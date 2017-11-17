​Не дайте в детях погубить веру в справедливость

Вот и прошли две недели после конкурса «Семья года - 2017». Хотелось бы поделиться впечатлениями, которые остались после этого конкурса.

О проведении конкурса мы узнали от специалистов Управления по опеке и попечительству. Получили Постановление и Положение о проведении конкурса и начали готовиться.

Конкурс проходил в три этапа. Первый этап – подача заявок с 20.02.2017 по 16.06.2017г. К заявке и анкете надо было приложить письменный рассказ об истории семьи не менее пяти листов печатного текста. Когда писался рассказ, заново нахлынули все воспоминания о нашей семье. Звуки Мендельсона, Дворец бракосочетания, истории из жизни каждого ребенка. Вспоминались смешные случаи и не очень. Рассказ писала две недели, что-то дополняла, что-то меняла. Однажды я слышала такое выражение: «Бумага должна отлежаться». Это точно. Наскоком сразу и не напишешь.

Большой вклад в подготовке материалов к заявке внесли дети. Оформили два больших альбома. В первом альбоме были фотографии каждого члена семьи. Каждый писал краткое резюме о себе и увлечениях. На листах-вкладышах и между фотографиями дети нарисовали то, что хотели. Писали об их отношении к семье, к родителям. Этот альбом можно назвать коллективной творческой работой. Этот альбом дети создавали в течение 10 дней. Второй альбом был посвящен нашим будням и праздникам, увлечениям и путешествиям. Сейчас, когда альбомы вернулись обратно, мы с огромным удовольствием пересматриваем их. Благодаря этому конкурсу у нас появилась семейная реликвия, которую мы сможем передать по наследству. Только до сих пор не можем понять: почему альбом-книга, изготовленный на типографской машине, жюри оценило выше творческой работы детей. (Об этой оценке жюри мы узнали позднее).

Второй этап – проведение выставки «История семьи – история Сургута». Выставка проводилась в Большом зале Дворца Торжеств. Были предоставлены стенды шириной 1метр и высотой 2 метра и стол шириной 1 метр и в глубину 50 см. На оформление выставки выделили всего три часа. Заранее прийти и посмотреть никто не разрешил. Предупредили, что надо с собой принести скотч, нитки для крепления выставочного материала. Я даже не знала по началу как подступиться к этому стенду. Абсолютно ровная поверхность, к которой ничего невозможно прикрепить. Дали несколько креплений, которые можно было прикрутить по краям стенда и все…

Те, кто пытался приклеить на скотч свой выставочный материал, потерпели фиаско, все попадало и им пришлось прийти заново, чтобы еще раз все закрепить.

В Положении о проведении конкурса в разделе V п.2 изложены следующие требования: «Художественные и графические работы должны быть оформлены в рамку размера А3, А4. Декоративно-прикладные работы должны быть выполнены на высокохудожественном уровне…»

В рамки оформили дипломы, грамоты, рисунки, вышивки детей. Два дня искала манекены, чтобы представить творчество детей: вечерние платья, рубашку, пальто, манто. Привезли на выставку. И остолбенели. Как все разместить? Почему у организаторов конкурса не нашлось помещения побольше, чтобы можно было представить картины, поделки, шитье, работы по резьбе по дереву, чтобы можно было разложить все красиво, повесить, а не сгребать все до кучи не разбери что? В чем был смысл выставки, если увидеть детские работы не представилось возможным? Дети перед выставкой до четырех утра оформляли свои работы, а днем пошли помогать оформлять выставку. Такого количества творческих работ, достижений и увлечений не было ни у кого, кроме нас.

За три часа невозможно красиво и грамотно оформить стенд, который, к тому же, оказался просто не пригодным для выполнения подобной задачи – презентации достижений семьи людям и членам жюри.

Считаем, что организаторы отнеслись к проведению конкурса формально. Сложилось впечатление, что, никому работы детей не были интересны. Такое отношение часто бывает, когда победитель известен до конкурса.

После выставки третий этап конкурса – «Визитная карточка» семьи.

В нашем понимании в «Визитной карточке» должны быть раскрыты семейные ценности, единство семьи и каждый член семьи по отдельности. Иными словами преподнести семью изнутри, чтобы каждый мог иметь представление о семье. На то она и «Визитная карточка».

За основу взяли русскую народную сказку «Репка».

Нам родители подарили 25 га земли сельскохозяйственного назначения. 25 га это не 25 соток. Поэтому осилить мы сможем только сообща всей семьей. Мы летом в этом году трудились на этом поле. Посадили фруктовые деревья. Взошли около 500 деревьев. Посадили овощи: тыкву, картошку, морковь, лук, капусту, петрушку и укроп. Если бы мы с мужем были вдвоем, то ничего бы не смогли сделать. А большой семье все ни почем. Девочки кушать готовили по очереди, мальчики ездили за дровами для костра, строили дом, привозили воду. Все дружно выходили на прополку и окучивание картошки и капусты. Во время сенокоса дружно переворачивали сено. Лето выдалось дождливым и сено надо было быстро убирать в короткие ясные дни. Нас спасало то, что семья у нас большая и дружная. Только труд облагораживает человека. Дети умеют ценить чужой труд потому, что знают, что такое трудиться самому.

