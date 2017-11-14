​Индекс ММВБ может забраться выше 2200 пунктов

Добрый день, уважаемые инвесторы. Я Пятина Валерия финансовый советник БКС Премьер совестно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный итогов недели на фондовом рынке, вероятности скорого падения цен на нефть, предпочтениях вчерашних вкладчиков и плюсах покупки ценных бумаг на Индивидуальный инвестиционный счет..

Прошедшая неделя была немного короче обычной из-за праздников, но для российского рынка акций она выдалась довольно-таки удачной. В минувшую пятницу индекс ММВБ вновь переписал максимальные значения последних месяцев и приблизился к значению 2200 пунктов. Уверенность покупателей опиралась главным образом на динамику нефтяных цен, которые держатся выше $63, на относительно стабильный внешний финансовый и геополитический фон.

Позитивно восприняли инвесторы и назначение на пост главы ФРС США сторонника мягкой денежно-кредитной политики Джерома Пауэлла.

На предстоящей неделе ММВБ вполне может забраться выше 2200 пунктов, но динамика роста может быть уже не столь уверенной. Настроения становятся осторожнее из-за неопределенности относительно налоговой реформы в США. К тому же текущий рост в нефти довольно неустойчив, потому что обеспечивают его главным образом временные факторы, а не фундаментальные. О достижении баланса на рынке «черного золота» пока говорить преждевременно.

Если котировки в ближайшее время сорвутся ниже $63 за баррель, то техническая коррекция в сторону $60 более чем вероятна. Однако для капитального снижения под эту отметку пока причин нет. Сейчас на цену давит свежая статистика по буровой активности в США от Baker Hughes – количество нефтяных буровых установок снова начало расти.

Однако этот негатив во многом компенсируется ожиданиями продления соглашения ОПЕК+, а также усилением напряженности на Ближнем востоке. Вопрос о продлении коллективного ограничения добычи нефти может быть рассмотрен 30 ноября на встрече ОПЕК. В преддверие этого события ценовые колебания на нефтяном рынке могут усилиться, впрочем, как и волатильность в отечественных активах в целом.

В последние год-два население начало адаптироваться к сложным условиям, мы видим, что отношение к инвестициям меняется, причем качественно. Если раньше в периоды финансовой турбулентности люди стремились «спрятаться» в депозитах и бежали массово скупать доллары, то теперь даже многие консервативные инвесторы отдают предпочтение инвестиционным инструментам. Многие из тех, кто еще вчера был вкладчиком, сегодня выбирает корпоративные и государственные облигации, поскольку это надежные и интересные в плане доходности вложения.

Мы рекомендуем приобретать их на предварительно открытый ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет. Это особый вид брокерского счета, на который государство распространяет значительные налоговые льготы. Ежегодно на такой счет можно зачислять до 1 млн рублей, на которые инвестор может приобрести инструменты фондового рынка – акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, биржевые фонды (ETF) и ноты, обращающие на российских биржах и т.д.

Кроме результата непосредственно от инвестиций владелец ИИС получает право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (то есть фактически возврат до 52 тыс. руб.) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС, при закрытии счета. Важно – льгота действует только при открытии ИИС на три года и при условии, что инвестор в этот период не будет изымать средства.

Второй совет – каким бы привлекательным не казался тот или иной актив или инструмент, не кладите все яйца в одну корзину. Выражаясь языком экономистов, диверсифицируйте. Мы рекомендуем нашим клиентам сбалансированный подход, основанный на вложениях в разные классы и типы активов, совокупная динамика которых может принести оптимальный результат, а также на персональном финансовом планировании (ПФП), учитывающем цели, сроки, объемы инвестиций конкретного человека, его риск-профиль и другие важные параметры.