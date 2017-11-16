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​«Эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке»

История, рассказанная на странице думы Сургута «ВКонтакте»

На странице думы Сургута «ВКонтакте» развернулась дискуссия после того, как жительница города поделилась своим мнением относительно культуры поведения своих земляков. Вот этот рассказ.

«Моя короткая история о человеке, которого я не знаю, но вижу из своего окна уже много лет, и о правиле, которое должно быть обязательным, но в пределах нашего двора оно почти не соблюдается. Поэтому впору написать в рубрике «Вот так!»

Территория между домами в нашем дворе – это большой кусок земли. Дети здесь не играют, потому что рядом есть хорошая детская площадка. Но этот участок – раздолье для собачек разных размеров и пород, для них это почти аэродром – словно ошалевшие от стен квартир, они так весело и безумно здесь скачут, что вот-вот взлетят. Ну и, конечно, оставленные следы жизнедеятельности…

Возможно, логика удобно подсказывает владельцам о том, что нет необходимости убирать за собакой то, что может стать удобрением для земли. Возможно, есть и другие доводы. Но сколько бы ни было их, живет в доме напротив девушка (или это женщина средних лет, издалека не видно), у которой есть маленькая собачка. Ежедневно она выносит ее на эту площадку. Животное не прыгает и не скачет, оно не может ходить. Хозяйка аккуратно ставит ее на землю. Так они выгуливаются, незаметно, на краю.

Но самым заметным для меня остается тот факт, что эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке.

Когда это происходит, мне хочется подойти и сказать ей: «Спасибо», и еще хочется, чтобы все остальные последовали ее примеру. Но, к сожалению, так пока не происходит. И когда в наш город приходит весна, тает снег, и ты начинаешь обходить все те же следы жизнедеятельности, вспоминаешь про хозяйку этой собачки, которой не все равно! Вот так! Может быть, у вас есть иные примеры – положительные».


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Сегодня в 12:24, просмотров: 268, комментариев: 3


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 13:23
Погуглите по Тюмени, посмотрите как решаются проблемы обустройства собачьих выгулов. И "вот так"! Может когда-то и в Сургуте дело с места сдвинется. А собачники, уверяю, народ дисциплинированный. Строевой что называется (редко кто больной на голову встречается). Пойдут туда, где им обустроено.
крокодил
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Сегодня в 14:13
Дисциплинированный, не значит, убирающий за своей собакой.
Dochimacho крокодил
не нравится
Сегодня в 15:37
Вы удивитесь, но в Тюмени опять же выгулочные площадки убирают не владельцы собак.

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