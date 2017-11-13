​Администрация Сургута объяснила, почему парковка возле СОК «Энергетик» закрыта для большинства людей // ДОКУМЕНТ

Администрация Сургута прислала ответ на запрос редакции СИА-ПРЕСС о ситуации вокруг СОК «Энергетик». Напомним, ранее мы писали о том, что во время крупных мероприятий все дворы вокруг спорткомплекса забиты машинами, в то время как парковка, огороженная шлагбаумом, остается полупустой. Несмотря на то, что запрос от редакций должен отрабатываться органами власти в течение семи рабочих дней, администрация обдумывала ответ почти три недели, и выдала трехстраничный ответ, из которого понятно примерно следующее: «Парковка закрыта по закону, отстаньте от нас».

Если хотите, можете прочитать ответ полностью и заодно осознать: вот такого рода отписки от чиновников мы как редакция получаем постоянно (в том случае, если они на запросы в принципе отвечают, а это происходит не так часто).