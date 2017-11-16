Ответы администрации города по ситуации с «РКЦ ЖКХ» // ДОКУМЕНТ

В редакцию СИА-ПРЕСС пришел ответ на запрос, направленный на имя главы Сургута Вадима Шувалова 3 ноября. В нем мы задали первые интересующие нас вопросы, касающиеся ситуации с муниципальным «РКЦ ЖКХ» и его непонятных бизнес-сделках с костромской компанией, косвенно связанной с замглавы города Алексеем Жердевым (все подробности — в этом материале). Наши вопросы и ответы администрации, подписанные советником главы города Александром Оверчуком, мы публикуем полностью.

Вопрос 1. С какой целью МУП «РКЦ ЖКХ» выступил учредителем Акционерного общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр» (далее – АО «ЕИРКЦ»)?

Ответ: Для обеспечения стабильной работы предприятия и качественного предоставления услуг управляющим организациям Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута» (далее СГМУП «РКЦ ЖКХ») требовался новый современный с обеспечением требуемого функционала программный комплекс.

Программный комплекс «АИС ЖКХ», с помощью которого СГМУП «РКЦ ЖКХ» производит расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, учет платежей и ведение лицевых счетов используется на предприятии с 1999 года.

С 2009 года программный комплекс не сопровождался системно. С 01.01.2014 года весь состав разработчиков и программистов, сопровождавших программный комплекс, перешел на работу в конкурирующий расчетно-кассовый центр. Кроме того, сам комплекс не отвечает всем требованиям сегодняшнего дня, в том числе информационной и технической составляющей для работы с ГИС ЖКХ.

Вопрос о приобретении нового программного продукта ставился неоднократно с 2014 года. Но в связи с отсутствием финансовой возможности у предприятия вопрос о приобретении программного комплекса остался открытым.

Создание акционерного общества с функциями расчетно-кассового центра с долей СГМУП «РКЦ ЖКХ» в уставном капитале является единственным способом сохранения функций предприятия, контроля его деятельности со стороны муниципальных органов исполнительной власти, получения достоверной информации о расчетах в сфере ЖКХ и обеспечения стабильности для управляющих и ресурсоснабжающих организаций в предоставлении услуг и привлечение инвестиций в данную сферу, поскольку:

1)появляется реальный инвестор, готовый инвестировать в отрасль;

2) появляется лицо, по своей организационно-правовой форме способное конкурировать на указанном рынке;

3) решается вопрос конкурентного преимущества в виде современного программного комплекса, позволяющего оказывать максимально широкий набор услуг в сфере ЖКХ наивысшего качества.

Создание Акционерного общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр» с привлечением частных инвестиций позволило без бюджетного финансирования предоставлять на качественно новом уровне услугу, обеспечивающую расчеты в жилищно-коммунальной отрасли муниципалитета.

Вопрос 2. Каким образом выбиралось предприятие, совместно с которым создавалось АО «ЕИРКЦ»?

Ответ: При выборе второго инвестора вновь создаваемого общества СГМУП «РКЦ ЖКХ» было рассмотрено предложение акционерного общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр» (г. Кострома). Во вновь создаваемом обществе инвестором было предложено финансирование затрат на современный программный комплекс, муниципальное предприятие участвовало в размере взноса в уставный капитал в сумме 25 010 рублей.

Вопрос 3. Не усматриваете ли вы конфликт интересов Вашего заместителя А.А. Жердева, который ранее работал в ОАО «УК «Русэнергокапитал», являющегося учредителем Акционерного общества «Единый информационный расчетно-консультационный центр» (г. Кострома), совместно с которым был создан АО «ЕИРКЦ»?

Ответ: Куратором СГМУП «РКЦ ЖКХ» является комитет по управлению имуществом Администрации города, куратором которого, в свою очередь, является заместитель Главы города Кривцов Николай Николаевич. Именно им принималось решение о создании акционерного общества с функциями расчетно-кассового центра с долей СГМУП «РКЦ ЖКХ».

Заместитель Главы города Жердев Алексей Александрович курирует вопросы безопасности, правовую и кадровую политику.

На основании вышеизложенного, учитывая компетенцию заместителя Главы города Жердева А.А., в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» личная заинтересованность при исполнении им должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов отсутствуют.

Деятельность АО «ЕИРКЦ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, порядок распределения прибыли также определён вышеперечисленными документами. Каких-либо фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности АО «ЕИРКЦ» в Администрации города, не имеется.