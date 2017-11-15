​«Превед, велосипед», или Как обустроить наши дороги

Как говорят, рыба гниет с головы! Но вот курьез нашей российской, а может и мировой жизни. Восстанавливается, воскрешается эта рыба тоже с головы. Если вы, дорогие читатели подумали, что я буду писать про федеральную политику или местные дела, про кандидатов, сделавших заявление или заявления, горячо ожидаемого, то вы ошиблись. Сегодня я хотел бы продолжить разговор о формировании шаблона нашего города – такого вида, таких конструкций, в которых было бы и приятно, и комфортно жить. Не обитать, не перебывать до перевахтовки, а полноценно и качественно жить. Причем тут тогда рыба, спросите вы? Обязательно отвечу.

Отвлекаясь от заданной сегодня темы, хотел бы поблагодарить всех тех, кто выразил свое мнение о прошлых моих статьях – статьях, посвященных архитектурному стилю и застройки микрорайонов города. Одного из уважаемых мной собеседников хотел бы повторно спросить: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети игрались в песочницу на крыше автомобильного мегагаража, высота которого не меньше 2-х метров, да еще и расположенного посередь Вашего же двора? Я точно нет!».

Одной из насущных проблем Сургута является дорожная и транспортная проблема. Ну, как является. Явилась она к нам в город уже давно, а до нас явилась в другие, значительно более крупные города России. Решать же ее качественно во всех городах до недавнего времени мало кто, мягко говоря, осмеливался.

Например, в Москве за последние 25 лет все свелось к безудержному расширению автомобильных дорог, прорезанию новых посередь города, уничтожению городского наземного электротранспорта. И уже пешеходная дорожка даже на Тверской с кучей местного народа и туристов превратилась в узкую полосочку тропиночного типа. Рассказы о том, что в Европе уже новая тенденция – сужение автомобильных дорог, расширение пешеходных зон, активное развитие городского общественного транспорта, никого не интересовал. Москва, а за ней и вся Россия по уши погружались в мир личных автомобилей, пробок и хаотичных парковок. Полтора десятилетия XXIвека только усугубили эту ситуацию.

Но, как я уже писал выше, рыба в данном случае и гниет, и воскрешается с головы. В Сургуте до сих пор продолжают размышлять об увеличении количества и расширении ширины автомобильных дорог. Яркий пример – бесконечное обсуждение строительства эстакады-убийцы над парком «За Саймой», или то тут, то там слышимые возгласы горожан: «Да сделайте здесь еще одну полосу движения!». Или, например, о создании бесконечных парковочных площадей, гаражей, которых все равно не хватит каждому.

В Москве же, о чудо, заговорили об обратном. Уменьшить дороги и увеличить пешеходные, рекреационные зоны. И не только заговорили, но даже и сделали. По крайней мере, на Тверской. Забрали у дороги по одной полосе и отдали под нужды пешеходов. Более того, впервые за многие годы постсоветской истории в Москве началось восстановление трамвайного движения…

Возвращаясь в Сургут, хотел бы сконцентрироваться на основных проблемах города в области дорог и транспорта и конечно предложить варианты решения данных проблем. Я решил разделить эти проблемы на два условных со-направления – «дороги и транспорт», «дорожки и транспортик».

Надо сразу сказать, что организация дорожного движения в нашем городе на порядок лучше такого же движения во многих городах России. Тут и отрегулированные пешеходные светофоры, и стрелки автомобильного движения, и суперевропейская манера автомобилистов пропускать пешеходов на нерегулируемых переходах.

Моим основным предложением по направлению «дороги и транспорт» является строгая регламентация вида и количества полос автомобильных дорог в городе. Необходимо полностью запретить возможное расширение тех или иных участков дорог. Я считаю, что две полосы в каждом направлении движения – это тот предел для внутригородских дорог, которые никак нельзя переходить. Да, конечно, ширина улицы Мира или улицы Ленина позволяет теоретически расширить проезжую часть еще по одной полосе в каждом направлении движения. Но кому это надо? Людям которые живут вдоль этих дорог, пешеходам, пытающихся прогуляться вдоль свалки машин!? Ни тем, ни другим.

Я думаю, дорогие читатели, вы зададите вопрос: «А что же делать с таким количеством автомобилей, куда их девать, ведь с каждым годом их становиться все больше и больше?» Мне кажется, что пора уже избавляться от ненужного, излишнего количества автомобилей. Да, избавляться! Но только с одним условием – создания в городе очень развитого, комфортного и главное очень быстрого общественного транспорта.

