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​Тырят город

Операция «Приватизация» набирает обороты

Советую очень внимательно перечитать статью коллеги Дмитрия Щеглова «Еще вопросы про РКЦ ЖКХ». Приведенный в ней анализ документов, связанных с приватизацией Расчетно-кассового центра, наконец формально подтверждает очевидные до сих пор лишь в кулуарах истинные задачи пребывания в Сургуте «костромского десанта». А именно: положить в карман – в обход общественного мнения, позиции думы и градообразующего предприятия – лакомые куски отлаженной и прибыльной сургутской системы коммунального жизнеобеспечения. И не просто подтверждает эти намерения, а документально фиксирует уже произведенные действия, которые с большим основанием можно считать криминальными и осуществленными организованной группой лиц.

Что они сделали.

Поняв, что сталкиваются с неожиданным сопротивлением нефтегазовской думы города (формально это проявилось в марте, когда депутаты пресекли попытку утвердить план приватизации муниципальных предприятий), пошли в обход и загодя – еще в конце прошлого года – начали изобретать схемы внешне на первый взгляд законные, но по сути – направленные на отчуждение муниципальных активов и перевод их в частные, никак не связанные с интересами нашей территории, структуры. Эти действия производятся конкретными чиновниками городской администрации Сургута с использованием ими своего служебного положения. В результате этого бюджет, вероятнее всего, получит урон, а чиновники и стоящие за ними коммерческие структуры (формально бывшие работодатели зама по безопасности и специалиста по «покосам» А. Жердева в маленькой Костроме) – прибыль, которая могла бы и должна оставаться в казне нашего города.

Таким образом, в феврале путем создания совместного предприятия с нашим РКЦ ЖКХ («партнером» выступила та самая костромская фирма, в компании-учредителе которой трудился Жердев) миллиардные обороты и, главное, прибыль из-под прямого и единственного контроля думы города готовятся уйти под управление цепочки юридических и физических лиц, малоизвестных и малопонятных Сургуту.

Зная о подобных телодвижениях так называемой «новой команды», наша редакция в феврале отправила главе города официальный запрос с просьбой объяснить их смысл и целесообразность для города, а также подтвердить или опровергнуть факт командировки начальника МП РКЦ ЖКХ в Кострому. По обыкновению, в нарушение законодательства, ответ тогда – в феврале – нам пришел позже установленного срока, а его суть была элементарной отпиской. (Администрация Сургута ответила на наш второй, ноябрьский, запрос; всю прелесть этого ответа вы можете оценить самостоятельно в соседнем тексте). Что указывает на умышленное введение СМИ, общественности и депутатов в заблуждение с целью скрыть истинный смысл манипуляций с муниципальной собственностью – именно так мы расцениваем отказ отвечать на редакционный запрос СМИ.

Следующим шагом «костромских», безусловно, видится поглощение МП Горводоканал и МП Городские тепловые сети. Как это может произойти, если приватизационный пакет, который чиновники якобы вновь хотят протащить через думу, будет повторно заблокирован депутатами?

Из того, что удается выяснить в муниципальных и коммунальных структурах, вырисовывается следующее. Сначала с рынка будут удалены мелкие управляющие компании (процесс, кстати, вовсю идет – администрация банкротит несколько УК). Затем будет предпринята попытка «договориться» с крупнейшими игроками – УК ДЕЗ Восточного жилого района и УК ДЕЗ Центрального жилого района – о переводе их коммунальных платежей из собственных РКЦ в «свою» костромскую фирму – это примерно 6 млрд рублей (почти половина городского оборота коммунальных платежей). После этого бесперебойные до сего дня платежи от РКЦ и УК в поставляющие предприятия (прежде всего в искомые Горводоканал и Городские тепловые сети) могут начаться с задержкой – контролируемый чиновниками по административной линии менеджмент этих предприятий сопротивляться, по плану, не станет. Через короткое время экономически сильные компании-поставщики начнут задыхаться от кассового разрыва и окажутся в предбанкротном состоянии. И здесь – вуаля! – на помощь придет очередной «крупный» «инвестор» из Костромы. Который в качестве «инвестиции» предложит, например, программное обеспечение чего-нибудь – да хотя бы контроля за покосом травы над теплотрассами. То же произошло с РКЦ ЖКХ, которая вошла в бизнес-отношения с костромской компанией именно после «обнаружения» у нее кассового разрыва в 6 млн рублей – считай, уже обкатанная схема преднамеренного банкротства муниципального предприятия.

