​Тырят город

Советую очень внимательно перечитать статью коллеги Дмитрия Щеглова «Еще вопросы про РКЦ ЖКХ». Приведенный в ней анализ документов, связанных с приватизацией Расчетно-кассового центра, наконец формально подтверждает очевидные до сих пор лишь в кулуарах истинные задачи пребывания в Сургуте «костромского десанта». А именно: положить в карман – в обход общественного мнения, позиции думы и градообразующего предприятия – лакомые куски отлаженной и прибыльной сургутской системы коммунального жизнеобеспечения. И не просто подтверждает эти намерения, а документально фиксирует уже произведенные действия, которые с большим основанием можно считать криминальными и осуществленными организованной группой лиц.

Что они сделали.

Поняв, что сталкиваются с неожиданным сопротивлением нефтегазовской думы города (формально это проявилось в марте, когда депутаты пресекли попытку утвердить план приватизации муниципальных предприятий), пошли в обход и загодя – еще в конце прошлого года – начали изобретать схемы внешне на первый взгляд законные, но по сути – направленные на отчуждение муниципальных активов и перевод их в частные, никак не связанные с интересами нашей территории, структуры. Эти действия производятся конкретными чиновниками городской администрации Сургута с использованием ими своего служебного положения. В результате этого бюджет, вероятнее всего, получит урон, а чиновники и стоящие за ними коммерческие структуры (формально бывшие работодатели зама по безопасности и специалиста по «покосам» А. Жердева в маленькой Костроме) – прибыль, которая могла бы и должна оставаться в казне нашего города.

Таким образом, в феврале путем создания совместного предприятия с нашим РКЦ ЖКХ («партнером» выступила та самая костромская фирма, в компании-учредителе которой трудился Жердев) миллиардные обороты и, главное, прибыль из-под прямого и единственного контроля думы города готовятся уйти под управление цепочки юридических и физических лиц, малоизвестных и малопонятных Сургуту.

Зная о подобных телодвижениях так называемой «новой команды», наша редакция в феврале отправила главе города официальный запрос с просьбой объяснить их смысл и целесообразность для города, а также подтвердить или опровергнуть факт командировки начальника МП РКЦ ЖКХ в Кострому. По обыкновению, в нарушение законодательства, ответ тогда – в феврале – нам пришел позже установленного срока, а его суть была элементарной отпиской. (Администрация Сургута ответила на наш второй, ноябрьский, запрос; всю прелесть этого ответа вы можете оценить самостоятельно в соседнем тексте). Что указывает на умышленное введение СМИ, общественности и депутатов в заблуждение с целью скрыть истинный смысл манипуляций с муниципальной собственностью – именно так мы расцениваем отказ отвечать на редакционный запрос СМИ.

Следующим шагом «костромских», безусловно, видится поглощение МП Горводоканал и МП Городские тепловые сети. Как это может произойти, если приватизационный пакет, который чиновники якобы вновь хотят протащить через думу, будет повторно заблокирован депутатами?

Из того, что удается выяснить в муниципальных и коммунальных структурах, вырисовывается следующее. Сначала с рынка будут удалены мелкие управляющие компании (процесс, кстати, вовсю идет – администрация банкротит несколько УК). Затем будет предпринята попытка «договориться» с крупнейшими игроками – УК ДЕЗ Восточного жилого района и УК ДЕЗ Центрального жилого района – о переводе их коммунальных платежей из собственных РКЦ в «свою» костромскую фирму – это примерно 6 млрд рублей (почти половина городского оборота коммунальных платежей). После этого бесперебойные до сего дня платежи от РКЦ и УК в поставляющие предприятия (прежде всего в искомые Горводоканал и Городские тепловые сети) могут начаться с задержкой – контролируемый чиновниками по административной линии менеджмент этих предприятий сопротивляться, по плану, не станет. Через короткое время экономически сильные компании-поставщики начнут задыхаться от кассового разрыва и окажутся в предбанкротном состоянии. И здесь – вуаля! – на помощь придет очередной «крупный» «инвестор» из Костромы. Который в качестве «инвестиции» предложит, например, программное обеспечение чего-нибудь – да хотя бы контроля за покосом травы над теплотрассами. То же произошло с РКЦ ЖКХ, которая вошла в бизнес-отношения с костромской компанией именно после «обнаружения» у нее кассового разрыва в 6 млн рублей – считай, уже обкатанная схема преднамеренного банкротства муниципального предприятия.

Так без существенных затрат «инвесторов» и без какой-либо выгоды для Сургута его крупнейшие коммунальные и жизнеобеспечивающие компании (вернее, контроль над их финансовыми потоками и прибылью) достанутся свалившимся на нашу голову костромичам и их московским «крышам». Двухлетняя «командировка» «новой команды» подойдет к своему логическому концу. Заграбастав десятками лет создававшиеся сургутянами активы, «команда» отвалит туда, откуда она на нас вывалилась.