Мы должны быть в ответе за тех, кто поддерживает Навального? // ИНФОГРАФИКА

Половина аудитории siapress.ru (50,7 процента) заявляют, что родители и школы должны нести ответственность за детей, участвующих в несанкционированных митингах. Противоположный лагерь заняли 42,9 процента опрошенных. 6,3 процента респондентов не определились с ответом.

Напомним, что начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил ввести ответственность родителей и учителей подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях.

«Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — отметил Валиулин.