Немного отвлеклась от конкурса. В «Визитной карточке» мы постарались показать творческие способности и увлечения каждого ребенка. Самый старший сын Яромир занимается ремонтами квартир, устанавливает натяжные потолки. Хамза увлекается программированием и разработкой сайтов. Идель сам сочинил реп о себе, подобрал музыку. Екатерина любит рисовать, мечтает стать мультипликатором. Эмилии нравится петь, ходит на вокал. Александра вяжет. У Валентины есть природные артистичные данные. Даниил, Егор и Артем любят акробатические упражнения, ходят на танцы. Степан с удовольствием ухаживает за сестренками. Дети своими руками сшили костюм репки, изготовили соломенную шляпу, нашли белый

халат для Хамзы, сделали декорации. Для подготовки к третьему этапу конкурса мы специально наняли режиссера-постановщика за оплату. Он написал нам сценарий и в этом сценарии постарался показать свое видение нашей семьи. Репка была олицетворением земли. То есть, несмотря на то, что каждый ребенок увлечен чем-то своим, каждый готов прийти на помощь родителям, объединиться всей семьей ради общего дела. Мы встречались с режиссером на протяжении трех недель ежедневно. Он подобрал музыку для каждого члена семьи. Мы репетировали дома по два часа, но комнаты у нас маленькие и сцену заменить не смогли.

Семьям в помощь дали режиссера Аркадия Геннадьевича Корниенко. Аркадий Геннадьевич такой молодец! Сразу видно, что он профессионал своего дела. Наша семья в восторге от его помощи. Но нас удивил подход организаторов конкурса. Количество репетиций на сцене нас просто потрясло. Все на равных: по одной генеральной репетиции на сцене продолжительностью 30 минут независимо от количества участвующих. Как??!! Я позвонила в Дворец торжеств Наталье Анатольевне Касперской. Она подтвердила эту информацию. При этом она сказала, что для тех, кто готов выступать этого более чем достаточно. Но у нас сценка, в которой участвуют 17 человек!!! Нам надо сопровождение звукооператора. Неужели можно за одну репетицию отладить звуковое сопровождение и выход каждого участвующего?! Посадить своего звукооператора нам никто не позволил. Нести свою аппаратуру? Это же бред! Потому у нас и были запинки, что звукооператор вовремя музыку не убирал. А слова надо было произносить, когда музыка стихала. Не было отрепетировано со звукооператором. Что можно сделать за одну репетицию?! Я согласна была бы, если бы это была одна коллективная песня и стих. Да. В этом варианте «Визитной карточки» надо только каждому показать куда надо пройти и встать на исходное место.

Мы выпросили дополнительно две репетиции во время обеденного перерыва. Пришлось детей отпрашивать со школы. Но видимо и этого оказалось недостаточно, если члены жюри не оценили наши старания. Хотя я с этим не соглашусь. Сразу после выступления был перерыв, и члены жюри подошли и сказали, что были слезы на глазах на завершающей нашу «Визитную карточку» песне «Гимн семье». Все песни пелись вживую, не под «плюс»! Пели все, даже четырехлетняя Диана. Она до сих пор поет эту песню дома и вспоминает слова из сценария.

Корреспонденты телерадиокомпании «СИН» сразу после выступления взяли интервью. Показали по телевидению не только в ХМАО, но и на Ямальском телевидении. Показали только нашу семью. Значит достойно и интересно выступили.

Мы с удовольствием готовились к конкурсу «Семья года - 2017». Готовились не ради участия, а ради победы. Так серьезно, как мы, готовились еще несколько семей.

Дети принимали активное участие в подготовке и проведении всех этапов конкурса. Они не понимают почему их старания никто не оценил по

достоинству. При упоминании о конкурсе, видна горечь и обида в глазах детей. Мы ответственны за детские слезы.

Мы все делали в соответствии с требованиями Положения о конкурсе и ожидали, что нашу семью объявят: «Семьей года». Надеялись, что произойдет чудо и нам подарят автобус. Автобус для детей. Ведь мы так любим путешествовать. Но…Нам дали утешительный приз – чайный сервиз на 12 персон для 17 детей и двоих взрослых!

Более оскорбительного «приза» для детей и придумать-то сложно…

После объявления результатов конкурса – к нам подходили ошарашенные решением жюри люди – зрители, журналисты. Они искренне выражали нам свое соболезнование и тем больнее было слышать нам и нашим детям – Вы все равно были лучшими!

Если лучшими – то почему не первыми?!

Нам не показали результатов оценок жюри. Нам никак не объяснили такое не понятное для всех людей – и участников и журналистов – решение.

Холодные лица. Надменные взоры.

Но так нельзя с детьми!!! Нельзя вот так вот взять – и нагадить в детскую душу! Ничего не объяснив, а просто поставив перед фактом!

Это же ДЕТИ!!!

