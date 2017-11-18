«Порт» Шрёдингера

«Мне очень хочется, чтобы этот проект получил позитивное звучание», — сказал в 2011 году директор Сургутской филармонии Яков Черняк в интервью журналисту Антону Ковальскому. Речь шла о созданном вскоре центре культурных инициатив «Порт». Позитивное звучание этот проект действительно получил, но удастся ли сохранить его таким?

«Я рад, что эти 500 квадратных метров отданы администрацией Сургута под креатив молодежи — весьма актуальную тему для развития города», — в том же интервью отметил Яков Семенович. И эти слова были емкими и отражающими самую суть создания «Порта», где могут бросить якорь творческие и молодые, где может родиться нечто новое и смелое, где можно пополнить культурный багаж, где во главе угла — искусство во всех его проявлениях, не связанное морскими узлами.

18 ноября учреждение отмечает пятилетие — первый официальный юбилей. За это время «Порт» не только реализовал множество качественных и успешных проектов (читайте в интервью С. Нестерова и Ю. Семенкова), но и пережил немало штормов. Так, главную молодежную площадку Сургута то и дело накрывало волной реорганизаций: сперва «Порт» стал структурным подразделением МАУ «МКДЦ», а позже, в 2015 году, состоялось слияние центра с галереей современного искусства «Стерх».

Тогда культпредставители упирались ногами и руками с обеих сторон — не желали появления культурной химеры. По выражению автора и куратора создания и деятельности «Порта», ранее возглавлявшего центр Сергея Нестерова, это было началом конца и попыткой совместить несовместимое Удался ли в итоге процесс скрещивания, мы намеревались узнать у директора МАУ «МКДЦ» Ларисы Гуровой, под руководством которой сейчас находятся и «Стерх», и «Порт». Однако дозвониться до нее нам так и не удалось.

Кроме того, ходят слухи, что культурный центр опять хотят реорганизовать — сделать его не чем иным, как частью галереи «Стерх». То есть при самом плохом раскладе вместо относительно самостоятельного молодежного центра со своим лицом, аудиторией и задачами зрители получат придаток другого культурного объекта с совершенно иными целями и особенностями. Безусловно, галерее не помешало бы расширение, но явно не ценой уничтожения культурного собрата, ведь городу важен функционал обоих учреждений.

Чтобы узнать подробности у властей об их планах относительно культурного центра, «НГ» отправил запрос в Комитет культуры и туризма администрации Сургута. На момент публикации материала ответа от чиновников не получено. Возможно, эти тревожные слухи не имеют под собой твердой почвы. Мы будем следить за развитием темы и надеемся, что у нас не появится повода написать статью под названием «Слово о «Порту» и горе его».

Итак, куда все-таки плывет «Порт»? «Он полноценно выполняет свою миссию, — уверен заведующий культурный центром Юрий Семенков. — «В будущем хотелось бы наращивать масштабы и объемы. На 2018 год у нас запланирован ряд интересных фестивалей и проектов».

Однако Сергей Нестеров полагает, что «Порт» — как говорится, уже не торт. «Уровень проектов падает, чего-либо нового «Порт» не производит, а катится по инерции в бездну небытия, — считает Сергей. — Мне действительно не стыдно за то, каким я его создавал, и за те проекты, которые в нем реализовывались».

Юрий Семенков с такой позицией не согласен и замечает, что интересных концертов, спектаклей, творческих встреч, фестивалей и прочих культурных проектов стало гораздо больше. «Достаточно взглянуть на афишу «Порта», — говорит он.

Как бы там ни было, и Сергей, и Юрий многое сделали для культурного центра, наполнив его идеями и событиями — разными и подлежащими обсуждениям. «Порт» удивляет. Шокирует. Просвещает. Меняет восприятие. Дает шанс раскрыться. Открывает дорогу творческой молодежи. Представляет собой площадку, на которой самодеятельность вырастает в нечто большое и серьезное. (Помните про «500 квадратных метров под креатив молодежи»?) Он проводит культурный мост между Сургутом и другими городами, поскольку здесь выступают гости из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и даже с Фарерских островов. «Порт» попросту не умеет иначе — для того он и создавался.

Если сейчас утопить все это в сибирском бюрократическом болоте, то никакого «Порта» не останется — лишь безликое и поросшее мхом непонятное заведение, вместо названия у которого — бесконечная аббревиатура.Пожелаем же мастерам «Порта» сплоченности команды и штиля. Вы нужны городу, «Порт» — это полезно.

