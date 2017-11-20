В Сургуте пройдет третье мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте», поддержанного Фондом президентских грантов. С научно-популярными лекциями выступит специалист по космическим технологиям Виталий Егоров, который раскроет две крайне актуальные для современного мира темы:

«В поисках других миров: как ищут экзопланеты»;

«Коммерческий космос: как делать деньги из вакуума».

Мероприятие пройдет в субботу, 25 ноября, в малом зале Сургутской филармонии. Начало в 15.00. После каждой из лекций можно будет задать гостю любые интересующие вопросы.

Отметим, что 26 ноября в 15.00 Виталий Егоров проведет мастер-класс для начинающих популяризаторов науки, а также в неформальной обстановке пообщается со всеми заинтересованными в научно-популярной тематике сургутянами в Интеллектуальном клубе по адресу: ул. Ленина, 35 (вход слева от «Агентства воздушных сообщений»).

Напомним, что проект стартовал 23 сентября. первым гостем стал научный журналист и врач Алексей Водовозов, который выступил перед публикой с лекцией: Гомеопатия: как и почему она не работает».

После чего, Водовозов выступил со второй лекцией: Вакцинация. Почему она работает.

Отметим, что в рамках данного проекта пройдут семь больших научно-популярных лекций и мастер-классов от ведущих просветителей России.

Справка:

Проект «Популярная наука в Сургуте», подготовленный Сургутским интеллектуальным клубом, в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов.

Информационные партнеры проекта: информационно-аналитический портал siapress.ru, телекомпания «СургутинформТВ», информационный портал «Про-Сургут», просветительский проект «Курилка Гуттенберга».

Организационные партнеры проекта: Югорский интеллектуальный клуб и Сургутский Государственный университет.

В ходе реализации проекта проживание для лекторов предоставляет гостиница «Gala».

Контакты: Алексей Кучин (71-12-01), Дмитрий Щеглов (62-90-74).

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