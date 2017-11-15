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​Статья дня. Сила пешеходных городов

Фото: Istockphoto.com
Фото: Istockphoto.com

Strelka Magazine перевёл статью The Economic and Social Power of Walkable Cities и выяснил, в чём суперсила пешеходных городов и как она связана с уровнем ВВП.

Фото: Istockphoto.com

Градостроительная концепция нового урбанизма приобретает множество форм в современном городском пространстве. Согласно этой концепции, при планировании городского пространства следует стремиться к децентрализации и отказаться от деления на большие функциональные районы (производственный, жилой, бизнес-район) в пользу маленьких и универсальных, где житель мог бы получить всё необходимое. Дом, работа, детский сад, продуктовый магазин — всё это должно быть в пешей доступности. «Пешеходный город» — один из ключевых тезисов нового урбанизма — предполагает, что, во-первых, большинство объектов таких универсальных районов должно находиться в десятиминутной доступности из любой его части, во-вторых, что улицы должны быть дружественны для пешеходов. По ходу реализации этой концепции удаётся заметить, как динамично меняются городские пространства, перестраивается экономическая модель и трансформируется повседневность горожан.

В последнее время значительно перестроились стратегии перемещения американцев по городу. Особенно это заметно среди молодых людей. Согласно недавним исследованиям, если раньше большинство предпочитало автомобиль, то сейчас горожане выбирают пешеходные маршруты, велосипеды или общественный транспорт.

Фото: Istockphoto.com

Упомянутое исследование в 2014 году проводила организация Smart Growth America, которая занимается анализом развития местных сообществ, Школой бизнеса в Вашингтоне и Центром по анализу недвижимости и города. В рамках этого проекта 30 мегаполисов были классифицированы в соответствии с уровнем комфорта для пешеходов и тем, как он влияет на коммерческое развитие, привлечение талантливых кадров и уровень образования жителей. Кроме того, была проанализирована экономическая эффективность пешеходных городов.

Выяснилось, что самые пешеходные города — Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон. В то же время наименее пешеходными оказались Тампа, Феникс и Орландо. Исследование позволило получить и другие данные, которые ранее не использовались для анализа уровня доступности города для пешеходов. Так, в пешеходных городах уровень ВВП на душу населений на 38 % выше, чем у остальных: они привлекают больше людей с высшим образованием и, таким образом, лучше обеспечивают социальное равенство. Это связано с тем, что у жителей значительно снижаются затраты на передвижение и одновременно затраты на жильё компенсируются близостью к наиболее актуальным рабочим местам.

Фото: Istockphoto.com

акое же исследование было проведено и в 2016 году, и результаты были недавно опубликованы. Однако на этот раз его отправной точкой стало то, что «впервые за 60 лет пешеходные пространства (walkable urban places, WalkUPs. — Прим. ред.) занимают большую часть рынка по сравнению с „транспортными“ районами». В 30 мегаполисах оценивались 619 пешеходных зон, которые, тем не менее, представляют собой лишь 1 % от всего городского пространства. При условии, что население этих 30 городов составляет 46 % от всего населения США (а это 145 из 314 миллионов жителей) и при этом генерирует 54 % национального ВВП. В каждом из этих мегаполисов была также просчитана концентрация бизнес-центров, офисов, недвижимости для аренды, чтобы сравнить их соотношение во всём городе. Выяснили, что в этом году самыми пешеходными городами оказались Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско и Сиэтл. Однако как это может быть связано с экономической эффективностью городов и уровнем образования тех, кто передвигается в этих пешеходных пространствах? Согласно исследованию, эти факторы всё же связаны «некоторым образом». Исследование показало, что развитие пешеходных городских зон способствует ревитализации делового центра города и более эффективной урбанизации пригородных зон.

Текст: Констанца Мартинез Гаете
Перевод: Екатерина Арье

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Сегодня в 16:51, просмотров: 37, комментариев: 0


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