Мнения сургутян (и не только) о КЦ «Порт»:

Алёна Поль, вокалистка:

В «Порт» лично я влюбилась с первого взгляда и шага! Это место, где можно почувствовать совершенно теплую, уютную атмосферу. Место, где можно открыть для себя «неизведанные миры» живописи, людей, музыки! Самое главное, что все это по-настоящему и с большой любовью и профессионализмом от всего крутейшего коллектива КЦ «Порт». Этот центр для Сургута — радость узнаваний и познаний.

С юбилеем, дорогой «Порт». Будьте же многие лета! Вдохновения вам непрекращающегося! Спасибо, что вы есть! Ура!







Татьяна Балабанова-Федосеева, актриса:

Я думаю, что «Порт» — это классная молодежная экспериментальная площадка, где можно пощупать, почувствовать, уловить ритм и пульс современного искусства.





Сергей Вальтер, сургутянин:

Не знаю, что «Порт» значит для Сургута, уж больно у него непровинциальный налет… Я открыл «Порт» для себя год назад. Это место с потрясающей положительной энергетикой, «намоленной» за пять лет. Здесь проводятся очень интересные мероприятия. Нравится, что они имеют камерный характер, нет жующей толпы. Там я встретил интересных добрых людей, увидел, что бывает в Сургуте молодежь активная, разносторонняя, а не только потребители.





Кристина Весна, автор-исполнитель:

Культурный центр «Порт» для Сургута — это оазис, если подбирать метафоры. Это место для становления себя, погружения и вдохновения. Почему-то это первое, что приходит на ум.

Максим Родионов, художник:

Идея моей выставки «Про Любовь» была инициативой КЦ «Порт». Она заключалась в том, чтобы приурочить мою выставку к 14 февраля.

Нужно сказать, что выставка прошла отлично и организаторы большие молодцы, в этом их огромная заслуга. Хотя мне лично не довелось бывать в КЦ «Порт», я, даже находясь в другом городе, постоянно слежу за мероприятиями, которые проводит «Порт». Как правило, мне очень хочется на них побывать. Надеюсь, еще не раз мы будем сотрудничать с «Портом».

Катя Гербутова, руководительница ТО «Литературный Сургут»:

На самом деле «Порт» нужно было назвать «Портал», настолько все, происходящее там, отличается от большинства культурных заведений города. Во-первых, команда «Порта» и арт-группа «Прорубь» — чуть ли не единственные, кто привозит в город по-настоящему интересных соотечественников, на выступления которых при этом можно попасть за чисто символические деньги. Во-вторых, они — точно единственные, кто настолько успешно адаптирует столичные культурные практики для Сургута, взять хотя бы тот же «Арт-пикник». В-третьих, это опять же единственная площадка, где рядовой житель города может реализовать свою культурную инициативу, не прибегая к большим материальным и моральным затратам.

В провинции как-то принято бороться с самодеятельностью, это слово вообще носит ругательный характер. Вместо этого привозят в отдаленные города нашей родины звезд, которые точно окупятся (то есть тех, кого показывали на Первом канале). Получается, что зачатки собственной местной культуры, которая как раз и начинается с самодеятельности, загоняют в квартиры и гаражи, а разной «жвачке» дают зеленый свет. А потом власти сетуют, что культурной жизни нет. За последние годы, в немалой степени благодаря «Порту», ситуация выравнивается — здесь выставляются начинающие художники, выступают местные театральные студии, литературное движение города начало «подниматься с колен» — мы с творческим объединением «Литературный Сургут» провели здесь уже три мероприятия (четыре, если считать День Поэзии) — и мы уже заметно выросли в плане организации мероприятий. Начинали как самодеятельность в худшем смысле, а теперь к нам приходит много публики разных возрастов, они говорят очень теплые слова.

Выражение «территория возможностей», к сожалению, уже очень избито на федеральном уровне. Но «Порт» для меня именно такая территория.

Максим Яровой, руководитель школы граффити «Гаражи»:

«Порт» — это пристанище творческих ребят, площадка для реализации своего творческого потенциала! Как новые участники арт-индустрии города, так и более опытные, часто используют культурный центр «Порт» в качестве своих площадок. Так, в этом году выставка Булата Сайффуллина Behind The Wall-3 прошла в КЦ «Порт», как и шестой окружной фестиваль граффити и стрит-арта «ГаражиФест» Максима Ярового.

Виктор Евдокимов, актер и режиссер «Летучего театра»:

Для Сургут «Порт» — это порт, куда могут заплывать свободные кораблики, груженые творческими мыслями и идеями, не отягощенные при этом форматом, заказом и бумажками. Это правильное место, связывающее народ с «новым искусством».