На странице думы Сургута «ВКонтакте» развернулась дискуссия после того, как жительница города поделилась своим мнением относительно культуры поведения своих земляков. Вот этот рассказ.

«Моя короткая история о человеке, которого я не знаю, но вижу из своего окна уже много лет, и о правиле, которое должно быть обязательным, но в пределах нашего двора оно почти не соблюдается. Поэтому впору написать в рубрике «Вот так!»

Территория между домами в нашем дворе – это большой кусок земли. Дети здесь не играют, потому что рядом есть хорошая детская площадка. Но этот участок – раздолье для собачек разных размеров и пород, для них это почти аэродром – словно ошалевшие от стен квартир, они так весело и безумно здесь скачут, что вот-вот взлетят. Ну и, конечно, оставленные следы жизнедеятельности…

Возможно, логика удобно подсказывает владельцам о том, что нет необходимости убирать за собакой то, что может стать удобрением для земли. Возможно, есть и другие доводы. Но сколько бы ни было их, живет в доме напротив девушка (или это женщина средних лет, издалека не видно), у которой есть маленькая собачка. Ежедневно она выносит ее на эту площадку. Животное не прыгает и не скачет, оно не может ходить. Хозяйка аккуратно ставит ее на землю. Так они выгуливаются, незаметно, на краю.

Но самым заметным для меня остается тот факт, что эта девушка – единственная из всех владельцев животных, которая убирает за своей собакой на этой площадке.

Когда это происходит, мне хочется подойти и сказать ей: «Спасибо», и еще хочется, чтобы все остальные последовали ее примеру. Но, к сожалению, так пока не происходит. И когда в наш город приходит весна, тает снег, и ты начинаешь обходить все те же следы жизнедеятельности, вспоминаешь про хозяйку этой собачки, которой не все равно! Вот так! Может быть, у вас есть иные примеры – положительные».