не говорится, хотя существует достаточно по количестве достоверных источнков. На прежних землях, на территории нынешних Украина и Южная Россия и Кавказа, осталась большая часть болгар и примкнувших к ним племена, которые оставались жить и дальше там. Это были болгары Бат-Баяна. Их вассальное, а позже фактически самостоятельное, государство называлось Кара-Булгар или Урус-Булгар (что значит Черная Болгария). Оно в продолжении полтора веков владело огромные территории Восточной Европы. В 820 году Урус Агар, который в это время стоял во главе Кара Булгар привлек на свою сторону камско-волжских и дунайских болгар, маджар, печенегов и даже, в самом начале, Византию. В войне за освобождение от хазар, продолжившейся целых 10 лет, он проиграл, но получил от них большую самостоятельность на территории от Украины до Кавказа и от Каспийского до Черного морей.

В 865 году она окончательно стала независимой, а в 895 году, во времена правления владетеля Кара Булгар Алмыш-хана, от рода Дуло мирно объединилась с Камско-Волжской Болгарией. Эта Восточная Болгария просуществовала до 922 года, когда снова эти две части разделились. Конец Кара Болгар наступил вскоре после этого в результате братоубийственной войны. Арбат-хан, новый владетель Кара Булгар завладел маджар, а затем напал и на Дунайскую Болгарию. Однако царь Симеон, во время правление которого вскоре Дунайская Болгария стала сильнейшим государством Европы, в союзе с печенегами разгромил его.

Часть черных болгар переселились в Паннонию и стали частью создавшемся в результате разгрома Кара Булгар царем Симеоном маджарского государства. Другая часть черных болгар заселились в Крыму а часть осталась на Кавказе, где были заселены принудительно хазарами.

Четыре Болгарии

Таким образом Кубратовская Великая Болгария просуществовала с 632 по 663 года, потом с 663 по 665 гг. во главе Великой Болгарии был кан Бат-Баян. С 665 по 1239 года, до падения под ударами орд Чингис-хана просуществовала Камско-Волжская Болгария (Булгария) со столицей город Биляр (примерно 100 километров от Казани).

Сегодня мало кто знает, что от 665 до 680 года Котраг, Аспарух Кубер и Алцек просуществовали по соседству друг с другом. От 680 по 837 года просуществовала Куберова (а может Куберово-Алцекова) Болгария. Таким образом 172 года одновременно существовали ТРИ независимые Болгарии: Котрагова (Камско-Волжская). Аспаруховая (или Дунайская) и Куберовская (на территории нынешней Макединии).

С 865 года, когда Кара Булгар стала независимой, и до 925 года, когда была разбита Симеоном, опять одновременно было три Болгарий. С 925 года и до 1239 год и до взятия Биляра войсками Чингис-хана опять одновременно было две Болгарии – целых 314 лет.

Вообще за всю свою историю болгары создавали, где бы они и не находились свои государственные формирования и то, обязательно, под названием Болгария. За почти 1850 лет было создано 12 государств по имени Болгария.

Украинцы – это болгары?

Как видим, имеется достаточно оснований считать, что украинцы и болгары имеют общие корни, что когда-то были одним народом.

Кстати, слово Украине имеет тюркского происхождения и совсем не значит «покрайнина», как пытаются сегодня нам навязывать. Название происходит от двух тюркских слов: «кра» – степь, земля и «ина» – территория, область, край. То есть – по-русски «Степной край», по-тюркски – Краина. Кстати по-украински «краина» значит страна, область. В Боснии район, заселенный сербами называется «Сербская Краина». Думаю, что исходя из всего выше сказанного, можно предположить, что наши двоюродные братья из Киева завтра вместо обидного на-звания своему государству Украина. «покрайнина», «окраина» (чего, Рос-сии?) предпочтут более близкое им и логичное Сарматская краина или Сарматия.

Переписываем историю?

Появление на «белый свет» вновь вскрывшихся документов и артефактов ставят на повестке дня новые объяснения, новые трактовки исторических событий и исторических фактов, приводят к переписанию некоторых устоявшихся оценок и взглядов. Нередко это воспринимается болезненно, как ревизию, фальсификацию истории. Особенно если это ставит нас в далеко неприглядном виде.

Еще каких-то 25-30 лет назад нами отрицались катынский расстрел и секретные протоколы между фашистской Германии и Советского Союза («Рибентроп-Молотов» к договору от августа и к договору о дружбе и границе от сентября 1939 года).

Пройдет время и вскроется правда о «Ледовом побоище» на Чудском озере и о Куликовской битве. Была ли она вообще и если да, то где она была. Так что многое может оказаться далеко не таким, каким нам виделось. Как например истина о татаро-монгольском иге.

Надо спокойно, трезво, с сомнением и уважением воспринимать новые доказательства и версии. А не с ехидством и пренебрежении, типа «Хи-хи! Укры выкопали Черное море!».

Я понимаю, что многим не хотелось бы читать некоторые пассажи в моих статьях. Но история – это наука, а не приятное чтиво. И ее надо изучать, анализировать почему произошло то или это, к чему это привело, что могло бы быть, если поступили по-другому. Потому что неизученные уроки истории очень больно бьют по целым странам и народам. Иногда очень фатально.