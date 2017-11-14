Большая часть голосующей аудитории siapress.ru уверены, что власти не представят публичный отчет расследования «сургутской резни» 19 августа// ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru полагают, что никаких публичных заявлений по поводу «сургутской резни» 19 августа от власти не последует, такой позиции придерживаются 76,9 процента голосующей аудитории нашего портала. Противоположную позицию заняли 14,6 процента респондентов, которые были уверены, что власти представят публичный отчет. Не смогли определиться с вариантом ответа 8,6 процента опрошенных.

Напомним, что 20 сентября главный следователь России Александр Бастрыкин, на совещании в Сургуте, узнал все подробности о ходе следствия «ЧП 19 августа» и дал поручения по этому делу.