Вопрос быстрого общественного транспорта можно решать различными путями – от выделенной линии для автобусов до проектирования скоростного транспорта. Кстати, ширина разделительной полосы на улице Мира как будто специально спроектирована для размещения скоростного трамвая, да и у других городских дорог есть возможность создания широкой разделительной полосы между направлениями движения. Многие, наверное, как и летом этого года, будут смеяться надо мной, над «моими» трамваями. Но хотелось бы заметить, что скоростной трамвай или городская электричка – это один из самых развитых транспортов в Западной Европе. От троллейбуса многие избавились, городской железнодорожный транспорт только развивается.

Даже не будем смотреть на Берлин, с его S-Bahn, достаточно побывать в Москве. В столице уже реализована аналогичная Берлину идея городской электрички (ну хотя бы небольшой кусочек) – так называемое Московское центральное кольцо.

А разговоры об уничтожении трамвая как такового вообще прекратились, наоборот недавно открыта новая линия возле Белорусского вокзала. Кстати впервые за всю постсоветскую историю.

Вкупе с теплыми остановочными павильонами (надеюсь скоро их увидеть) и отсутствием стратегии увеличения ширины дорог (пробки-то будут только расти) это, как мне кажется, позволит более действенно внедрять в сознание нашего сплошь автомобильного города использование общественного транспорта.

Вторым направлением преобразований городского пространства я заявил тему «дорожки и транспортик». Это, знаете, к вопросу об унификации строительства пешеходных дорожек в городе и, конечно, велосипедных дорожек…

Сеанс смехотерапии, надеюсь, вы завершили быстрее аналогичного сеанса про трамваи. Продолжим! Каких только в городе нет вариантов ширины и художественного оформления пешеходных дорожек. Ректор Назин сделал у Корабля яркую брусчатку, по которой приятно ходить и летом и зимой. Ну, так это Назин – он мыслил мегаразвитие Университета как основу для сургутского будущего. А какой-нибудь нерадивый застройщик купил ж/д состав серой плитки и положил в половине города. Ему же не жить в нем, ну, по крайней мере, там, где он строит.

Я предлагаю четко унифицировать ширину, а главное цветовое решение пешеходных дорожек. Строго установить, что в городе пешеходные дорожки можно строить, например, только шириной 2, 4 и 6 метров. И, конечно, выбрать яркие цвета для брусчатки – красный и желтый. Такие цвета выделяются даже в самую серую и мрачную погоду, а ранней весной они будут радовать уставших от белого цвета горожан.

Что касается велосипедных дорожек, скажу, что их строительство неизбежно. Весь вопрос только в том, сами мы их начнем строить или из-под столичной палки.

Я думаю, лучше, как и в былые сургутские времена опережать время, а не гнаться за ним. Удивлять, как удивлял Сургут уникальным вантовым мостом, фестивалем «Чайка», непонятно почему улетевшим из города, форумом «60 параллель». Конечно, для этого нужны новые Солохины, Черняки, но я уверен, что такие люди в нашем городе найдутся.

Многие и в первую очередь представители администрация города скажут, что на сегодняшний день у города нет денег для реализации таких «хотелок». Я могу согласиться с этим мнением только отчасти. Если сегодня нет денег на строительство, например, велосипедных дорожек или трамваев, то нужно сделать то, что не требует, по сути, финансовых затрат. Например, запланировать в новых строящихся микрорайонах рядом с пешеходной дорожкой еще 0,5 – 1 метр велосипедной дорожки и пока засеять ее травой, или создать широкую разделительную полосу между магистральными городскими дорогами (если принять решение строить городской скоростной транспорт).

Нужно сделать то, что можно сделать, а не откидывать идеи сразу, даже не пытаясь в них разобраться, вникнуть в них! Я думаю, что конечно придет время, и в соответствующих кабинетах будут кричать о необходимости формирования новой дорожной и транспортной доктрины для города, приводя в пример все туже Москву. Но, конечно, только после соответствующей жалобы-мольбы лично президенту от какой-нибудь Марии Ивановны из Урюпинска, которая расскажет, например, о катастрофической ситуации в этом городе с пешеходными зонами, которых вдоль дорог уже просто нет. Или после жалобы молодого человека о крайней опасности поездок на велосипеде вдоль городских дорог. И вот тогда все завертится, тогда все вытянуться в струнку, тогда все укажут наверх и все сделается как-то само собой. А может, давайте, лучше сейчас и сами…