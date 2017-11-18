​Сила противодействия

На прошлых выходных, 11-12 ноября, в Ханты-Мансийском концертно-театральном центре «Югра-Классик» прошел первый окружной Форум национального единства «Югра многонациональная», в котором приняли участие чиновники, общественники и представители этнических объединений со всего региона. В течение двух дней они делились опытом и получали новые знания в ходе круглых столов, семинаров и конкурсов. Главной особенностью мероприятия стало открытое обсуждение национальной политики округа с большим количеством местных и федеральных экспертов.

В этой связи особый интерес представляла тема противодействия экстремизму, которая является едва ли не ключевой в деле формирования межэтнического и межконфессионального мира в Югре. Эта установка нашла свое отражение и в программе форума, в которой большая часть мероприятий была посвящена как раз методикам противодействия опасным идеологическим течениям.

«Наука утверждает, что ничто так не укрепляет межнациональные отношения, как борьба против общего врага. Долгое время у нас такой «скрепой» была Великая Отечественная война. Сейчас же им стало, в том числе, и противостояние экстремистским и террористическим течениям», — рассказал в своем выступлении на церемонии открытия российский историк религии и исламовед Роман Силантьев.

Во время работы форума на первом этаже КТЦ «Югра-Классик» была открыта выставка муниципальных образований округа, на которой участники представили свои проекты в области межэтнических и межрелигиозных отношений. В частности, сургутская делегация рассказывала гостям мероприятия о проекте «Соцветие», который проходит в городе уже 20 лет и собирает все местные национальные объединения.

Какой настрой?

Особенное внимание организаторы уделили проблеме мониторинга межнациональных отношений и предупреждению конфликтных ситуаций в ходе большой дискуссии.

«Главным инструментом для нас является государственная система информационного мониторинга. Она позволяет нам отслеживать общественное мнение в интернете в отношении тех или иных национальностей на основе публикаций крупных СМИ, — рассказывает и.о. заведующего кафедрой политических наук УрГУ Алексей Старостин. — При этом в системе мы можем сразу увидеть, какую эмоциональную окраску носят эти публикации. Окрасок всего три: позитивная, негативная и нейтральная.

Для социальных сетей есть другие инструменты, но принцип работы тот же. Еще одним видом мониторинга являются старые добрые социологические опросы. Они позволяют понять настроения в обществе, в том числе и по отношению к тем же мигрантам. В идеале, для качественного анализа состояния межнациональных и межрелигиозных отношений в обществе и для выстраивания целостной картины необходимо применять все эти методики».

Использование этих методов предполагает появление на местном уровне специалистов, обладающих соответствующими компетенциями. Уже сейчас в муниципалитете определены люди, которые будут выполнять обязанности операторов системы мониторинга, и со следующего года власти округа будут оценивать их работу.

«Сегодня всем операторам системы мониторинга нужно сориентироваться, по какому алгоритму действовать, — продолжил тему советник первого замгубернатора Югры Сергей Тимошков. — В округе есть муниципалитеты, у которых уже есть опыт такой работы. Это Сургут и Нижневартовск. Важно, чтобы полученные ими знания и навыки передавались и другим территориям. Помимо этого, хотелось бы отметить ту роль, которую в округе играют национальные объединения и университеты. Это касается прежде всего просветительства среди молодежи, распространения идей единства российской нации и межнационального сотрудничества».

Эффект «дружины»

В связи с активностью вербовщиков экстремистских организаций в интернете важным становится вопрос контрмер со стороны молодежных движений. Тема эта актуальна и для Сургута, где на базе СурГУ действует своя «Кибердружина». То, как должна быть устроена работа волонтеров, участники движения и представители университета обсудили на семинаре, посвященном противодействию экстремизму и безопасному поведению в интернете. Как оказалось, далеко не все «Кибердружины» эффективны в своей деятельности. Об этом рассказал приглашенный эксперт, руководитель центра устной и визуальной антропологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат философских наук Максим Ильин.

«Я видел большое количество команд, которые назвали себя «кибердружинами» и которые исчезали через полгода, — рассказал эксперт. — Все потому, что изначально работа была выстроена неправильно, и предмет своей деятельности был назван неверно. Любая мониторинговая деятельность предполагает создание какого-то аналитического контента. Он может представлять образовательную, религиозную, этническую проблематику. Именно в этом контенте лежит решение проблемы информационной безопасности.

Многие «кибердружины» «умирают», потому что делают все на эмоциях, то есть у них идет посыл «я хочу просто помочь». К сожалению, такие группы быстро перегорают. У меня позиция следующая: либо эта деятельность должна быть профессиональной, либо ее вообще не должно быть».

У специалистов появляется все больше инструментов для борьбы с вербовщиками экстремистских организаций, но вместе с этим меняются и тактики агитаторов. Если несколько лет назад они действовали в социальных сетях, то сейчас центр их деятельности переместился в другие виртуальные пространства. Это прежде всего онлайновые компьютерные игры, которые обладают возможностью вступать в коммуникацию. Вторым новым центром вербовки стали закрытые каналы в мессенджерах, что вызывает дополнительные сложности: без доступа к материалам нет и аналитической информации.

Не попасть в сети

Как определить, кто из людей больше подвержен методам манипуляции? Этот важный вопрос был задан во время семинара, однако ответ эксперта был неутешителен: в той или иной степени большинство людей подвержены этим приемам. Можно говорить лишь о сопротивляемости методам манипуляции, а она зависит от уровня критического мышления.

«Есть такое понятие как «метапредметная компетенция». Под этим подразумевается способность человека применять знания в проблемной ситуации, то есть, грубо говоря, насколько хорошо человек выстраивает всю полученную им информацию в единую картину мира, — подчеркивает Максим Ильин. — При этом никакой корреляции с уровнем образования нет. Бывает, что кого-то ловят на экстремизм и сразу говорят: «асоциальные люди с низким уровнем образования из неполных семей». Ничего подобного в реальности нет, статистика совершенно другая. Ни по гендеру, ни по возрасту, ни по занятости, ни по уровню образования данные не «бьются», только метапредметная компетенция является относительно надежным критерием».

Изменился и подход вербовщиков. Если еще пять-шесть лет назад агитация была массовой, то теперь эмиссары экстремистских организаций действуют адресно. Под манипуляции попадают прежде всего те, в ком террористы нуждаются. На прекращение массовой вербовки повлияла и работа правоохранительных органов, которые научились пресекать подобные действия.

Итоги форума в частных беседах подводили сами участники, говоря о том, что это событие в Югре может претендовать даже на федеральный статус — как по объему новых знаний, так и по уровню спикеров и экспертов. Сами же организаторы рассчитывают, что форум станет ежегодным, а в будущем его авторитет будет только расти.