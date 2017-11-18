16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3554   EUR  70,6471  

​Сила противодействия

На прошлых выходных, 11-12 ноября, в Ханты-Мансийском концертно-театральном центре «Югра-Классик» прошел первый окружной Форум национального единства «Югра многонациональная», в котором приняли участие чиновники, общественники и представители этнических объединений со всего региона. В течение двух дней они делились опытом и получали новые знания в ходе круглых столов, семинаров и конкурсов. Главной особенностью мероприятия стало открытое обсуждение национальной политики округа с большим количеством местных и федеральных экспертов.

В этой связи особый интерес представляла тема противодействия экстремизму, которая является едва ли не ключевой в деле формирования межэтнического и межконфессионального мира в Югре. Эта установка нашла свое отражение и в программе форума, в которой большая часть мероприятий была посвящена как раз методикам противодействия опасным идеологическим течениям.

«Наука утверждает, что ничто так не укрепляет межнациональные отношения, как борьба против общего врага. Долгое время у нас такой «скрепой» была Великая Отечественная война. Сейчас же им стало, в том числе, и противостояние экстремистским и террористическим течениям», — рассказал в своем выступлении на церемонии открытия российский историк религии и исламовед Роман Силантьев.

Во время работы форума на первом этаже КТЦ «Югра-Классик» была открыта выставка муниципальных образований округа, на которой участники представили свои проекты в области межэтнических и межрелигиозных отношений. В частности, сургутская делегация рассказывала гостям мероприятия о проекте «Соцветие», который проходит в городе уже 20 лет и собирает все местные национальные объединения.

Какой настрой?

Особенное внимание организаторы уделили проблеме мониторинга межнациональных отношений и предупреждению конфликтных ситуаций в ходе большой дискуссии.

«Главным инструментом для нас является государственная система информационного мониторинга. Она позволяет нам отслеживать общественное мнение в интернете в отношении тех или иных национальностей на основе публикаций крупных СМИ, — рассказывает и.о. заведующего кафедрой политических наук УрГУ Алексей Старостин. — При этом в системе мы можем сразу увидеть, какую эмоциональную окраску носят эти публикации. Окрасок всего три: позитивная, негативная и нейтральная.

Для социальных сетей есть другие инструменты, но принцип работы тот же. Еще одним видом мониторинга являются старые добрые социологические опросы. Они позволяют понять настроения в обществе, в том числе и по отношению к тем же мигрантам. В идеале, для качественного анализа состояния межнациональных и межрелигиозных отношений в обществе и для выстраивания целостной картины необходимо применять все эти методики».

Использование этих методов предполагает появление на местном уровне специалистов, обладающих соответствующими компетенциями. Уже сейчас в муниципалитете определены люди, которые будут выполнять обязанности операторов системы мониторинга, и со следующего года власти округа будут оценивать их работу.

«Сегодня всем операторам системы мониторинга нужно сориентироваться, по какому алгоритму действовать, — продолжил тему советник первого замгубернатора Югры Сергей Тимошков. — В округе есть муниципалитеты, у которых уже есть опыт такой работы. Это Сургут и Нижневартовск. Важно, чтобы полученные ими знания и навыки передавались и другим территориям. Помимо этого, хотелось бы отметить ту роль, которую в округе играют национальные объединения и университеты. Это касается прежде всего просветительства среди молодежи, распространения идей единства российской нации и межнационального сотрудничества».

Эффект «дружины»

В связи с активностью вербовщиков экстремистских организаций в интернете важным становится вопрос контрмер со стороны молодежных движений. Тема эта актуальна и для Сургута, где на базе СурГУ действует своя «Кибердружина». То, как должна быть устроена работа волонтеров, участники движения и представители университета обсудили на семинаре, посвященном противодействию экстремизму и безопасному поведению в интернете. Как оказалось, далеко не все «Кибердружины» эффективны в своей деятельности. Об этом рассказал приглашенный эксперт, руководитель центра устной и визуальной антропологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат философских наук Максим Ильин.

«Я видел большое количество команд, которые назвали себя «кибердружинами» и которые исчезали через полгода, — рассказал эксперт. — Все потому, что изначально работа была выстроена неправильно, и предмет своей деятельности был назван неверно. Любая мониторинговая деятельность предполагает создание какого-то аналитического контента. Он может представлять образовательную, религиозную, этническую проблематику. Именно в этом контенте лежит решение проблемы информационной безопасности.

Многие «кибердружины» «умирают», потому что делают все на эмоциях, то есть у них идет посыл «я хочу просто помочь». К сожалению, такие группы быстро перегорают. У меня позиция следующая: либо эта деятельность должна быть профессиональной, либо ее вообще не должно быть».

У специалистов появляется все больше инструментов для борьбы с вербовщиками экстремистских организаций, но вместе с этим меняются и тактики агитаторов. Если несколько лет назад они действовали в социальных сетях, то сейчас центр их деятельности переместился в другие виртуальные пространства. Это прежде всего онлайновые компьютерные игры, которые обладают возможностью вступать в коммуникацию. Вторым новым центром вербовки стали закрытые каналы в мессенджерах, что вызывает дополнительные сложности: без доступа к материалам нет и аналитической информации.

