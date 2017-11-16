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Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Ну, вот он и есть, Трубецкой, мастер сюрпризов исподтишка. Предупредил бы хотя бы, я бы костюмчик с отливом одел бы по такому случаю. Не говоря о том, что подготовился бы равно ему. Хотя, мне-то зачем готовиться…

А так ничего вышло – немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, все должно быть по заготовленному сценарию, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел. Который вовсе и не его святейшее достоинство оскорбил, а, оказывается, жителей района. Поэтому мне-то, собственно, слова там шибко не давали сказать.
Вставки замечательные, в стиле социалистического сюрреализма – спасибо товарищу Трубецкому, за наше счастливое… Да вот оказия – сам то он еще и гвоздика не забил, некогда, все команду сколачивает. Даже то, что есть, это все наработки его предшественников, после которых ему «досталось нехорошее наследство». С его же слов.

И переселенцы, если уж спасибо говорят, то это, наверное, Макущенко адресовано. А Трубецкой-то здесь причем? Примазался, к «нехорошему наследству». Он там еще за кадром рассказывал, хочешь малоэтажное жилье, получай компенсацию и езжай в Тюмень, в Омск. Куда хочешь. А здесь-то, отчетность, квадратные метры в офигителном капитальном жилье. Я его тогда еще спросил – дескать, разогнать район хочешь что ли?

На вопрос, сколько он уже в главах, долго отнекивался. Тоже за кадром осталось. Но, потом все-таки под пытками выдал государственную тайну. Год… Правда, что он за этот год сделал – не выдал. Пытай – не пытай.

Ну, не знаю. Тут на СИА-ПРЕС как-то говорилось, кажется Дмитрием Щегловым: претендуешь на общественного деятеля – не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?.. И вот это вот в объединенные главы сватают? Упаси Бог. Хоть я и неверующий.

Будет время, отвечу здесь же в блогах ему, более полно и с расстановкой. Вежливо так. Но это, наверное, ближе к выборам всеобщего главы. Тоже сюрприз будет. Мне-то можно.

Ну ладно, хоть повеселил.

За сим и откланяюсь.

P.S. И, да: «конструктивного» диалога по заготовленному сценарию Трубецкого не получилось.

Из комментария к материалу «Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО»


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Сегодня в 09:22, просмотров: 215, комментариев: 0


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Мнения

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?

Претендуешь на общественного деятеля — не веди себя как маргинал. Я на общественника не претендую. А он?
Немножко редакции, немножко вставок, и очередной хит о героических буднях пана головы готов. Ладно, хоть не все вырезал. Но и тут видно, как «херой» Трубецкой злого хейтера одолел
Сергей Бражников, читатель siapress.ru Сегодня в 09:22
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой встретился с комментатором портала siapress.ru // ВИДЕО

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