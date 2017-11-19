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​Парад народов

Фото автора
Фото автора

«Если мы будем читать книги авторов другой этнической принадлежности, то, возможно, начнем лучше их понимать», — рассказывает куратор выставки «На языке дружбы народов» Наталья Матвиенко.

Проект с символичным названием, инициированный Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина, возник отнюдь не случайно: Сургут — город многонациональный.

Ханты и манси, башкиры и татары, чуваши, лезгины, белорусы, азербайджанцы, армяне, дагестанцы, марийцы, молдаване, ногайцы, узбеки, таджики, немцы, русские — этноколорит нашего города действительно впечатляет.

«У нас большое количество диаспор, однако объединяет их, как правило, одно замечательное городское мероприятие — «Соцветие», — отмечает организатор экспозиции. — Мы со своей стороны решили выставить художественную литературу и показать, что существует большое количество книг на различных языках. У нас представлены и проза, и поэ­зия множества народностей, проживающих на территории Сургута».

Курс на Север

Библиотекарь Наталья Матвиенко проводит нас к центральному выставочному стенду. Она поясняет: «Конечно же, в числе наших экспонатов — литература северных народов, ведь мы живем на земле ханты и манси». Здесь нашему взору предстают книги самобытного писателя Еремея Айпина и поэзия Юрия Вэллы, которого с какой-то неподдельной читательской нежностью цитирует куратор выставки.

«Я мечтаю, чтобы мы — люди / Научились говорить о Родине, / Не произнося этого слова… / Я мечтаю, чтобы мы — люди / Научились говорить о Любви, / Не клянясь в любви…» — декламирует Наталья Владимировна и добавляет, что «в целом выставка получилась о любви» — сильнейшем из человеческих чувств.

«Югра многоликая» — книга, включающая в себя поэзию и прозу 42 авторов ХМАО, написанные на более чем 30 различных языках

Экспозиция «На языке дружбы народов» — это десятки межкультурных произведений, в которых так или иначе затронута тема человеческих отношений, способных претерпеть самые страшные жизненные обстоятельства: войны, революции, репрессии.

Армянская древность

В библиотеке замечают, что некоторые этносообщества с радостью предоставили для выставки образцы родной литературы. В числе таких сообществ оказалось и армянское.

Благодаря стараниям диаспоры библиотекари успешно справились с созданием стеллажа, на котором в числе прочих можно увидеть удивительную старинную книгу — Библию 1896 года на армянском языке.

Здесь же можно обнаружить, например, произведения известной сургутской поэтессы Наиры Симонян.

Наше русское всё

Кстати, о поэтах. «Пушкин — наше все», — с улыбкой произносит Наталья Матвиенко, знакомя нас со стендом с русской литературой, откуда на читателя смотрит томик Александра Сергеевича.

Недалеко разместился «Мой демон» Лермонтова, а на полке ниже — «Мастер и Маргарита» Булгакова. «А еще я положила сюда книгу «Змеев столб», написанную не очень известным автором — Ариадной Борисовой», — делится куратор выставки. — Вы спросите, почему? Потому что это произведение о любви, которая превзошла все. Чувства еврея Хаима и русской девушки Марии победили страх, лагеря и все преграды».

Истории из Беларуси

Трогает до слез и «Альпийская баллада» белорусского писателя Василя Быкова, повествующая о любви во время войны — внезапной и трагичной. На этом же стеллаже, украшенном салфетками с традиционной вышивкой, можно лицезреть книги Максима Танка, Якуба Коласа, Ивана Чигринова и Андрея Жвалевского.

Картины Украины

Рядом с Беларусью расположился стенд Украины. Тут и Павел Загребельный, и Леся Украинка, и народные сказки, и Григор Тютюнник. Конечно, не обошлось без книги поэта Тараса Шевченко, памятник которому появился в Сургуте около 13 лет назад.

Привет из Татарстана

На полке с татарской литературой — книги знаменитого Мусы Джалиля, автора «Моабитской тетради». Кроме того, здесь представлено нашумевшее произведение современной писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» — еще одна история великой любви. «Татарские народные сказки», «История сибирских татар» и книги на языке оригинала — местная диаспора постаралась снабдить библиотеку всем необходимым.

Башкирский мёд и не только

Выставочные полки под названием «Республика Башкортостан» привлекают не только ярким традиционным сервизом, медом и расписной тюбетейкой, но и, разумеется, книгами. Здесь собрано несколько произведений башкирского поэта и писателя Мустая Карима, а также представлены творчество Мусы Гали и объемное издание с историко-этнографическими очерками о башкирах.

