Межевание, которое касается каждого жителя города

В Сургуте стартовала кампания по межеванию территорий микрорайонов. Если все пойдет по плану, то до конца 2018 года в городе не останется «ничейных проездов», спорных газонов и незаконных парковок, по крайней мере, на бумаге. На мой взгляд, решение проблемы неразмежеванных территорий – это один из главных успехов городской власти за последний год. Удалось найти механизм, позволяющий за относительно небольшие деньги в сжатые сроки решить проблему, копившуюся десятилетиями. Без решения этого вопроса в городе не заработают правила благоустройства, а в проездах между домами будут продолжать тонуть автомобили. Важно понимать, что межевание касается каждого жителя.

В минувшую субботу я принимал участие в публичных слушаниях, посвященных проекту межевания моего любимого 25-ого микрорайона. Во-первых, хотелось бы высказаться по поводу самой процедуры организации публичных слушаний. Из хорошего: удалось организовать оповещение жителей и собственников объектов недвижимости. Время слушаний также было подобрано максимально комфортно для жителей – 10 часов утра субботы. В результате в зале собралось около 40 горожан. К сожалению, в остальном пока хватает недочетов.

Те же объявления хоть и висели две недели на самых видных местах, за что огромное спасибо ДАиГу и управляющей компании, но за подробной информацией отсылали на другой конец в города, где в рабочее время можно было посмотреть на планы. Вряд ли перспектива подобного вояжа добавляла желания принять участие в слушаниях у жителей. Хотя XXI век на дворе, все можно сделать, что называется «юзер френдли»! Проект межевания есть на сайте администрации, достаточно напечатать QR-код ссылки на объявлении и с проектом сможет ознакомиться любой обладатель смартфона.

Впрочем, продвинутых жителей, которые смогли добыть проект своими силами, а также депутатов ждал сюрприз – проект, представленный на слушаниях, и проект из постановления главы города оказались разными. Видимо правки вносились, чуть ли не в ночь перед слушаниями. Учитывая, что проектировщик оперировал не адресами домов, а кадастровыми номерами участков с собственными обозначениями, жителям было разобраться непросто: «Почему ЗУ № 2 хочет отобрать безымянный проезд у ЗУ № 5?». Ведь несложно подготовить перед слушаниями несколько десятков готовых актуальных схем для раздачи и докладывать материал на человеческом языке в терминах, привычных обычным людям. Мы же публичные слушания для них проводим? Надеюсь, к следующим слушаниям все недостатки организации поправят.

Что же касается содержания: несмотря на то, что представленный проект обcуждался на рабочей группе, проходил согласование в профильных департаментах и т.д. и т.п., он вызвал жаркую полемику, и это правильно! Ни один проектный институт или самый дотошный чиновник не может знать всех особенностей устройства быта в том или ином дворе, где люди привыкли парковать машины, а где уже много лет силами старушек с соседнего подъезда разбита клумба. Где каждое утро приезжают-громыхают фуры, а где привыкли играть дети именно вашего двора. Только у меня было более десятка предложений и замечаний, наверняка, не меньше – и у остальных пришедших. Что-то мы смогли прояснить на месте, что-то было записано в протокол и будет проработано перед повторными слушаниями. Но, главное, сам процесс является открытым и продуктивным. Надеюсь, все пожелания пришедших на слушания жителей будут учтены.

Подобная процедура ждет все микрорайоны нашего города. Призываю всех не оставаться безучастными, следить за анонсами, как бы сложно это не было, и принимать активное участие в работе, определяющей судьбу вашего района, улицы, двора. Помните, что с молчаливого согласия жителей к территории вашего дома может добавиться участок, за содержание которого вы будете платить, но не будете им пользоваться. А место, где вы привыкли парковать автомобиль, может стать частной территорией магазина, фуры местом для своей разгрузки выберут ваш двор, а любимый полисадник, посаженный вами много лет назад, вдруг обретет нового собственника. Гражданское общество с этого и начинается – заботы о своем доме.

P.S. Следующие слушания будут посвящены судьбе микрорайона №9, они пройдут 18 ноября