По отношению к нам и к нашим детям была совершена вопиющая несправедливость.

А самое страшное то, что это было сделано прилюдно. Людьми, которые по должности своей должны защищать детей.

Дети весь вечер сокрушались, что кому-то три букета досталось, а нам даже один не подарили. А я этого даже не заметила. Больно было видеть слезы детей. В филармонии никто не плакал. А дома все дали волю своим чувствам, особенно девочки.

Мы-то ладно, за детей обидно. Ведь сколько труда было вложено ими в этот конкурс! А одна знакомая сказала: «Надо готовить детей к тому, что жизнь несправедлива». С этим я никак не согласна. Жизнь справедлива, даже очень. Это люди поступают несправедливо. Жизнь потом сполна все возвращает бумерангом по закону сеяния и жатвы. Только люди забывают свои поступки, и удивляются почему попали на черную полосу.

Быть может на результат повлияло поведение нашего приемного сына Кирилла? Он пришел в нашу семью полтора года назад. Это сургутский пятнадцатилетний подросток. Мы тогда в семью приняли двоих сургутских детей. Сургутские дети отличаются от детей из других регионов тем, что они абсолютно невоспитанные, избалованные, не уважающие других людей дети. Особенно подростки. Обычно они состоят в дурных компаниях и изменение места жительства и семьи никак не влияет на изменение их окружения. Таких детей надо вывозить из города и менять полностью их среду, тогда достичь положительных результатов можно.

Я выше написала, что взяли двоих сургутских подростков. Девочка и мальчик. Оба «отказники». От них отказались их родные. До девочки достучаться смогли. Сейчас она стала совершенно другой. Она дома – хозяюшка. В школе

подтянула успеваемость. Участвует в конкурсах. Недавно участвовала с двумя другими дочерями в окружном фестивале. Она поняла, что ее жизнь в ее руках и учеба нужна только для нее, для ее успешной жизни.

С Кириллом намного все сложнее. Он в предыдущей семье прожил полтора месяца. Семья через полтора месяца отказалась от него и они на пьедестале почета. Не могу понять: отказ – это сила или слабость? Мы от него многое что перетерпели, пытаемся показать любовь и терпение к нему. Что это? Сила или слабость? Он не является плодом нашего воспитания. Мы пытаемся исправить чужие ошибки в воспитании, донести до его сердца родительскую любовь. Ведь он не смог получить материнскую любовь, мать его оставила у бабушки сразу после роддома. А потом детские дома…

В 2009 году семья была награждена орденом «Родительская слава» Президентом РФ Д.А.Медведевым. А орден не всем семьям дается. О всех успехах и положительном опыте семейных отношений я подробно написала в письменном рассказе об истории семьи. Но все же хочу коснуться и этих моментов. В нашей семье два студента и оба учатся на бюджете. Причем один из них получает повышенную стипендию за хорошую учебу и активное участие в жизни университета. Дочь старается закончить школу на золотую медаль. В олимпиаде по литературе вышла на окружной уровень. Сыновья также участвуют в олимпиадах и выигрывают призовые места. Приемные дети подтянулись в учебе и нас, родителей награждают благодарственными письмами. Но и об этом промолчали…

Безусловно, конкурс оставил и много хорошего. Эти репетиции еще более сплотили нашу семью. Был хороший повод собрать всю семью дома. Приехали старшие сыновья и дочь с мест работы и учебы. Много общались. Наметили общие планы на будущее.

Для чего я все это написала? Хочу, чтобы организаторы конкурса относились к проведению подобных мероприятий не формально. Ведь они организовывают праздник для детей. Дети очень ранимы.

У детей особенно обостренное чувство к несправедливости.

Хочу узнать результаты конкурса. Хочу узнать по каким критериям и какие баллы заработала наша семья. Хочу узнать, чего нам не хватило до победы. Ведь, на выставке подошли к нашему стенду всего несколько членов жюри. Остальные, в том числе и Председатель жюри Пелевин А.Р., предпочли пройти мимо. Каким образом они оценили наш труд? Когда я пыталась что-то сказать, мне говорили, что все знают по рассказу и альбомам и не нуждаются в моих комментариях.

Сколько семей смогли затронуть сердца жюри на «Визитной карточке» до слез? Ведь наша семья никого не собиралась очаровывать только лишь своим количеством. И мы не ограничились стихотворением и коллективной песней. Все действительно трудились. И каждый смог преподнести себя как отдельную личность. А вместе мы семья!

Как сказал один мудрец: «Равнодушие к несправедливости делает нас соучастниками несправедливости». Мы детей учим быть твердыми в своей жизненной позиции. Учим отстаивать свою точку зрения. Учим быть

свободными. Для самообразования детей тратим большие суммы денег. Чем еще, как не личным примером должны это показывать. Промолчать, значит согласиться. А как потом детям смотреть в глаза?

Я написала и отправила письмо В.Н.Шувалову. С нетерпением ждем ответа от Главы города. Надеемся, что ответ не окажется очередной холодной отпиской…

От редакции: прочитать историю образования многодетной семьи Гатауллиных вы можете здесь