Не попасть в сети

Как определить, кто из людей больше подвержен методам манипуляции? Этот важный вопрос был задан во время семинара, однако ответ эксперта был неутешителен: в той или иной степени большинство людей подвержены этим приемам. Можно говорить лишь о сопротивляемости методам манипуляции, а она зависит от уровня критического мышления.

«Есть такое понятие как «метапредметная компетенция». Под этим подразумевается способность человека применять знания в проблемной ситуации, то есть, грубо говоря, насколько хорошо человек выстраивает всю полученную им информацию в единую картину мира, — подчеркивает Максим Ильин. — При этом никакой корреляции с уровнем образования нет. Бывает, что кого-то ловят на экстремизм и сразу говорят: «асоциальные люди с низким уровнем образования из неполных семей». Ничего подобного в реальности нет, статистика совершенно другая. Ни по гендеру, ни по возрасту, ни по занятости, ни по уровню образования данные не «бьются», только метапредметная компетенция является относительно надежным критерием».

Изменился и подход вербовщиков. Если еще пять-шесть лет назад агитация была массовой, то теперь эмиссары экстремистских организаций действуют адресно. Под манипуляции попадают прежде всего те, в ком террористы нуждаются. На прекращение массовой вербовки повлияла и работа правоохранительных органов, которые научились пресекать подобные действия.

Итоги форума в частных беседах подводили сами участники, говоря о том, что это событие в Югре может претендовать даже на федеральный статус — как по объему новых знаний, так и по уровню спикеров и экспертов. Сами же организаторы рассчитывают, что форум станет ежегодным, а в будущем его авторитет будет только расти.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

18 ноября 2017 в 10:16, просмотров: 722, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
18 ноября 2017 в 12:25
очередная показуха, ну ни как не связанная с противодействию экстремизму... для отчета "туда на верх" и не более того...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Сургутские мужчины хотят стрелять, гонять и летать
Лилия Сулейманова Сегодня в 22:03
891 3
Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой

Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 21:14
259 0
Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ

Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ
Масленичная неделя подходит к концу. Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме!
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:37
824 0
Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» и считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»!
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 23:07
481 0
Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА

Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 19:34
463 0
Гни свою линию!

Гни свою линию!
В Сургутском художественном музее начала работу авторская выставка Алексея Скрипина
Мария Арутюнян 16 февраля в 09:47
425 0
Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»

Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»
В СурГПУ разрабатывают новую университетскую образовательную систему
​Елена Курилова, редактор газеты «Ступени СурГПУ» 17 февраля в 12:08
494 0
​Почему югорчане болеют раком?

​Почему югорчане болеют раком?
Cовременная онкология позволяет и пациентам с определенными опухолями, даже на 3-4 стадиях, добиться очень хороших результатов ремиссии болезни
Виктория Грибкова, пресс-служба Сургутской ОКБ 17 февраля в 10:02
1232 0
​«Путешествие — это не наука»

​«Путешествие — это не наука»
Первый месяц в России, мы тратили 4,5 доллара в день, и мы подумали, если мы так можем делать в России, то, наверное, можно это попробовать и в Монголии, и в Китае.
Ярослава Абакумова 17 февраля в 09:10
568 0
«Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!»

«Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!»
​Вчера был опубликован блог про выставку художника Артема Мунтяна. Мы попросили прокомментировать описанную ситуацию известную сургутскую художницу Елену Сухову.
Редакция СИА-ПРЕСС 16 февраля в 16:38
577 0
​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан

​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан
В России на строительство подобного центра обычно уходит порядка 15 млн рублей
Александра Нуриева, председатель правления ОД "Дай лапу" 15 февраля в 16:19
696 4
Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?

Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?
В городе масса привлекательных предложений от частников для семей, имеющих более двух детей
Лилия Сулейманова 15 февраля в 15:42
583 0
«Мне на ребенка не жалко!»

«Мне на ребенка не жалко!»
Родительские форумы, и чаты и «болталки» так убедительно захватили наш досуг, что рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно пожаловаться, вместе отделить мух от котлет, обсудить мнения экспертов и бывалых мам и пап.
Вера Куликова 15 февраля в 14:48
861 1
Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты

Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты
Создана рабочая группа, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев
Эдуард Гиниатуллин, руководитель РОО «Страна без наркотиков. Югра» 15 февраля в 12:26
683 4
Бойкот не пройдет. Читатели siapress.ru пойдут на выборы президента // ИНФОГРАФИКА

Бойкот не пройдет. Читатели siapress.ru пойдут на выборы президента // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 12:53
744 19
​Парк «За Саймой» и так перегружен. Может, займемся другими территориями?

​Парк «За Саймой» и так перегружен. Может, займемся другими территориями?
У нас абсолютно неблагоустроенная набережная на речпорту, у нас пустая лыжная база в районе жд, и так далее.
Сергей Васин, депутат думы Сургута 14 февраля в 15:36
992 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика