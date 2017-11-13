​Кто портит отношения между нашими народами

Мне последние годы все чаще приходится слушать обвинения к болгарскому народу, причем сопровождаемые довольно грубыми прилагатель-ными. Но когда эти заявления исходят от лиц верхнего этажа российской власти, вынужден напомнить факты.

Потому что, когда истина говорит, и боги молчат.

В социалистической Болгарии в школах, в институтах, на политзанятиях в армии говорилось, что Россия, а потом и Советский Союз, всегда и бескорыстно помогали болгарскому народу, спасли его от полного уничтоже-ния турками в 1877-78 года и от фашистского ига в 1944 году. Тот факт, что после распада социалистического лагеря многие документы в бывших социалистических странах вышли на белый свет, стало возможно называть вещи своими именами.

Когда стало возможно обнародовать факты и документы, в России взвизгнули: «Переписывают историю, искажают ее».

За последний год несколько раз должностные лица верхних этажей российской власти сделали несколько заявлений, касающихся Болгарии, ко-торые иначе, кроме как провокациями, назвать нельзя.

Сначала, в День славянской письменности и болгарской культуры, День Кирилла и Мефодия (кстати, национальный праздник Болгарии) при встрече с президентом Македонии Георге Ивановым президент Путин заявляет: «Сегодня в России праздничный день – День славянской письменности, которая пришла к нам с македонской земли».

Последовала мгновенная реакция со стороны Болгарии. «Хотел бы по-желать нашему Министерству иностранных дел отправить набор книг по истории российскому посольству для исторической справки, чтобы лучше познакомиться с болгарской историей, но, и чтобы напомнить российскому руководству, что подобные высказывания не способствуют добрым отношениям между нашими странами» – заявил по болгарскому телевидению историк проф. Ангел Димитров (кстати, первый посол Болгарии в Македонии после провозглашения ее независимости от Югославии в 1992 году).

«Это казус в развитии. Это политика, а не случайная оброненная фра-за. Начало этого казуса положил 18 сентября прошлого года вице-спикер Государственной Думы, депутат от партии «Единая Россия» Петр Толстой, который с откровенным цинизмом заявил, что русские скупили половину болгарского Черномория и скупят и остальную часть, и с ней покончено. Кто острее всех тогда среагировал в Болгарии? Русофилы» – заявил в той передаче журналист Иво Инджов.

Профессор Ангел Димитров дополнил: «Русский президент Владимир Путин всегда знает, что говорит и продумывает внимательно свои слова.»

А это значит, что Путин не случайно, а специально и именно перед македонским президентом и именно в День Кирилла и Мефодия, заявил это. Это была провокация.

Почему провокация? Потому что 1 августа в македонской столице Скопье премьер-министры Болгарии и Македонии подписали исторический договор, решающий все спорные вопросы, отравляющие отношения наших стран в последние сто лет. По сути дела, после этого договора в Европе появляются два болгарских государства, не имеющих никаких терри-ториальных претензий друг к другу. Как два германских государства Австрия и Германия, как два румынских – Молдова и Румыния. Президент Македонии был против этого договора, но парламент и правительство были иного мнения. И заявление Путина перед македонским президентом было не случайно выроненной фразой.

Кстати, 24 мая депутат от той же «Единой России» Анатолий Карпов, когда-то чемпион мира по шахматам (находясь в Болгарии на Дне славянской письменности по приглашению русофильской партии «Атака») заявил перед журналистами «Мы в России знаем, что кириллица пришла к нам из Византии». И, пытаясь оправдать разразившийся скандал в Болгарии по поводу заявления Путина перед македонским президентом, «уточнил», что «границы государств, когда создавался алфавит, были отличными от нынешних».

На днях в столице Болгарии, Софии, неизвестные оставили надпись на памятнике советским воинам – «100 лет сионистской оккупации». Болгарские власти с осуждением отозвались об этом факте вандализма по отношению к этому памятнику (не первому, кстати, в последние 30 лет). Дело в том, что немалая часть болгар выступает против памятников Советской армии, которая якобы освободила Болгарию от фашистов.

2 ноября представитель МИДа России Мария Захарова, за нередкие ляпы, выходящие из ее уст, названная «блондинкой российского МИДа» по поводу этого акта вандализма заявила, что «в годы Второй мировой войны благодаря советским воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и, тем самым, спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели. Факты, которые я указала, имеют ценность и значение для тех, кто знает историю и никогда не позволяют себе согласиться с подобными ут-верждениями. Те, кто с красками и молотками оскверняют памятники, к сожалению, вообще не знают о славных страницах даже собственной истории, не говоря уже о чем-то большем»

Утром следующего дня официальная София с ничуть не скрываемым раздражением ответила МИДу РФ, что «не советская Красная армия, а болгарский народ спас тысячи болгарских евреев от депортации в нацистские лагеря смерти в 1943 году».

Болгарский президент Румен Радев на торжественной службе в честь Дня поминовения погибших воинов в Военном мавзолее-костнице заявил: «На мой взгляд, речь идет или о глубоком незнании истории, или о провока ции. Не могу гадать, но считаю, что Болгария продемонстрировала адекватную реакцию.»

