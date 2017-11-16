​От редакции. Казус Трубецкого-Бражникова

Большой шквал комментариев вызвало видео, на котором глава Сургутского района Андрей Трубецкой в специфической манере беседует с комментатором siapress.ru Сергеем Б (он же – Сергей Бражников).

Трубецкого можно понять – он получил в свой адрес явно оскорбительные высказывания, и хотел автора этих слов поймать за грудки и наказать. Это объяснимая реакция человека, который заявляет свою позицию открыто, а в ответ получает анонимный поток помоев. Многие люди, которые могли бы публиковаться (или раньше публиковались) на siapress.ru боятся таких перспектив – злых, въедливых и далеко не всегда справедливых комментариев в свой адрес. Трубецкой – не боится, это делает ему честь.

Но чести ему не делают ответные действия. Во-первых, он позвал Сергея Б к себе без предупреждения о том, что все это будет записываться. То есть Трубецкой был готов к разговору, который будет вынесен на публику, причем в его блоге, с его монтажом, то есть – по его сценарию и правилам. Оппонент, будь он тысячу раз неправ в своих анонимных высказываниях на сайте, должен был это знать. Потому что это честно. Ведь если против тебя поступают неправильно, а ты отвечаешь тем же – тогда чем ты лучше?

Во-вторых, Трубецкой ошибся, ведя себя откровенно по-хамски, постоянно перебивая, не давая сказать (хотя видео все равно бы прошло через монтаж, зачем стараться было?), используя все эти штампы арго, типа «за базар отвечаешь?» Потому что, опять же, если тебе нахамили, а ты нахамил в ответ, то вы оба – хамы. Правда, один – простой человек, а другой – руководитель муниципалитета, который, вполне возможно, претендует на право возглавить супер-субъект – агломерацию Сургута и Сургутского района.

Может ли чиновник такого ранга подобным образом говорить с кем-либо вообще, пусть даже «злым хейтером»? Нет. Он должен был пожать человеку руку, выслушать, не перебивая, потом спокойно высказать свое мнение, и уже тогда позвать на встречу с людьми, которых, по мнению Сергея, Трубецкой «разводит». И – ни в коем случае не вырезать куски из разговора, а еще лучше – провести этот разговор под камерами в прямом эфире, где и показать себя с лучшей стороны. Вот это был бы пиар.

А то, что получилось – это антипиар. Сценарный «антигерой» Сергей Бражников оказался героем, потому что, будучи не готовым, был вынужден адаптироваться к сложной для себя ситуации, и справился с этим, не пойдя на попятную перед явно превосходящим его по «весу» и подготовке противником. И ведь не скажешь, что он прав – публично называть людей «дебилами и лохами» нельзя. Просто Трубецкой оказался неправ настолько, что Бражников на его фоне смотрелся позитивно.

Но и глава района может извлечь позитивный урок из произошедшего – то, как НЕ надо общаться с людьми, он показал в своем видеоблоге. Теперь нужно не повторять этих ошибок, и дальше будет лучше.