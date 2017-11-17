​Сургутская неделя. За всё хорошее

На минувшей неделе в Сургуте самозабвенно боролись за все хорошее и против всего плохого. Вот, например, администрация города подала иск на «Газпром переработку» за то, что их газопровод своей охранной зоной так «перерабатывает» северную часть Сургута, что можно остаться без сотен дач и еще аэропорта до кучи. Больше скажу — наши чиновники еще и собираются аккумулировать недовольных горожан и подать следом еще и коллективный иск на этот злостный газопровод. В общем, активность администрации можно только похвалить, но с маленьким нюансом — если бы они были столь же деятельными в защите прав своих граждан ДО того, как президент грозно цыкнул на газовиков, методично сносящих чужие дачи по всей стране, — цены бы им не было.

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Если не можешь построить развязки для того, чтобы хоть как-то решить проблемы с пробками, попробуй изменить работу светофоров. К такой бытовой мудрости пришли местные чиновники и начали смело экспериментировать с регулировкой на сургутских улицах. Итог пока не ясен — где-то вроде люди проскакивают быстрее, где-то на месте обычных пробок появились пробки мощные. Нам рассказывают, например, что улица Энергетиков после перенастройки светофоров встала, хотя раньше была вполне себе проезжаемой.

Говорят, что дорожники чуть ли не каждый вечер собираются в администрации, чтобы обсуждать, что там они наворотили, дабы принимать дальнейшие решения. Надеемся, что они будут заключаться как минимум в построении системы нормального общественного транспорта с выделенными полосами — мера, которая по всему миру точно способствует улучшению городского транзита. Ну а там когда-нибудь и до развязок доберемся.

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Параллельно продолжается битва за окружающую среду. Глава Вадим Шувалов ради такого дела пошел на фронт (общероссийский, народный) и отчитался, что работающая в городе интерактивная карта свалок дает стране угля: из 85 отмеченных на ней стихийных мусорных куч 61 уже разобрана, причем 24 из них — за счет тех, кто мусор навалил. За эту мини-победу администрацию тоже можно похвалить.

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Еще одна победа Сургута — то, что город построил больше всех жилья в Югре в этом году. Хотя, победа относительная — было бы странно муниципалитету, где базируется «Сибпромстрой», ввести меньше жилья, чем каким-нибудь Покачам. Но факт остается фактом — 120 тысяч квадратов Сургут округу уже дал и до конца года даст еще сколько-то. Как всегда в наших соцсоревнованиях, последние метры будут сдаваться чуть ли не под звон курантов. Как сказали на окружном совещании, пока в Югре сдалась только половина от запланированных объемов жилья, а остальная, как гвардия — умирает, но не сдается. Так что задача понятна — удвоить, усилить, углубить. Другой вопрос — куда все эти «квадраты» потом засовывать? Но об этом рассуждают только слабаки, а сильные — строят и не задают вопросов. Так держать.

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Кроме новых домов в Сургуте, что удивительно, появляются новые парки. Точнее, один парк — в 31-м микрорайоне. Достроят его в следующем году. Обещают детские городки, велодорожки, малые архитектурные формы и прочие прелести современной урбанистики. И даже хотят показать, что надумали, в декабре — на утверждение общественности. Ну, посмотрим.

И снова порадовал глава: напомнил, что героическим рывком в Сургуте появилась зона отдыха с лежаками, кабинками для переодевания и туалетами у Саймы. (На немой вопрос общественности: зачем кабинки для переодевания там, где нельзя купаться, ответа пока нет). А в следующем году городу грозит еще одна такая зона — то есть с лежаками, водоемом, но с отключенной опцией купания — за «Купцом» на Югорском тракте.

Подпускать сургутян так близко к воде и запрещать купаться, да еще и возле места под названием «Купец» — это какое-то изощренное издевательство в комплекте с поводом для каламбуров. Посмотрим, как отреагируют горожане (полагаю, как всегда — используют кабинки для переодевания и прилегающий водоем по прямому назначению).

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Ну и последние новости с Югорского тракта — там все-таки вылезет «Леруа Мерлен». Год назад тоже очень хотел, но не помогло — хитрый инвестор успел вытащить земельный участок прямо из-под носа у наивных французов, но теперь вопрос вроде как решился, поэтому строительному ритейлеру в Сургуте быть. Или не быть — мало ли у нас хитрых инвесторов.

А что же с продолжением темы вокруг муниципального РКЦ «ЖКХ», о котором мы писали в прошлом выпуске «НГ», спросите вы? А ничего. Все набрали в рот воды и сидят с таким видом, как будто ничего не происходит. Надолго ли?