Так без существенных затрат «инвесторов» и без какой-либо выгоды для Сургута его крупнейшие коммунальные и жизнеобеспечивающие компании (вернее, контроль над их финансовыми потоками и прибылью) достанутся свалившимся на нашу голову костромичам и их московским «крышам». Двухлетняя «командировка» «новой команды» подойдет к своему логическому концу. Заграбастав десятками лет создававшиеся сургутянами активы, «команда» отвалит туда, откуда она на нас вывалилась.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 622, комментариев: 20


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 14:40
куда?
Blind
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Сегодня в 14:49
Понятно, куда. Вообще схема выглядит убедительно, ребята уже ощущают, что не очень надолго здесь, и надо быстренько добыть из Сургута свои командировочные и подъемные.
Швондер
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Сегодня в 15:00
тото директорша того РКЦа увольняется
крокодил
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Сегодня в 15:11
Тарас, абсолютно!
Меня удивляет, что ни они, ни соответствующие структуры не понимают очевидность вторжения в Сургут. Или всем всё равно, или работа такая.
Смирнов
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Сегодня в 15:13
В статье нет ни одного факта, только рассуждения о какой-то коррупции! Статья заказная,чего добивается автор-непонятно. Для меня, как жителя города, удобно видеть квитанции ЖКХ на сайте и платить там же.Да и квитанции на бумаге уже не нужны, сейчас время интернета.
крокодил Смирнов
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Сегодня в 15:15
И кто заинтересован в этом заказе?
Смирнов
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Сегодня в 15:20
Хочется верить, что самые заинтересованные мы с вами.
Швондер
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Сегодня в 15:22
Вы-то конечно, а сургутяне не то чтобы
Blind Смирнов
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Сегодня в 15:29
а причем здесь квитанции, сайты и все прочее? Или, по-вашему, сделать сайт, на котором можно платить за ЖКУ, может только костромская фирма? Речь-то о том, что потоки денег люди хотят увести из города, и как это делается
Смирнов
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Сегодня в 15:39
Почему же до сих пор не сделали этот сайт? Потому что станет всё прозрачно и в темном царстве ЖКХ появился бы свет, а это кому-то не выгодно.Ещё раз удачи в работе новой команде из Костромы!
Blind Смирнов
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Сегодня в 15:53
Вы в своем уме вообще? А сайт rkcgkh.ru вам не известен? Модеры, простите, не удаляйте из-за ссылки, тут просто человека просветить надо.
Dochimacho Швондер
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Сегодня в 15:54
Так она не увольняется, её увольняют. Так пишет тюменский портал Наш город: http://www.nashgorod.ru/news/news103303.html
Сергей Б
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Сегодня в 16:06
Так это в 90-е такая схема прихватизации госсобственности была. Ну, никакого прогрессу. Все возвращается на круги своя. Пора бежать за малиновым пиджаком, чтобы быть в тренде.
Тaрас Самборский Смирнов
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Сегодня в 16:27
Ну вы, блин, даёте. Что не сделали до сих пор?! В Сургуте - одна из самых высоких в стране собираемость платежей по ЖКУ. Одни из самых модернизированных сети и производства в сфере ЖКХ. Одни из самых прозрачных УК. Что не так с сайтом? С распечатками? Что-то в этих распечатках и расшифровках пишется потребителям вопреки закону, который все процессы взаимодействия потребителей и поставщиков коммунальных услуг прописал от и до? Как бы ни критиковали СВОЮ коммунальную систему сами сургутяне (в основном за высокие платежи), очевидно, что сама эта система десятилетиями демонстрирует надежность и, кстати, способность реагировать на запросы населения. Вы желаете успехов «команде из Костромы» в чем? В приведении в порядок несчастного сайта РКЦ ЖКХ? В служении городу Сургуту? Или в осуществлении маловразумительных для общественности действий в интересах узкой группы лиц, что приведёт к однозначной утрате контроля горожан за коммунальными предприятиями и качеством их услуг?
Смирнов Blind
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Сегодня в 17:34
Открыл сайт rkcgkh.ru увидел общую сумму начислений и кучу управляющих компаний.Зачем мне это нужно? Я хочу видеть свою квитанцию на оплату с расчётом.
Смирнов Тарас Самборский
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Сегодня в 17:45
Осуществление маловразумительных для общественности действий в интересах узкой группы лиц, утрата контроля горожан за коммунальными предприятиями и качеством их услуг-это в настоящее время.Надеюсь, что скоро ситуация изменится.
Кость в горле Смирнов
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Сегодня в 18:14
Так вы еще и под знаменем борьбы с прогнившей сургутской системой действуете? Выходит, мы имеем дело не с "прихватизацией", а с чисткой благородными санитарами-бессребренниками сургутских авгиевых конюшен? Почему же такое глухое молчание власти о проблеме? Почему все делается втихаря? Почему не рисуются перспективы новой жизни? Почему имена игроков, зашедших на поле, никому ни о чем не говорят?
Швондер
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Сегодня в 18:18
Таки чего с ботаническим садом чем дело кончилось? Простите навеяло
сэнсей
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Сегодня в 18:45
Все правильно Тарас-браво! Но ведь есть в городе такие укашки типа "Уют" которой руководит знаменитая Аза толи чеченка толи ингушка Она на ул.Бажова д4 никак ремонт подъездов не хочет сделать там зашел к куму кошмар. страшнее атомной войны а на бажова6 при капремонте такие батареи отопления воткнули по 2-3шт люди замерзают.А ей хоть бы хны иди в жэу пожалуйся там охрана так клерки черноголовые выкинут любого Нет на нее управы и все тут.
Швондер
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Сегодня в 18:51
Для таких УК есть УК РФ

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