В январе 1943 года в Софию прибыл представитель СС, с задачей организовать депортацию евреев в лагеря смерти в Польше. Специальные по-езда из Германии уже прибыли в Болгарию. 22 или 23 февраля подписано соглашение о депортации 20 тысяч евреев Вардарской Македонии и Егейской Фракии, которые тогда были под временной болгарской администрацией и после войны должны были быть присоединены к Болгарии. Это были территории, которые в результате Междусоюзнической и Первой мировой воин были отняты у Болгарии и переданы Сербии и Греции. Позже было вычеркнуто уточнение по Македонии и Фракии, и, таким образом, угроза депортации нависла над всей еврейской общиной Болгарии.

Решение о депортации евреев вызвало массовый протест. В столице прошли манифестации в защиту евреев, против высказалась православная церковь, интеллигенция, политические партии и депутаты Народного со-брания. Большую роль сыграла позиция вице-спикера парламента Димитра Пешева. Пешев, получивший сообщение о готовящейся акции, начал собирать единомышленников в парламенте и предъявил министру внутренних дел Габровски ультиматум о публичном скандале, если акция будет проведена тайно. В результате планируемая на вечер 23 марта тайная операция была приостановлена, а массовые протесты довершили дело. Глава Святого синода Болгарской православной церкви митрополит Кирилл (будущий патриарх Болгарии) предупредил царя, что все болгарские митрополиты, во главе с ним поедут в первом вагоне в лагеря смерти.

Царь Борис III заявил немецкому послу Адольфу Беккерле:

«Евреи моей страны – её подданные, и всякое посягательство на их свободу мы воспримем как оскорбление болгар».

Премьер-министр Болгарии Богдан Филов записал в своем дневнике:

«Его величество полностью отменил меры, принятые против евреев».

Не столь важно, что сказало нынешнее российское руководство, ко-гда документы говорят и раскрывают истину. Перед вами Соглашение о сотрудничестве между НКВД и Гестапо. Читайте, смотрите подписи и печати сторон на этом соглашении.

11 ноября 1938 года в Москве между НКВД и Гестапо заключено Генеральное соглашение «О сотрудничестве, взаимопомощи и совместной деятельности». В этом соглашении записана позиция СССР по отношении к евреям:

П.1. НКВД и Гестапо будут развивать свои отношения во имя процветания дружбы и сотрудничества между нашими странами;

П.2. Стороны поведут совместную борьбу с общими основными врагами:

– международным еврейством, его международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским мировоззрением;

– дегенерацией человечества во имя оздоровления белой расы и соз-дания евгенических механизмов расовой гигиены.

П.3. Виды и формы дегенерации, подлежащие стерилизации и унич-тожению стороны определили дополнительным протоколом №1, являю-щимся неотъемлемой частью настоящего соглашения

Как можно после этого заявлять, что Советский Союз спасал евреев?

В 1940 году Болгария вела переговоры о вступлении в пакт Рим–Бер-лин–Токио. Примерно тогда болгарскому послу в Москве было передано, что товарищ Сталин намерен присоединиться к этому пакту.

За нашу победу!

Кстати, после раздела Польши по линии Коминтерна болгарским коммунистам было запрещено вести антифашистскую и антигерманскую агитацию, поэтому 22 июня 1941 года болгарские коммунисты встретили весть о начале войны между Германией и Советским Союзом врасплох.

Установление союза с Германией требовало введения в Болгарии антисемитского законодательства, похожего на применяемое в Германии. 23 января 1941 года вступил в силу «Закон о защите нации», который запрещал евреям участвовать в голосовании, выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра, работать в правительстве, служить в армии, вступать в брак или жить в гражданском браке с этническими болгарами, быть соб-ственниками сельскохозяйственных земель и др. Были установлены максимальные квоты для евреев в университетах. В июле 1941 года был принят «Закон о единовременном налоге с имущества лиц еврейского происхождения», в соответствии с которым лица еврейского происхождения, проживавшие на территории Болгарии, должны были выплатить дополнительный налог на имущество в размере 20%, а на сумму свыше 3 миллионов – 25%.

В январе 1943 года, когда разыгралась драма с попыткой отправить болгарских евреев в лагеря смерти в Польше, Советская армия воевала на Кавказе, под Сталинградом, Ленинград еще был в блокаде. Советская армия была в 2,5 тысячах километров от Болгарии. Явно мидовская блондинка не знает не только историю, но и географию.

После смерти царя Бориса III в августе 1943 года новое правительство во главе с Добри Божиловым смягчило отношение к евреям, чтобы показать державам антигитлеровской коалиции готовность Болгарии проводить более независимую от Германии политику. 29 августа 1944 года все антиеврейские ограничения были отменены.

Болгария была единственной страной под немецким влиянием или контролем, в которой еврейское население фактически увеличилось за годы войны – с 45 565 в 1934 году до 49 172 в 1945 году.

При Ельцине с советских людей сняли ведро с головы, они увидели, что мир не черно-белый, а многоцветный и с полутонами.

Увидев разницу между тем, что им говорили, и тем, что они увидели своими глазами, советским людям надо было самим определяться в том, что правда на самом деле. А они привыкли, что кто-то за них разжевывает и думает за них, определяет, что хорошо и что – плохо.

Они отучились видеть и думать, они испугались принимать решения. И начали надевать сами ведро обратно на голову.

Подумайте, кому на руку сталкивать лбами наших два народа, кому на руку делать нас врагами…