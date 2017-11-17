Политика под прикрытием

Стало известно, что городские депутаты не стали обсуждать ситуацию вокруг РКЦ ЖКХ в открытом режиме, а, вероятно, вынесут вопрос на заседание фракции «Единой России», куда нельзя попасть ни прессе, ни обычным сургутянам. Некоторые парламентарии мне это объясняли такими волшебными фразами, мол, на публике администрация бы ничего по существу не сказала и обошлась бы бюрократическими отговорками, а на фракции можно вывести чиновников на более откровенный разговор.

Нам, то есть прессе и общественности, остается только выразить свою глубочайшую радость за депутатов, которые смогут в эксклюзивном порядке выслушать откровения высшего руководства администрации, и… И-и-и? Дальше-то что? Дальше парламентарии выйдут к народу и расскажут, что услышали? Тогда в чем смысл этих «закрытых» откровений? Кто в чем сознается или честно объяснит, если знает, что эта информация будет обнародована? А если не будет обнародована, то к чему вообще все эти кулуарные разговоры? О чем там можно договориться?

С другой стороны, депутаты утверждают, что ситуация вроде как находится вне полномочий думы, поэтому в рамках регламента задать этот вопрос невозможно чисто с правовой точки зрения. Возможно, это так. Но этот вопрос можно публично поставить перед администрацией в устной форме, хотя бы обозначить, без требования немедленного ответа, дабы продемонстрировать коллегам и гражданам, что эта тема депутатами замечена, и она их волнует. На моей памяти в последние три созыва думы так делали неоднократно, и это нормально, потому что парламентарии – не только хозяйственники со своих территорий, но и политики. А происходящее вокруг РКЦ ЖКХ – это политика в чистом виде.

Давайте немного отвлечемся и вспомним основы репрезентативной демократии. Она на уровне муниципалитета заключается в том, что граждане (источник власти) методом выборов поручают своим представителям-депутатам решать некоторые городские вопросы. Другую часть вопросов они поручают решать главе – через прямые выборы либо, как сейчас (и как бы это издевательски ни звучало), методом делегирования своих избирательных полномочий тем же депутатам. Отдельно дума и глава (вкупе с администрацией города) являются представительской и исполнительной властями, которые действуют в системе сдержек и противовесов. То есть если чиновники что-то делают не так, депутаты должны их одернуть. В конечном итоге и те, и другие должны отчитываться о своей работе перед «источником власти» – гражданами.

Такая система, существуй она у нас, позволяла бы эффективно решать городские вопросы. Да, с некоторым временным лагом на общественные обсуждения. Да, с какими-то ситуативными интригами и скандалами. Но в общем и целом система была бы устойчивее, люди бы не чувствовали, что все решается без них и в них не копились бы вполне объяснимые злость и раздражение на власть (см. общение между Андреем Трубецким и комментатором СИА-ПРЕСС Сергеем Бражниковым).

Это, как вы поняли, была бы «репрезентативная демократия здорового человека». У нас же «репрезентативная демократия курильщика». Власть живет в кулуарах и с населением сообщается только символически и по символическим поводам. Депутатов, которые опираются на избирателей, а не на своих корпоративных или партийных покровителей, можно пересчитать по пальцам. Граждане отвечают симметрично – им преимущественно нет дела до того, чем занимается дума и администрация, и чем они вообще отличаются друг от друга.

И, по большому счету, эта система может находиться в относительном равновесии довольно долго, НО! – Как только она допустит критическую ошибку, а это более чем выполнимо в случае, когда власть оторвана от реальности и от своих граждан, система тут же разбалансируется. Люди, во-первых, начнут задавать очень плохие вопросы, и, во-вторых, потянутся к тем, кто даст им альтернативное предложение. И любая мало-мальски организованная оппозиция (привет, «Совесть»!) сможет вырвать из этой ситуации максимум политических дивидендов.

Не верите? Посмотрите на муниципальные выборы в Москве. Там из 1500 мандатов оппозиция забрала 200. С одной стороны – всего 200, чуть больше десяти процентов. С другой стороны – целых 200, даже близко такой цифры оппозиционного присутствия в Москве не было за последний десяток лет. В элитном избирательном округе, где голосовал президент, большинство мест в думе получила коалиция Гудкова.

Но даже если альтернативных предложений и побед оппозиции не будет – то будет еще хуже. Разочарование в политике, письма в Ханты-Мансийск, в Кремль, низкая явка на выборах президента – за это у нас в стране люди теряют посты.

Так вот, тема с РКЦ ЖКХ и всеми возможными вытекающими из нее последствиями для города (о чем в своей статье пишет Тарас Самборский) – это потенциальная критическая ошибка. До определенного момента ответственность за нее может нести администрация города, которая инициировала и запустила процесс, но после точки невозврата – то есть утекания муниципальных активов в чужие руки – солидарную ответственность за это понесут и городские депутаты. Потому что они не остановили этот «отжим». И, как предыдущему созыву запомнили развал совхоза «Северный», так этому составу думы запомнят историю с потерей городской коммуналки – если она, конечно, случится, и почему мы так много об этом пишем.

Есть одна вещь, которую все кулуарные схемы боятся больше, чем огня, президента, губернатора и Владимира Богданова – это публичность. Потому что благодаря огласке на это обратят внимание на всех уровнях власти и общества, а в таких нечеловеческих условиях уже ничего провернуть не получится.

Но депутаты все же хотят обсудить это кулуарно на заседании фракции. Хорошо, пусть обсудят. Но после этого сургутяне будут ждать реакции и внятных ответов на четко поставленные вопросы. Интересно, что мы услышим.