Глазами киргизов

«Конечно, на этой полке у нас есть Чингиз Айтматов, — поясняет Наталья Матвиенко. — Не скажу, что его книги исключительно про любовь, но и не без этого. Наверное, это самый известный киргизский писатель». Тут же мы обнаруживаем сборник поэтов Киргизии и энциклопедию про Среднюю Азию.

Говорят помарийски

Движемся далее. Перед нами стенд Республики Марий Эл, на котором читатель может увидеть творчество марийских авторов. Среди них и поэтесса, живущая в Сургуте, — Раисия Сунгурова. По словам Натальи Матвиенко, именно с ее помощью удалось собрать коллекцию литературы Марий Эл для выставки.

Романы из Азербайджана

На полке с азербайджанской литературой присутствует крайне интересная книга «Али и Нино», опубликованная под вымышленным именем Курбан Саид. Настоящий автор романа не известен и по сей день. В 1969 году эту книгу в одной из букинистических лавок случайно приобрела немецкая художница. Впоследствии именно она сделала все для ее популяризации, в том числе переиздала на английском языке. Совсем недавно, в 2016 году, история сложных любовных перипетий мусульманина Али и христианки Нино показали в одноименном фильме.

Азербайджанскую литературу на выставке представляют также Джамиль Алибеков и его книга «Планета матери моей», Мирза Ибрагимов и другие заслуженные авторы солнечной республики.

Дивная мордва

Красочными и пестрыми обложками изобилует полка, посвященная литературе Мордовии. Здесь вы найдете как народный эпос, так и книгу, посвященную детским и молодежным играм. Сургутское мордовское сообщество с энтузиазмом включилось в разработку собственной выставочной витрины.

Грузия как поэзия

«Шота Руставели и его «Витязь в тигровой шкуре» уже стали классикой литературы», — продолжает экскурсию организатор выставки. Рядом с плодами творчества этого культового государственного деятеля и поэта соседствуют грузинские сказки, а также история жизни лирика Тициана Табидзе и книги Ильи Чавчавадзе, Александра Эбаноидзе.

Мандариновый регион

На полке, повествующей о жизни абхазов, лежит пара мандаринов. «Да-да, это символ Абхазии», — говорит Наталья Матвиенко и отмечает, что создавать выставку было крайне интересно, ведь нужно было думать о том, что же символизирует собой каждую конкретную республику. Вниманию зрителя представлены абхазская поэзия, народные сказки и произведения Анатолия Аджинджала и Георгия Гулии.

Сказания о Северном Кавказе

Ну и, конечно, сложно представить мультинациональную выставку без участия республик Северного Кавказа. Здесь вы познакомитесь со сказками народов Дагестана, особенностями этнической истории ногайцев и культурой ингушей. Талантливый дагестанский поэт и писатель Расул Гамзатов как-то написал, что все мы — братья. Именно эта идея лежит в основе всего проекта «На языке дружбы народов».

Итоги

У всего хорошего должно быть продолжение. И в этом случае оно тоже, к счастью, имеется. «Мы планируем повторить выставку в следующем году. Наверное, еще сделаем день какой-то конкретной культуры, мастер-классы, викторины, может быть, даже громкие чтения», — обнадеживает куратор проекта «На языке дружбы народов».

В библиотеке поясняют, что при создании выставки ориентировались прежде всего на этносы, проживающие в Сургуте. Организаторы попытались разместить на площади маленького зала как можно больше экспонатов. В следующий раз зрители, вероятно, смогут увидеть отражение культурных особенностей и других народов, проживающих в нашем городе.

Безусловно, подобные проекты повышают уровень информированности и позволяют проникнуться уважением к этническим традициям разных народов. Как писал северный поэт Владимир Волдин: «Ханты — это русский, ненец и узбек, / Потому что слово «ханты» в переводе значит «человек».

Справка

Выставка «На языке дружбы народов» создана Центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина. Ее можно посетить до 30 ноября. Экспозиция находится в выставочном зале библиотеки на втором этаже. Вход бесплатный.

Кстати

В рамках выставки «На языке дружбы народов» в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина проводится этнографическая викторина для школьников.


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19 ноября 2017 в 09:49, просмотров: 1079, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
19 ноября 2017 в 10:07
Мне казалось или кажется, не важно, что, представителей различных национальностей больше в городе.
Сергей Б
не нравится
19 ноября 2017 в 11:32
И теперь мы должны изучать их культуру чтобы «лучше их понимать».
Будулай Алмазов
не нравится
19 ноября 2017 в 11:57
А они тем временем на латиницу норовят перейти.
Сергей Б
не нравится
19 ноября 2017 в 17:05
Дружба народов называется.
Юный пенсионер Будулай Алмазов
не нравится
20 ноября 2017 в 18:06
Что значит "норовят"?)) Многие из и так пишут на латинице, если вы не в курсе.

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